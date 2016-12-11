18 примеров многофункциональной мебели для небольших комнат

Функциональная современная мебель позволяет нам разрешить вечный компромисс эстетики и практичности, предлагая использовать для небольших комнат дизайнерские предметы нестандартных конструкций. Нам часто приходится в быстром темпе жизни совмещать множество ролей и занятий: от офисной работы до творческих хобби. Так почему бы не использовать этот же прием для организации удобного домашнего интерьера? В этом обзоре мы собрали 18 отличных идей, как можно придать новые функции привычным предметам и самое главное, сделать это изящно и стильно.
Кровать всегда занимает очень много места в комнате, но не стоит лишать себя комфорта и мучить спину на складных диванчиках. Как видите – можно использовать полноценную, широкую кровать и при этом экономить место в комнате, используя встроенные ящики.
Необходимо немного поработать дома, закончить свои дела? Это можно сделать без проблем и в спокойной обстановке, обустроив небольшое рабочее место, интегрированное в книжный стеллаж.
Во многих квартирах кухня делит пространство с гостиной. Хороший способ разделить обе среды – это скрыть встроенную кухню за открывающимися панелями.
Такой экологичный письменный стол можно сделать самостоятельно из старой древесины и использовать нижнюю часть для хранения вещей в контейнерах.
Частый элемент гостиной – журнальный столик. Небольшая доработка конструкции – и внутри него скрывается объемная система хранения, что позволит не занимать место в гостиной дополнительным шкафом.
Мебель-трансформер – настоящая находка для современных интерьеров. Такой откидной столик можно разместить в любом интерьере и помещении: многофункциональный и компактный.
Опираясь на образы классической мебели – письменные бюро и секретеры с откидными столешницами, современные дизайнеры предлагают модернизированные варианты. Откидной столик в книжном шкафу оборудован подсветкой и полкой для хранения ноутбука.
Присмотритесь внимательно к этому письменному столу – под рабочей поверхностью скрывает небольшой, но очень полезный отдел. Большая ниша под столом позволяет хранить все документы и канцелярские принадлежности на своем месте и не загромождать поверхность стола.
Еще одна идея нестандартной конструкции журнального столика – под выдвижной столешницей срываются отделы для хранения журналов, дистанционных пультов и прочих мелочей.
Что самое главное в кровати? Конечно, комфортный матрас. Исходя из этого вы можете не использовать стандартную кровать, а сделать в комнате вместительный подиум с полками и системой хранения в нижней части и местом для широкого матраса наверху.
Этот элегантный подвесной столик в закрытом виде занимает минимум места, но при этом дает возможность решить в домашней обстановке все свои рабочие вопросы.
Как много всего нужно подрастающему малышу! На помощь родителям приходят дизайнерские решения по оборудованию детской комнаты многофукнциональной мебелью. Как видите, в кровать могут быть встроены и ящики для хранения игрушек, и выдвижной столик.
Для современных моделей ТВ уже не нужно выбирать массивные тумбы, занимающую собой массу свободного пространства в гостиной. Достаточно небольшой настенной полки или модуля, минималистичного и простого.
Согласитесь, стандартные полки для хранения обуви в прихожей часто ставят нас перед сложной задачей – как разместить и высокие сапоги, и миниатюрные туфли, и массивные ботинки. Выход на самом деле прост: стеллаж с отделениями разного размера для разной обуви.
Еще один пример многофункциональной мебели – кухонный остров. Его удобство в том, что вы можете подойти к нему с любой стороны, а значит и система хранения под рабочей поверхностью может использоваться на все 100%.
В спальнях можно использовать гораздо больше пространства, чем нам изначально кажется. Например, такая двухъярусная кровать с рабочим столом и стеллажом на боковой части позволяет сгруппировать все функции на малой площади и сделать комнату просторной и удобной.
Чтобы выиграть дополнительное пространство в кухне, можно использовать обеденный стол с выдвижной столешницей и ящичками для столовых приборов.