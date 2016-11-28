Особняк в традиционном стиле

«Чтобы мечты сбывались, нужно правильно мечтать!» — такие советы мы иногда слышим от наших друзей, которые любят собирать шумные вечеринки на своей новой даче, чтобы успеть похвастаться достижениями в области строительства. Как бы то ни было, но мечтать и стремиться к реализации своих материальных мечтаний не является чем-то постыдным. Действительно, чтобы переехать в загородный дом, сперва необходимо не только обзавестись кругленькой суммой денег, но и набраться смелости, чтобы начать масштабные работы по закладке фундамента. «Мало не покажется!» — подскажет все тот же товарищ, что недавно приглашал погостить в свой дом у озера. Однако никто не обещал, что терни и звезды будут отдельно друг от друга. В нашей новой книге идей мы покажем вам дом, который очень долго строили и, наконец, построили.