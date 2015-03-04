Классический интерьер для молодой семьи

Классический стиль в интерьере – понятие весьма неоднородное. В нем выделяются несколько направлений, среди которых можно назвать барокко, рококо, классицизм XVIII века и даже ампир. Но современная городская квартира мало похожа на роскошный дворец ушедших эпох. Согласитесь, сложно себе представить парадные интерьеры, арки и массивную мебель с резьбой вьющихся стеблей в пространстве трех небольших комнат.
Поэтому когда мы слышим о классическом интерьере в приложении к современной квартире, речь чаще всего идет вовсе не о барочной роскоши, а о сдержанно оформленном помещении, в котором доминируют правильные формы и отсутствуют лишние детали. Такой интерьер исполнен достоинства, излучает покой и уверенность, за это его любят респектабельные и солидные люди, которые живут сегодняшним днем, но не забывают про традиции, заложенные их предками.
Дизайнеры студии Defacto, работавшие над интерьером трехкомнатной квартиры, представленной на фото, решили оформить ее в бежевых тонах. Бежевый относится к наиболее распространенным нейтральным цветам и подходит тем, кто хочет создать в квартире спокойную и располагающую к отдыху обстановку. Интерьер этой квартиры является наилучшим подтверждением того, что монохромость – вовсе не синоним скуки. Без ярких графических акцентов помещение может выглядеть не менее элегантно и изящно.
Гостиная и кухня в этой квартире объединены в единое пространство. Это не самое распространенное решение для классических интерьеров, но благодаря единой цветовой концепции, пространство этой большой и многофункциональной комнаты смотрится как законченный образ.
Благодаря светлой мебели с позолочеными вставками и классическим хрустальным люстрам, интерьер гостиной – кухни выглядит строго и в тоже время торжественно. Близкие по тону и фактуре отделочные ткани и изящные узорчатые портьеры рождают приятный глазу цветовой ансамбль.
Романтизм прошлых столетий прослеживается и в интерьере спальной комнаты. Здесь бежевый цвет уступает место нежному оливковому. В отличие от совмещенных гостиной и кухни, количество предметов мебели и декора в спальне сведено к минимуму. Здесь ничто не должно нарушать покой хозяев квартиры.
Выбранную концепцию интерьера дизайнеры реализовали и в детской комнате. В ее оформлении прослеживаются трогательные нотки ретро – мебель молочного цвета, ручки-кнопки на шкафах, нежный узор из крупных цветов на шторах и забавные детские игрушки. Несмотря на небольшую площадь, комната кажется светлой и очень уютной.
Любопытно, что в классически оформленных квартирах, ванные комнаты выбиваются из общей концепции и имеют вполне современный вид. Однако в данном случае специалисты из Defacto пошли другим путем, украсив стены ванной плиткой в классическом стиле. Прозрачная душевая кабина и модный тропический душ удивительно органично соседствуют с белой элегантной мебелью из дерева и изысканной керамической плиткой.