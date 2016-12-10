Магия деревянного дома

Жить за пределами города в собственном коттедже мечтает почти каждый человек. И неудивительно, ведь даже в небольшом домике, но на природе, можно с комфортом отдыхать после тяжелых рабочих дней. Только за городом забываются суета, шум и смог мегаполиса.

Для строительства загородного жилья используют разные материалы. Одними из самых популярных на сегодняшний день можно назвать пенобетон, газобетон и кирпич. Лидирующие позиции с каждым днем также укрепляет и деревянное домостроение. Все больше людей, заботясь о своем здоровье, предпочитают коттеджи из бруса и оцилиндрованного бревна. Действительно, деревянные постройки, в отличие от каменных, характеризуются массой преимуществ, но это уже совершенно другая история…