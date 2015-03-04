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Раздвижные двери – за или против

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Schiebetüren nach Maß, Schrankplaner GmbH Schrankplaner GmbH Домашнее хозяйство Перегородки
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Стоит ли устанавливать дома раздвижные двери? С одной стороны, они выглядят стильно, помогают сэкономить пространство , с другой – шумят, имеют обыкновение выходить из строя намного раньше, чем стандартные двери на петлях и к тому же стоят дороже. В этой статье мы рассуждаем о достоинствах и недостатках раздвижных дверей. 

Панорамный обзор

Blue Jay Way, McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

Blue Jay Way

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Практически ни один пентхаус не обходится без огромных раздвижных дверей из стекла. Они дарят ощущение полета, позволяют каждую секунду любоваться великолепным панорамным видом на любимый город и визуально расширяют пространство террасы. Однако чем больше размер раздвижных дверей, тем выше вероятность поломки. В их конструкции используется принцип качения роликов по направляющим. Этот механизм довольно хрупок, поэтому открывать такие двери нужно медленно и осторожно.

Межкомнатные раздвижные двери

Чайная комната на лоджии при кухне Studio B&L Балконы и веранды в эклектичном стиле
Studio B&amp;L

Чайная комната на лоджии при кухне

Studio B&L
Studio B&amp;L
Studio B&L

Эстетика и высокая функциональность –  два главных фактора, которые говорят в пользу межкомнатных раздвижных дверей. Их неоспоримые преимущества – беспрепятственное проникновение дневного света и существенная экономия пространства. Увы, большинство из нас не живут в пентхаусах и сохранить пару-тройку свободных метров никогда не будет лишним. 

В отличие от обычных дверей, раздвижные двери практически невозможно сделать бесшумными, о чем прекрасно осведомлены их производители, которые прилагают максимальные усилия, чтобы звук, кареток и роликов был максимально приглушенным и не раздражающим.

Раздвижные двери в ванной

Ванная в новостройках Москвы, Myroslav Levsky Myroslav Levsky Ванная комната в стиле минимализм
Myroslav Levsky

Ванная в новостройках Москвы

Myroslav Levsky
Myroslav Levsky
Myroslav Levsky

Заменить входную дверь или дверь душевой кабины на раздвижную или использовать раздвижную  дверь в качестве ограждение для ванной – модный дизайнерский ход, который имеет своих сторонников и оппонентов. Мертвая зона в интерьере маленькой ванной комнаты – не позволительная роскошь, а раздвижные двери не загораживают проход и не занимают лишнего места около проема. Недостатком таких дверей является довольно сложный и потому недешевый монтаж, к тому же в условиях постоянной влажности так называемые рельсы необходимо регулярно протирать сухим полотенцем.

Шкаф купе

Schiebetüren nach Maß, Schrankplaner GmbH Schrankplaner GmbH Домашнее хозяйство Перегородки
Schrankplaner GmbH

Schrankplaner GmbH
Schrankplaner GmbH
Schrankplaner GmbH

Пожалуй, чаще всего раздвижные двери можно встретить в шкафах купе. В зависимости от типа раздвижной системы, дверь может подвешиваться на верхние ролики, либо опираться на нижние. Подвесные двери шкафа купе навешиваются на верхнюю направляющую, которая закреплена либо на крыше шкафа, либо под ней, а нижняя направляющая при этом фиксирует дверь в определенном положении. Поскольку для функционирования таких дверей необходим жесткий каркас, их категорически не рекомендуется использовать во встроенных шкафах. 

В нижнеопорных дверях всю нагрузку на себе несут нижние ролики, скользящие по нижней направляющей, в то время как верхняя направляющая под крышей шкафа лишь поддерживает дверь в вертикальном положении. Нижние ролики могут регулироваться по высоте, что компенсирует неровности пола, их конструкция крепче и надежнее, поэтому их гораздо чаще можно встретить в качестве раздвижных систем для шкафов. Чтобы нижнеопорные двери служили долго, рекомендуется время от времени очищать их нижний паз дверей от частичек пыли и грязи.

Не только функционально, но и красиво

Segmenta wardrobe - Pictured here in natural / Silver mirror and frosted mirror Lamco Design LTD Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
Lamco Design LTD

Segmenta wardrobe – Pictured here in natural / Silver mirror and frosted mirror

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

Зеркальные двери шкафов купе смотрятся особенно эффектно. В них может отражаться чудный вид на зеленый сад, открывающийся из окон вашей квартиры. Для получения дополнительного декоративного эффекта можно дополнить зеркало рисунком или нанести на него матированные полосы. 

Зеркальный фасад шкафов купе особенно ценен в небольших пространствах – отражая солнечный свет, они визуально  расширяют помещение. Однако и у этого типа раздвижных дверей есть существенный недостаток. Заключается он в большой нагрузке на петли двери из-за дополнительного веса зеркал, что обуславливает относительную недолговечность шкафов купе с зеркальными дверями.

Раздвижные двери на террасе

T-Space Design & Build T-Space Architects Стены и пол в стиле модерн
T-Space Architects

T-Space Design & Build

T-Space Architects
T-Space Architects
T-Space Architects

Раздвижные двери из стекла идеально подходят для террасы. В первую очередь, они позволяют сэкономить пространство, ведь, мы так часто мечтаем о том, как было бы чудесно, если бы пространство террасы было хотя бы на парочку метров больше. Жителям частных домов широкие стеклянные двери позволят в любой момент созерцать красоту прекрасного сада, они надежно защитят от внешнего шума и наполнят помещение естественным светом.

Классический интерьер для молодой семьи
Приходилось ли вам иметь дело с раздвижными дверями? Поделитесь опытом.

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