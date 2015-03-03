До и После: Реконструкция усадьбы в Нормандии

Ретро-минимализм – именно так нам хотелось бы назвать обстановку в этом доме. Полосатые обои в британском стиле, схожий рисунок на постельном белье и деревянная мебель словно намекают на то, что новые жители дома искренне наслаждаются романтикой нормандской провинции и жизнью в окружении живописной природы. Что может быть лучше спокойного и размеренного существования в уютной усадьбе, в которой очарование ушедших эпох встречается с новым времени.

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