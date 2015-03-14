Фантазии на тему рыбацкий домик

Сегодня мы познакомим читателя с необычным проектом – визуализацией интерьера, так называемого рыбацкого домика. Архитекторам и дизайнерам PASHCHAK DESIGN пришлось пофантазировать на деревенско-морскую тему, чтобы создать идеальное место для застолья большой семьи из двенадцати человек. Небольшое пространство площадью семьдесят квадратных метров стало настоящей отдушиной для заказчика – истинного любителя рыбалки.
В общем и целом, запрос хозяина дома не ограничил фантазию дизайнеров, позволив деревенской и морской тематике занять свое место в проекте, где на первый план вышли такие факторы, как простота и практичность.
В размышлениях о том, каким может быть рыбацкий домик, первое, что приходит на ум – наличие натуральных материалов и, в первую очередь, дерева. В этом наполненном светом помещении должны присутствовать теплые цвета, а также тона, связанные с морем и природой. Стены отделаны штукатуркой под травертин, на потолке – деревянные перекрытия, а на полу – керамическая плитка, напоминающая палубу. Все выглядит просто и опрятно – незатейливые стулья, классические буфеты и самый обычный диван.
Мебель была выбрана без изысканностей – из дерева, грубоватая и с потертостями. Ключевым предметом стал массивный стол, который предназначен для торжественных ужинов в кругу семьи. В качестве украшения для него выбрана простая хлопковая скатерть без орнамента. Предполагается, что диванный чехол и наволочки для подушек изготовлены из натуральной ткани холщовой структуры. Цветовая гамма выбрана удачно – белый цвет разбавлен тканью в серую и синию полоску, напоминающей тельняшку.
В этот интерьер отлично выписываются рыбацкие сети, которые дизайнер решил использовать в качестве декоративных штор. Здесь присутствуют такие тематические аксессуары, как весла, настенные часы в виде штурвала корабля реалистичного размера, декоративная посуда, рыболовные снасти. Стоит сказать, что наибольшее очарование этого интерьера может быть достигнуто в большей степени благодаря использованию дополнительных аксессуаров, а не мебели. В дальнейшем хозяева смогут развесить и расставить репродукции морских пейзажей, модели кораблей, настенные барометры, пиратские сундуки для хранения, поделки из ракушек и многое другое, что связано с морем и рыбалкой.
Стилизация интерьера с рыбацкой тематикой – это хороший способ создать по-настоящему уютный и необычный дизайн. Однако его реализация требует внимательного подбора нужных аксессуаров.