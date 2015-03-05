Современные раковины для ванной комнаты

Функции раковины оставались неизменными на протяжении многих десятков лет, чего не скажешь о ее форме и цвете. Попав под пристальное внимание дизайнеров, раковина стала излюбленным объектом их смелых экспериментов. Современный умывальник – это уже давно не просто чашеобразное приспособление для мытья рук, а предмет сантехники, которому под силу подстроиться под любые стилевые решения и цветовые палитры.
В условиях постоянной необходимости экономить площадь, раковины, под которыми, вместо привычной водопроводной трубы, располагается комод, выглядят очень эргономично. Это избавляет от необходимости вешать на стену полки или шкафы. Комод вместит в себя полотенца, косметику, гигиенические средства и прочие предметы, традиционно хранящиеся в ванной комнате. Такое решение позволит повесить над раковиной большое зеркало, которое станет не только дополнительным декоративным элементом в мебельном ансамбле ванной, но и зрительно увеличит пространство комнаты.
Если вы не поклонник раковин футуристических форм, но вам все же хотелось бы внести немного разнообразия в интерьер ванной комнаты, всегда можно поэкспериментировать с цветом умывальника и столешницы. Вы не прогадаете, выбрав цвет мойки, сочетающийся с цветом керамической плитки или обоев.
Водопроводная труба под раковиной – не самый привлекательный предмет интерьера ванной. Органично она смотрится только в квартирах, оформленных в стилях минимализм или лофт. В остальных случаях ванная смотрится лучше, если водопроводная труба спрятана от посторонних глаз.
Ярко-красные края умывальника на этом фото прекрасно сочетаются с мелкой розовой мозаикой и забавной пирамидой из круглых зеркал. Ванные комнаты, в которых традиционно доминировал белый цвет, уходят в прошлое. Игра цвета, заряжающая бодростью и отличным настроением, прочно вошла в интерьер современных ванных.
Еще один пример того, что при правильном подходе буйство красок вполне уместно смотрится в интерьере ванной. Ярко оформленные стены и традиционно белый цвет керамических приборов и бытовой техники. Широкая круглая форма умывальника актуальна как никогда.
Green Apple, Zhukovka, Moscow region
В этой раковине необычно выглядит не только умывальник, но и кран. Кстати, форма крана также нередко становится объектом для дизайнерских экспериментов. Эта модель раковины имеет не совсем привычную квадратную форму. На фото обыкновенно дугообразная форма крана приняла несвойственный ей силуэт. Квадратный умывальник отлично сочетается с желтыми квадратами керамической плитки.