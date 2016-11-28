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Особняк в традиционном стиле

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neues Einfamilienhaus für Ehepaar nach Auszug der Kinder: Stichwort komfortabel und grosszügig, WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH Дома в классическом стиле
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«Чтобы мечты сбывались, нужно правильно мечтать!» — такие советы мы иногда слышим от наших друзей, которые любят собирать шумные вечеринки на своей новой даче, чтобы успеть похвастаться достижениями в области строительства. Как бы то ни было, но мечтать и стремиться к реализации своих материальных мечтаний не является чем-то постыдным. Действительно, чтобы переехать в загородный дом, сперва необходимо не только обзавестись кругленькой суммой денег, но и набраться смелости, чтобы начать масштабные работы по закладке фундамента. «Мало не покажется!» — подскажет все тот же товарищ, что недавно приглашал погостить в свой дом у озера. Однако никто не обещал, что терни и звезды будут отдельно друг от друга. В нашей новой книге идей мы покажем вам дом, который очень долго строили и, наконец, построили.

Традиции и качество

neues Einfamilienhaus für Ehepaar nach Auszug der Kinder: Stichwort komfortabel und grosszügig, WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH Балкон и терраса в классическом стиле
WUNSCHhaus – die innovative Wohnbau GmbH

WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH
WUNSCHhaus – die innovative Wohnbau GmbH
WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH

Особняк в традиционном стиле выглядит монументально. Его фасад сверкает свежестью и выглядит по-современному очаровательно. На первом этаже находится открытая веранда с большим обеденным столом и удобными креслами. Её расположение идеально подходит для комфортного отдыха в дни, когда температура воздуха, кажется, достигает своего максимального предела. 

Продуманность и комфорт

neues Einfamilienhaus für Ehepaar nach Auszug der Kinder: Stichwort komfortabel und grosszügig, WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH Дома в классическом стиле
WUNSCHhaus – die innovative Wohnbau GmbH

WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH
WUNSCHhaus – die innovative Wohnbau GmbH
WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH

С этого ракурса перед нами открывается основной вход в дом и вид на гараж. Отсюда мы также можем попасть в сад, преодолев небольшое расстояние вдоль дома по специально выложенной камнем дорожке. Интересным решением в этом проекте стало окно, которое подчеркивает современный характер строения и, в то же время, помогающее достичь хорошей освещенности помещения. Предполагаем, что за классическим фасадом этого загородного дома скрываются спокойные и дружелюбные пространства. 

Основательный подход

neues Einfamilienhaus für Ehepaar nach Auszug der Kinder: Stichwort komfortabel und grosszügig, WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH Окна и двери в классическом стиле
WUNSCHhaus – die innovative Wohnbau GmbH

WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH
WUNSCHhaus – die innovative Wohnbau GmbH
WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH

Входная дверь — это не только лицо дома, но и его защита от непрошенных гостей. Сегодня белые входные конструкции стоят на одном из ведущих мест в рейтинге дверей. Они особенно популярны в загородных коттеджах, где контрастируют с фасадом и выгодно выделяются на его фоне. 

Панорамное остекление

neues Einfamilienhaus für Ehepaar nach Auszug der Kinder: Stichwort komfortabel und grosszügig, WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH Окна и двери в классическом стиле
WUNSCHhaus – die innovative Wohnbau GmbH

WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH
WUNSCHhaus – die innovative Wohnbau GmbH
WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH

Стремительное развитие современных строительных технологий значительно расширило возможности архитектурного дизайна. Если ранее нам что-то казалось невообразмым, то в настоящее время это является уже доступным и повседневным. Так, угловыми окнами в домах уже никого не удивишь, хотя они пока еще довольно редко встречаются .Такие конструкции выглядят очень красиво и оригинально. 

Красиво жить не запретишь

neues Einfamilienhaus für Ehepaar nach Auszug der Kinder: Stichwort komfortabel und grosszügig, WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH Дома в классическом стиле
WUNSCHhaus – die innovative Wohnbau GmbH

WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH
WUNSCHhaus – die innovative Wohnbau GmbH
WUNSCHhaus - die innovative Wohnbau GmbH

Проект реализовывался в Германии и уже завоевал сердца наших читателей из Польши. Пришло время услышать и ваше мнение. Как думаете, подходит ли такое жилье для наших холодных и снежных зим? Больше фото проекта, в том числе и интерьеры, можно увидеть на страничке архитектурного бюро.

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