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18 примеров многофункциональной мебели для небольших комнат

Перла Вереника Перла Вереника
setup: Der Wohnbaukasten , studio michael hilgers studio michael hilgers Рабочий кабинет Письменные столы
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Функциональная современная мебель позволяет нам разрешить вечный компромисс эстетики и практичности, предлагая использовать для небольших комнат дизайнерские предметы нестандартных конструкций. Нам часто приходится в быстром темпе жизни совмещать множество ролей и занятий: от офисной работы до творческих хобби. Так почему бы не использовать этот же прием для организации удобного домашнего интерьера? В этом обзоре мы собрали 18 отличных идей, как можно придать новые функции привычным предметам и самое главное, сделать это изящно и стильно. 

Кровать и не только

Main space homify Спальня в эклектичном стиле
homify

Main space

homify
homify
homify

Кровать всегда занимает очень много места в комнате, но не стоит лишать себя комфорта и мучить спину на складных диванчиках. Как видите – можно использовать полноценную, широкую кровать и при этом экономить место в комнате, используя встроенные ящики.

Стеллаж с письменным столом

Sala estudio Diciembre 2015, Idea Interior Idea Interior Рабочий кабинет Письменные столы
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

Необходимо немного поработать дома, закончить свои дела? Это можно сделать без проблем и в спокойной обстановке, обустроив небольшое рабочее место, интегрированное в книжный стеллаж.

Встроенная кухня в шкафу

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE Маленькие кухни
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

Во многих квартирах кухня делит пространство с гостиной. Хороший способ разделить обе среды – это скрыть встроенную кухню за открывающимися панелями.

Рабочий стол с системой хранения

Escritorios de Madera, Biogibson Biogibson Рабочий кабинет Письменные столы Дерево
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

Такой экологичный письменный стол можно сделать самостоятельно из старой древесины и использовать нижнюю часть для хранения вещей в контейнерах.

Журнальный столик со встроенными ящиками

Linea Reciclato, Semillero Muebles Semillero Muebles ГостинаяДиваны и журнальные столики
Semillero Muebles

Semillero Muebles
Semillero Muebles
Semillero Muebles

Частый элемент гостиной – журнальный столик. Небольшая доработка конструкции – и внутри него скрывается объемная система хранения, что позволит не занимать место в гостиной дополнительным шкафом.

Рабочий стол, как часть стены

FLATMATE: Eine raumsparende Lösung für das Homeoffice in Zeiten der CORONA-Krise, studio michael hilgers studio michael hilgers Рабочий кабинет Письменные столы
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

Мебель-трансформер – настоящая находка для современных интерьеров. Такой откидной столик можно разместить в любом интерьере и помещении: многофункциональный и компактный.

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Шкаф с секретом

setup: Der Wohnbaukasten , studio michael hilgers studio michael hilgers Рабочий кабинет Письменные столы
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

Опираясь на образы классической мебели – письменные бюро и секретеры с откидными столешницами, современные дизайнеры предлагают модернизированные варианты. Откидной столик в книжном шкафу оборудован подсветкой и полкой для хранения ноутбука.

Второе дно

Escritorio H1, PUNCH TAD PUNCH TAD Рабочий кабинет Письменные столы МДФ Серый
PUNCH TAD

PUNCH TAD
PUNCH TAD
PUNCH TAD

Присмотритесь внимательно к этому письменному столу – под рабочей поверхностью скрывает небольшой, но очень полезный отдел. Большая ниша под столом позволяет хранить все документы и канцелярские принадлежности на своем месте и не загромождать поверхность стола.

Журнальный столик с откидной крышкой

Muebles sobre diseño, Weld Weld ГостинаяДиваны и журнальные столики
Weld

Weld
Weld
Weld

Еще одна идея нестандартной конструкции журнального столика – под выдвижной столешницей срываются отделы для хранения журналов, дистанционных пультов и прочих мелочей.

Подиум для кровати

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio Спальня в скандинавском стиле Белый
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

Что самое главное в кровати? Конечно, комфортный матрас. Исходя из этого вы можете не использовать стандартную кровать, а сделать в комнате вместительный подиум с полками и системой хранения в нижней части и местом для широкого матраса наверху.

Подвесной рабочий стол

office in a box, studio michael hilgers studio michael hilgers Рабочий кабинет Шкафы и полки
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

Этот элегантный подвесной столик в закрытом виде занимает минимум места, но при этом дает возможность решить в домашней обстановке все свои рабочие вопросы. 

Многофункциональная детская

homify Детская комнатаКровати
homify

homify
homify
homify

Как много всего нужно подрастающему малышу! На помощь родителям приходят дизайнерские решения по оборудованию детской комнаты многофукнциональной мебелью. Как видите, в кровать могут быть встроены и ящики для хранения игрушек, и выдвижной столик.

Элегантная тумба под ТВ

Muebles Multimedia, MADERISTA MADERISTA Медиа комнатаМебель Дерево Эффект древесины
MADERISTA

MADERISTA
MADERISTA
MADERISTA

Для современных моделей ТВ уже не нужно выбирать массивные тумбы, занимающую собой массу свободного пространства в гостиной. Достаточно небольшой настенной полки или модуля, минималистичного и простого.

Универсальный стеллаж для обуви

Raumwunder, Connox Connox Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
Connox

Connox
Connox
Connox

Согласитесь, стандартные полки для хранения обуви в прихожей часто ставят нас перед сложной задачей – как разместить и высокие сапоги, и миниатюрные туфли, и массивные ботинки. Выход на самом деле прост: стеллаж с отделениями разного размера для разной обуви.

Кухонной остров

Muebles Reciclados Mallorca, Muebles Reciclados Mallorca Muebles Reciclados Mallorca КухняХранение
Muebles Reciclados Mallorca

Muebles Reciclados Mallorca
Muebles Reciclados Mallorca
Muebles Reciclados Mallorca

Еще один пример многофункциональной мебели – кухонный остров. Его удобство в том, что вы можете подойти к нему с любой стороны, а значит и система хранения под рабочей поверхностью может использоваться на все 100%.

Двухъярусная кровать и письменный стол

Muebles Infantiles, KiKi Diseño y Decoración KiKi Diseño y Decoración Детская комнатаКровати
KiKi Diseño y Decoración

KiKi Diseño y Decoración
KiKi Diseño y Decoración
KiKi Diseño y Decoración

В спальнях можно использовать гораздо больше пространства, чем нам изначально кажется. Например, такая двухъярусная кровать с рабочим столом и стеллажом на боковой части позволяет сгруппировать все функции на малой площади и сделать комнату просторной и удобной.

Кухонный стол с дополнительной столешницей

Mesas de cocina extensibles, Furnet Furnet КухняСтолы и стулья
Furnet

Furnet
Furnet
Furnet

Чтобы выиграть дополнительное  пространство в кухне, можно использовать обеденный стол с выдвижной столешницей и ящичками для столовых приборов. 

Стиральная машина, встроенная в шкаф

Baños pequeños, Baños Rom Baños Rom Ванная в классическом стиле
Baños Rom

Baños Rom
Baños Rom
Baños Rom

Компактное решение для ванной комнаты: модульная система со встроенным умывальником, отделением под стиральную машину и системой хранения. 

Тренды в дизайне диван-кроватей 2016

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