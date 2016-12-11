18 примеров многофункциональной мебели для небольших комнат

Функциональная современная мебель позволяет нам разрешить вечный компромисс эстетики и практичности, предлагая использовать для небольших комнат дизайнерские предметы нестандартных конструкций. Нам часто приходится в быстром темпе жизни совмещать множество ролей и занятий: от офисной работы до творческих хобби. Так почему бы не использовать этот же прием для организации удобного домашнего интерьера? В этом обзоре мы собрали 18 отличных идей, как можно придать новые функции привычным предметам и самое главное, сделать это изящно и стильно.