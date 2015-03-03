До и После: Реконструкция усадьбы в Нормандии

В поисках приключений мы отправляемся в Нормандию – историческую область на северо-западе Франции, которая славится своими плодородными землями, многочисленными яблочными плантациями и молочной промышленностью. В одном из маленьких городков этого региона стояла заброшенная кирпичная усадьба. Ее новые хозяева решили поработать над экстерьером и интерьером здания, пригласив для этого специалистов из студии Agence Apolline Terrier.
Сложно понять, к какой эпохе относится это здание. Кирпичный фасад, крыша из черепицы, небольшой бревенчатый флигель не имеют времени. Единственное, о чем можно судить с абсолютной точностью, так это о том, что от профессионально выполненной реконструкции, постройка бы только выиграла.
Архитекторы решили расширить здание, полностью переделать чердак, произвести капитальный ремонт, заново оштукатурить стены и провести теплоизоляцию, необходимую для комфортной жизни в кирпичном здании.
Как видно на этом фото, работа по переделке здания носила поистине масштабный характер. Кирпичные стены были отделаны цементным раствором и украшены геометрическим рисунком из темных досок, благодаря чему постройка стала похожа на фахверк – типичный для Северной Европы деревенский домик.
Внутри дом выглядел значительно более обветшавшим, чем снаружи – кажется, что жизнь давно покинула его, о чем говорят поцарапанные стены, старая неухоженная плитка и пришедшие в негодность оконные рамы. Через процесс реконструкции пришлось пройти и башне.
Новые окна, новая штукатурка и новая мебель сделали свое дело – интерьер выглядит свежо и современно. Сложно сказать что-то позитивное о сочетании мраморного камина и золотой барочной вазы, но мы надеемся, что фото было сделано сразу после ремонта, когда оформление комнаты еще не было завершено полностью.
Мансардная комната находилась практически в аварийном состоянии. Деревянные балки на потолке нуждались в срочной замене. Сложно представить, что на месте этой заброшенной комнаты всего через несколько месяцев появилась обновленная спальня с простым, но стильным интерьером.
Скромный рустикальный интерьер спальни выглядит уютно и немного таинственно. Приглушенный свет двух ламп у изголовья кровати, неотесанные балки и антикварная мебель напомнят жителям дома о его долгой и увлекательной истории. Усадьба – это то место, где связь времен и преемственность поколений должна ощущаться особенно сильно.
Ретро-минимализм – именно так нам хотелось бы назвать обстановку в этом доме. Полосатые обои в британском стиле, схожий рисунок на постельном белье и деревянная мебель словно намекают на то, что новые жители дома искренне наслаждаются романтикой нормандской провинции и жизнью в окружении живописной природы. Что может быть лучше спокойного и размеренного существования в уютной усадьбе, в которой очарование ушедших эпох встречается с новым времени.
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