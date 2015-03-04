Классический интерьер для молодой семьи

Классический стиль в интерьере – понятие весьма неоднородное. В нем выделяются несколько направлений, среди которых можно назвать барокко, рококо, классицизм XVIII века и даже ампир. Но современная городская квартира мало похожа на роскошный дворец ушедших эпох. Согласитесь, сложно себе представить парадные интерьеры, арки и массивную мебель с резьбой вьющихся стеблей в пространстве трех небольших комнат.

Поэтому когда мы слышим о классическом интерьере в приложении к современной квартире, речь чаще всего идет вовсе не о барочной роскоши, а о сдержанно оформленном помещении, в котором доминируют правильные формы и отсутствуют лишние детали. Такой интерьер исполнен достоинства, излучает покой и уверенность, за это его любят респектабельные и солидные люди, которые живут сегодняшним днем, но не забывают про традиции, заложенные их предками.