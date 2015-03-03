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До и После: Реконструкция усадьбы в Нормандии

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Petit Manoir Normand, AGENCE APOLLINE TERRIER AGENCE APOLLINE TERRIER Дома в классическом стиле
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В поисках приключений мы отправляемся в Нормандию – историческую область на северо-западе Франции, которая славится своими плодородными землями, многочисленными яблочными плантациями и молочной промышленностью. В одном  из маленьких городков этого региона стояла заброшенная кирпичная усадьба. Ее новые хозяева решили поработать над экстерьером и интерьером здания, пригласив для этого специалистов из студии Agence Apolline Terrier.

Здание из другой эпохи

Petit Manoir Normand, AGENCE APOLLINE TERRIER AGENCE APOLLINE TERRIER Дома в классическом стиле
AGENCE APOLLINE TERRIER

AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER

Сложно понять, к какой эпохе относится это здание. Кирпичный фасад, крыша из черепицы, небольшой бревенчатый флигель не имеют времени. Единственное, о чем можно судить с абсолютной точностью, так это о том, что от профессионально выполненной реконструкции, постройка бы только выиграла.

Состояние до ремонта

Petit Manoir Normand, AGENCE APOLLINE TERRIER AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER

AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER

Архитекторы решили расширить здание, полностью переделать чердак, произвести капитальный ремонт, заново оштукатурить стены и провести теплоизоляцию, необходимую для комфортной жизни в кирпичном здании.

Масштабная работа

Petit Manoir Normand, AGENCE APOLLINE TERRIER AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER

AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER

Как видно на этом фото, работа по переделке здания носила поистине масштабный характер. Кирпичные стены были отделаны цементным раствором и украшены геометрическим рисунком из темных досок, благодаря чему постройка стала похожа на фахверк – типичный для Северной Европы деревенский домик.

До: ветхая конструкция

Petit Manoir Normand, AGENCE APOLLINE TERRIER AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER

AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER

Внутри дом выглядел значительно более обветшавшим, чем снаружи – кажется, что жизнь давно покинула его, о чем говорят поцарапанные стены, старая неухоженная плитка и пришедшие в негодность оконные рамы. Через процесс реконструкции пришлось пройти и башне.

После: приятное преображение

Petit Manoir Normand, AGENCE APOLLINE TERRIER AGENCE APOLLINE TERRIER Спальня в классическом стиле
AGENCE APOLLINE TERRIER

AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER

Новые окна, новая штукатурка и новая мебель сделали свое дело – интерьер выглядит свежо и современно. Сложно сказать что-то позитивное о сочетании мраморного камина и золотой барочной вазы, но мы надеемся, что фото было сделано сразу после ремонта, когда оформление комнаты еще не было завершено полностью.

До: мрачный чердачный этаж

Petit Manoir Normand, AGENCE APOLLINE TERRIER AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER

AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER

Мансардная комната находилась практически в аварийном состоянии. Деревянные балки на потолке нуждались в срочной замене. Сложно представить, что на месте этой заброшенной комнаты всего через несколько месяцев появилась обновленная спальня с простым, но стильным интерьером.

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После: спальня на мансардном этаже

Petit Manoir Normand, AGENCE APOLLINE TERRIER AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER

AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER

Скромный рустикальный интерьер спальни выглядит уютно и немного таинственно. Приглушенный свет двух ламп у изголовья кровати, неотесанные балки и антикварная мебель напомнят жителям дома о его долгой и увлекательной истории. Усадьба – это то место, где связь времен и преемственность поколений должна ощущаться особенно сильно.

Мебель

Petit Manoir Normand, AGENCE APOLLINE TERRIER AGENCE APOLLINE TERRIER Спальня в классическом стиле
AGENCE APOLLINE TERRIER

AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER
AGENCE APOLLINE TERRIER

Ретро-минимализм – именно так нам хотелось бы назвать обстановку в этом доме. Полосатые обои в британском стиле, схожий рисунок на постельном белье и деревянная мебель словно намекают на то, что новые жители дома искренне наслаждаются романтикой нормандской провинции и жизнью в окружении живописной природы. Что может быть лучше спокойного и размеренного существования в уютной усадьбе, в которой очарование ушедших эпох встречается с новым времени.

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