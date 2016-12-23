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Такого дома вы еще не видели!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Casa THC / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
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Не так легко создать дом, который сочетал бы в себе функциональность и стильный дизайн. Часто архитекторы сосредоточены исключительно на внешнем виде здания, меньше заботясь о комфорте жителей. К счастью, наши специалисты имеют большой опыт работы в проектах, которые удовлетворяют все потребности домашнего хозяйства. Сегодня у вас будет возможность убедиться в этом! Мы выбрали ультрасовременный объект, который отлично смотрится как снаружи, так и внутри. Надеемся, что он станет для вас отличным источником вдохновения!

Дизайн

Casa THC / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Дизайн дома, о котором мы говорим в этой статье, базируется на оттенках серого и натурального дерева. Стоит отметить, что подобная гамма останется актуальной даже с течением времени. Она спокойная, гармоничная и придется по вкусу как молодежи, так и людям старшего поколения. 

Первое впечатление

Casa THC / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Так выглядит этот необычный объект с внешней стороны. Наши специалисты решили создать одноэтажный дом с плоской крышей, которая выглядит очень современно. Если вы планируете построить жилище для всей своей семьи, включая пожилых людей, то лучше отказаться от многоэтажной структуры. Различные типы лестниц могут быть реальной проблемой для домашнего хозяйства в пенсионном возрасте.

Современное остекление

Casa THC / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Особое значение в дизайне этого невероятного дома имеет остекление. Это не только привлекательный элемент, но и очень практичный, ведь благодаря большим панорамным окнам здание выглядит легко и современно. Кроме того, в дневное время подобное остекление позволяет наполнить интерьер естественным солнечным светом.

Дизайнерская мебель

Casa THC / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Обустраивая интерьер дома, было принято решение сделать ставку на дизайнерскую мебель. Два красные стула наполняют комнату энергией и неповторимым стилем. В свою очередь, журнальный столик со стеклянной столешницей гармонизирует пространство и создает комфортное место для перерыва на чашечку кофе. Мягкий ковер на полу создает уют и подчеркивает атмосферу домашнего тепла. 

Кухня

Casa THC / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Двигаемся далее и видим роскошную кухню. Здесь много места, чтобы хозяевам было удобно готовить вкусную еду для семьи и гостей. Черные мебельные фасады прекрасно контрастируют с белыми стенами. Множество шкафов позволят скрыть от посторонних глаз кухонную утварь, а также без проблем разместить все необходимое. 

Ванная комната

Casa THC / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Это последняя комната данного дома, которую мы рассмотрим вместе с вами. В ванной преобладают модные нынче серые оттенки. Обратите внимание на большое зеркало, которое разместили сразу над раковиной. Такой прием позволяет визуально расширить скромное пространство комнаты. Это решение рекомендовано для всех небольших помещений, но помните – зеркало должно быть всегда идеально чистым, поэтому помните о регулярном уходе за его поверхностью. 

Дом для семьи с изысканным вкусом

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