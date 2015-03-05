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Современные раковины для ванной комнаты

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Town Villas "Green Apple", Zhukovka, Moscow region , baboshin.com baboshin.com Ванная комната в стиле модерн
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Функции раковины оставались неизменными на протяжении многих десятков лет, чего не скажешь о ее форме и цвете. Попав под пристальное внимание дизайнеров, раковина стала излюбленным объектом их смелых экспериментов. Современный умывальник – это уже давно не просто чашеобразное приспособление для мытья рук, а предмет сантехники, которому под силу подстроиться под любые стилевые решения и цветовые палитры.

Раковина над комодом

Гостевой дом, гостиница в Русском стиле, ODEL ODEL Ванная комната в стиле кантри красный санузел,красная душевая,красный туалет,ретро,санузел с окном
ODEL

Гостевой дом, гостиница в Русском стиле

ODEL
ODEL
ODEL

В условиях постоянной необходимости экономить площадь, раковины, под которыми, вместо привычной водопроводной трубы, располагается комод, выглядят очень эргономично. Это избавляет от необходимости вешать на стену полки или шкафы. Комод вместит в себя полотенца, косметику, гигиенические средства и прочие предметы, традиционно хранящиеся в ванной комнате. Такое решение позволит повесить над раковиной большое зеркало, которое станет не только дополнительным декоративным элементом в мебельном ансамбле ванной, но и зрительно увеличит пространство комнаты.

Игра с цветом

Ванная meandr.pro Ванная в классическом стиле
meandr.pro

Ванная

meandr.pro
meandr.pro
meandr.pro

Если вы не поклонник раковин футуристических форм, но вам все же хотелось бы внести немного разнообразия в интерьер ванной комнаты, всегда можно поэкспериментировать с цветом умывальника и столешницы. Вы не прогадаете, выбрав цвет мойки, сочетающийся с цветом керамической плитки или обоев.

Прячем водопроводную трубу

Квартира в Юрмале, ARTRADAR ARCHITECTS ARTRADAR ARCHITECTS Ванная комната в стиле минимализм
ARTRADAR ARCHITECTS

Квартира в Юрмале

ARTRADAR ARCHITECTS
ARTRADAR ARCHITECTS
ARTRADAR ARCHITECTS

Водопроводная труба под раковиной – не самый привлекательный предмет интерьера ванной. Органично она смотрится только в квартирах, оформленных в стилях минимализм или лофт. В остальных случаях ванная смотрится лучше, если водопроводная труба спрятана от посторонних глаз.

В стиле диско

детский сан. узел Anna Vladimirova Ванная комната в эклектичном стиле
Anna Vladimirova

детский сан. узел

Anna Vladimirova
Anna Vladimirova
Anna Vladimirova

Ярко-красные края умывальника на этом фото прекрасно сочетаются с мелкой розовой мозаикой и забавной пирамидой из круглых зеркал. Ванные комнаты, в которых традиционно доминировал белый цвет, уходят в прошлое. Игра цвета, заряжающая бодростью и отличным настроением, прочно вошла в интерьер современных ванных.

Буйство красок

Bathroom, Your royal design Your royal design Ванная комната в стиле минимализм
Your royal design

Bathroom

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Еще один пример того, что при правильном подходе буйство красок вполне уместно смотрится в интерьере ванной. Ярко оформленные стены и традиционно белый цвет керамических приборов и бытовой техники. Широкая круглая форма умывальника актуальна как никогда.

Квадратная раковина

Town Villas "Green Apple", Zhukovka, Moscow region , baboshin.com baboshin.com Ванная комната в стиле модерн
baboshin.com

Town Villas Green Apple, Zhukovka, Moscow region

baboshin.com
baboshin.com
baboshin.com

В этой раковине необычно выглядит не только умывальник, но и кран. Кстати, форма крана также нередко становится объектом для дизайнерских экспериментов.  Эта модель раковины имеет не совсем привычную квадратную форму.  На фото обыкновенно дугообразная форма крана приняла несвойственный ей силуэт. Квадратный умывальник  отлично сочетается с желтыми квадратами керамической плитки.

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Какой из умывальников больше всего понравился вам? 

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