Фантастический дом с двумя спальнями

Сегодня мы представляем очаровательный дом от архитекторов из THE WEE HOUSE COMPANY, которые создают уютные и практичные проекты, используя классические принципы дизайна. Если вы уже приобрели участок под строительство, то стараниями этих профессионалов уже через 8 недель там будет стоять готовый дом! Впечатляет, не правда ли?
Помимо стильного дизайна и надежной конструкции, стоить отметить экологичность и энергоэффективность строений. Давайте подробнее рассмотрим конкретный дом, расположенный в Шотландии, вблизи живописного озера Лох-Эйв.
Владельцы этого дома выбрали элегантный темно-синий и белый главными цветами для фасада. Это беспроигрышный вариант, который никогда не надоест и не выйдет из моды. Данные оттенки прекрасно сочетаются с небом и зеленью, в которой утопает дом. Объект доказывает, что современные дома не обязательно должны быть огромными и слишком яркими.
Интерьер дома представляет собой идеальное сочетание светлых оттенков и довольно смелых акцентов, таких, например, как этот ярко-синий диван и сиреневое кресло. Белые стены служат отличным фоном для всех элементов в комнате, а деревянное напольное покрытие делает гостиную немного скандинавской. Светлые тона и тщательно подобранные детали делают пространство аккуратным и уютным. Как видите, интерьер имеет открытую планировку и только мебель создает преграды. Это позволяет естественному свету свободно проникать по всему помещению.
Кухня здесь гораздо больше, чем вы могли ожидать, учитывая небольшой метраж дома. Это сразу же раскрывает страсть хозяев к кулинарии. Здесь можно оценить, с каким мастерством удалось адаптировать дизайн к вкусовым предпочтениям и привычкам владельцев. Начинающие повара смогут в полной мере насладиться внушительным размером кухни со всеми необходимыми устройствами и приборами. Пастельная гамма, преобладающая в этой комнате, создает благоприятную атмосферу как для приготовления пищи, так и для ее принятия.
Дизайн ванной комнаты в этом доме заслуживает особого внимания. Красный цвет – не совсем обычный выбор в данном случае, но весьма эффектный, правда? Черный глянец сиденья для унитаза, медные трубы и металлическая бронза нижней части ванной смотрятся вместе потрясающе, создавая особый декадентский характер 1940-х годов. Направленный свет и влагостойкий деревянный пол – современные штрихи, которые очень гармонично вписались в столь необычный дизайн.
Спальня в каждом доме должна быть местом, где можно очистить свое сознание и набраться новых сил. Помня об этом, важно грамотно подобрать цветовую гамму для данной комнаты, избегая слишком ярких и агрессивных оттенков. На фото видим идеальный баланс, где светло-сиреневые и коралловые пятна несут заряд тепла и гармонии. Хорошее освещение, удобная кровать и никаких отвлекающих факторов – это секрет спокойного сна и отличного настроения утром.
И последнее, но, конечно, не менее важное: окружающие виды. Владельцы выбрали уединенное и чистое место для дома, что позволит им вдоволь наслаждаться дикой природой и потрясающими шотландскими пейзажами. Не так далеко виднеется легендарное озеро Лох-Эйв, которое подарит всем не только свои красоты, но и свежесть прохладных вод.