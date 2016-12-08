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Что нужно знать перед тем как строить дом

Перла Вереника Перла Вереника
PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Сборные дома
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Все мы мечтаем, наверное, о своем собственном, идеальном доме, который станет лучшим местом для нашей счастливой жизни. И вот, наконец, когда появляется такая возможность, построить свой дом, приходится решать очень много практических вопросов, чтобы реализовать все свои планы. Ведь от грамотного решения всех этих задач зависит – станет ли ваш дом таким, как вам хотелось бы, гостеприимным и комфортным, безопасным и надежным. Давайте попробуем вместе разобраться в некоторым моментах, которые необходимо обдумать и тщательно взвесить прежде, чем приступать к строительству. 

1. Установить бюджет

Construcción residencia Lomas de Juriquilla, Grupo Puente Arquitectos.com Grupo Puente Arquitectos.com
Grupo Puente Arquitectos.com

Grupo Puente Arquitectos.com
Grupo Puente Arquitectos.com
Grupo Puente Arquitectos.com

Этот момент является ключевым для реализации вашей мечты о своем доме,  позволяя адаптировать проект под необходимую сумму. Если вы можете позволить себе достаточно крупные расходы, архитектор подберет более яркий дизайн и дорогие материалы, а если бюджет ограничен – найдет аналогичные, экономные решения. 

Единственное, на чем никогда не стоит экономить – это безопасность и надежность здания. Если внешнюю отделку и дизайн можно со временен изменить, то основательные конструкции дома – залог долговечности здания и вашей комфортной жизни. Большую роль в адекватном финансировании строительства играет реалистичное планирование затрат. Это поможет вам равномерно распределить расходы и не придется экономить на важных вещах из-за неожиданных трат. 

2. Проконсультируйтесь с экспертами

Casa Chametla, Gestec Gestec Дома в классическом стиле Камень
Gestec

Gestec
Gestec
Gestec

Прежде всего, чтобы ваша мечта о собственном комфортом доме стала реальность, вам следует обратиться за консультацией к экспертам по строительству – архитекторам, инженерам-проектировщикам. Они помогут вашим идеям стать более конкретными и практичными, посоветуют какие технические решения будут наиболее оптимальными для строительства. 

3. Выбор подрядчиков для строительства

CASA DALVIAN M77, MABEL ABASOLO ARQUITECTURA MABEL ABASOLO ARQUITECTURA Дома в стиле модерн
MABEL ABASOLO ARQUITECTURA

MABEL ABASOLO ARQUITECTURA
MABEL ABASOLO ARQUITECTURA
MABEL ABASOLO ARQUITECTURA

Для строительства дома необходимо задействовать самых разных специалистов – начиная от проекта и заканчивая декором комнат, поэтому к выбору каждого из них необходимо подходить рационально и взвешенно. Время, потраченное на подбор грамотных специалистов позволит вам сэкономить бюджет и убережет от некачественного строительства. 

4. Составьте список потребностей

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Дома в стиле модерн
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Перед строительством дома, составьте список вещей, которые необходимы именно вам. Все мы разные и задача собственного дома – не соответствовать типовому проекту, а максимально отображать ваше собственное представление о комфорте. Продумайте – какие помещения именно для вас будут важны, какие они должны иметь размеры и функциональность, какой тип дизайна и стиля станет для вас наиболее комфортным.

5. Не забываем о дополнительных помещениях в доме

Construcción residencia Lomas de Juriquilla, Grupo Puente Arquitectos.com Grupo Puente Arquitectos.com
Grupo Puente Arquitectos.com

Grupo Puente Arquitectos.com
Grupo Puente Arquitectos.com
Grupo Puente Arquitectos.com

Планируя строительство дома, мы все, конечно, помним об основных комнатах: спальни, гостиная, кухня. Но есть масса возможностей сделать свой дом еще более комфортным, если предусмотреть в проекте небольшие дополнения в виде гардеробной или игровой комнаты для детей, отдельной комнаты для сушки белья или домашней мастерской. 

6. Количество уровней в доме

Flor Catorce, Taller La Semilla Taller La Semilla Конференц-центры в стиле модерн Эффект древесины Ресторации
Taller La Semilla

Taller La Semilla
Taller La Semilla
Taller La Semilla

Дом в несколько этажей – модное и стильное решение, позволяющее добавить интерьерам оригинальные решения по обустройству комнат. Планируя строительство необходимо учесть потребности на годы вперед – насколько удобен будет дом для ваших детей, как вы хотели бы организовать свой отдых в пожилом возрасте, какая лестница станет наиболее удобной для всех жителей дома.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Nuestros acabados, Marmorino, s.l. Marmorino, s.l. Стены и пол в стиле модерн Песчаник Металлический / Серебристый
Marmorino, s.l.

Marmorino, s.l.
Marmorino, s.l.
Marmorino, s.l.

Каждый уголок своего дома можно использовать для уютного отдыха, наполнить комнаты теплом и светом, организовать комфортное пространство для всех членов  семьи, близких и друзей.

7. Открытые пространства

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Дома в стиле модерн
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Столь модные открытые пространства в доме дают возможность не только сэкономить на материалах при строительстве и отделке, но и сделать объединить всю семью, больше времени проводить вместе. 

8. Модульные дома – как экономичный вариант

Casa TM , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Дома в стиле минимализм
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Рассматривая варианты строительства собственного дома, уделите внимание и современным модульным конструкциям. Такие сборные дома существенно экономят время строительства и бюджет.

Есть ряд преимуществ

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Сборные дома
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Если сборный дом полностью отвечает вашим потребностям, то это позволит получить готовое жилье за один сезон.

9. Воздух и свет в комнатах

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten Тренажерный зал в стиле модерн
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

Приятная атмосфера в доме – важнейший элемент, который обеспечивается грамотной системой вентиляции и продуманной конструкцией окон. Широкие панорамные окна и двери позволят наполнить комнаты солнечным светом. 

Jardim do Sertão, Ateliê de Cerâmica - Flavia Soares Ateliê de Cerâmica - Flavia Soares Коммерческие помещения Выставочные центры
Ateliê de Cerâmica – Flavia Soares

Ateliê de Cerâmica - Flavia Soares
Ateliê de Cerâmica – Flavia Soares
Ateliê de Cerâmica - Flavia Soares

Хорошим дополнением  станут небольшие окошки в коридорах, на лестнице. Это поможет оживить интерьер, добавить естественного освещения в каждый уголок дома.

10. Безопасность – это важно

Maison B1, SARL BOURILLET ET ASSOCIES SARL BOURILLET ET ASSOCIES Окна и двери в стиле модерн
SARL BOURILLET ET ASSOCIES

SARL BOURILLET ET ASSOCIES
SARL BOURILLET ET ASSOCIES
SARL BOURILLET ET ASSOCIES

Множество современных и классических решений поможет вам защитить дом и от жарких солнечных лучей, и от ветра, и от нежелательных проникновений через окна или двери. Это могут быть и элементы кованного декора, и деревянные козырьки-жалюзи над окном, и декоративные конструкции вокруг балконов.

Идеальный дом для сурового климата
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