Фантастический дом с двумя спальнями

Сегодня мы представляем очаровательный дом от архитекторов из THE WEE HOUSE COMPANY, которые создают уютные и практичные проекты, используя классические принципы дизайна. Если вы уже приобрели участок под строительство, то стараниями этих профессионалов уже через 8 недель там будет стоять готовый дом! Впечатляет, не правда ли?

Помимо стильного дизайна и надежной конструкции, стоить отметить экологичность и энергоэффективность строений. Давайте подробнее рассмотрим конкретный дом, расположенный в Шотландии, вблизи живописного озера Лох-Эйв.