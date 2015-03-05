Современные раковины для ванной комнаты

Функции раковины оставались неизменными на протяжении многих десятков лет, чего не скажешь о ее форме и цвете. Попав под пристальное внимание дизайнеров, раковина стала излюбленным объектом их смелых экспериментов. Современный умывальник – это уже давно не просто чашеобразное приспособление для мытья рук, а предмет сантехники, которому под силу подстроиться под любые стилевые решения и цветовые палитры.