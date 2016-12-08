Что нужно знать перед тем как строить дом

Этот момент является ключевым для реализации вашей мечты о своем доме, позволяя адаптировать проект под необходимую сумму. Если вы можете позволить себе достаточно крупные расходы, архитектор подберет более яркий дизайн и дорогие материалы, а если бюджет ограничен – найдет аналогичные, экономные решения.

Единственное, на чем никогда не стоит экономить – это безопасность и надежность здания. Если внешнюю отделку и дизайн можно со временен изменить, то основательные конструкции дома – залог долговечности здания и вашей комфортной жизни. Большую роль в адекватном финансировании строительства играет реалистичное планирование затрат. Это поможет вам равномерно распределить расходы и не придется экономить на важных вещах из-за неожиданных трат.