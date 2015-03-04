Раздвижные двери – за или против

Пожалуй, чаще всего раздвижные двери можно встретить в шкафах купе. В зависимости от типа раздвижной системы, дверь может подвешиваться на верхние ролики, либо опираться на нижние. Подвесные двери шкафа купе навешиваются на верхнюю направляющую, которая закреплена либо на крыше шкафа, либо под ней, а нижняя направляющая при этом фиксирует дверь в определенном положении. Поскольку для функционирования таких дверей необходим жесткий каркас, их категорически не рекомендуется использовать во встроенных шкафах.

В нижнеопорных дверях всю нагрузку на себе несут нижние ролики, скользящие по нижней направляющей, в то время как верхняя направляющая под крышей шкафа лишь поддерживает дверь в вертикальном положении. Нижние ролики могут регулироваться по высоте, что компенсирует неровности пола, их конструкция крепче и надежнее, поэтому их гораздо чаще можно встретить в качестве раздвижных систем для шкафов. Чтобы нижнеопорные двери служили долго, рекомендуется время от времени очищать их нижний паз дверей от частичек пыли и грязи.