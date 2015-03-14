Фантазии на тему рыбацкий домик

Сегодня мы познакомим читателя с необычным проектом – визуализацией интерьера, так называемого рыбацкого домика. Архитекторам и дизайнерам PASHCHAK DESIGN пришлось пофантазировать на деревенско-морскую тему, чтобы создать идеальное место для застолья большой семьи из двенадцати человек. Небольшое пространство площадью семьдесят квадратных метров стало настоящей отдушиной для заказчика – истинного любителя рыбалки.

В общем и целом, запрос хозяина дома не ограничил фантазию дизайнеров, позволив деревенской и морской тематике занять свое место в проекте, где на первый план вышли такие факторы, как простота и практичность.