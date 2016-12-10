Магия деревянного дома

Жить за пределами города в собственном коттедже мечтает почти каждый человек. И неудивительно, ведь даже в небольшом домике, но на природе, можно с комфортом отдыхать после тяжелых рабочих дней. Только за городом забываются суета, шум и смог мегаполиса.
Для строительства загородного жилья используют разные материалы. Одними из самых популярных на сегодняшний день можно назвать пенобетон, газобетон и кирпич. Лидирующие позиции с каждым днем также укрепляет и деревянное домостроение. Все больше людей, заботясь о своем здоровье, предпочитают коттеджи из бруса и оцилиндрованного бревна. Действительно, деревянные постройки, в отличие от каменных, характеризуются массой преимуществ, но это уже совершенно другая история…
Визуально проект выглядит достаточно лёгким, но в действительности перед нами конструктивно продуманный объект. Постройка выглядит естественно и тепло, а также имеет удобную планировку и стильный дизайн. Безусловно, здесь предусмотрены все коммуникации, инновационные технологии по отоплению и кондиционированию.
Итак, мы начинаем наше небольшое путешествие в один из сказочных лесов Франции, где в процессе строительства и оформления деревянного загородного дома нашлось много места самовыражению. Обзор homify360 поможет нам лучше понять вкус, характер, интересы и стиль жизни тех людей, которые здесь живут.
Согласно плану, дом граничит с лесным массивом и имеет достаточно активный рельеф. Особенность участка — расположенный поблизости хвойный лес, который был сохранен и активно использован при формировании композиции.
Внутреннее убранство выполнено в гармонии с фасадом и предусматривает полностью деревянную эко-отделку. Автор проекта также уделил большое внимание световому сценарию: благодаря большим окнам, можно наслаждаться естественным светом в дневное время, а также регулировать искусственное освещение, создавая комфортную атмосферу под стать настроению или мероприятию, — в вечернее.
Немаловажно, что помещения мансардного этажа абсолютно не выглядят изолированными, так как с остальными помещениями на нижнем уровне их разделяют всего лишь стеклянные перегородки.
В качестве меблировки используются предметы преимущественно из экологичных материалов и текстиля. Дополняют приятную композицию современные предметы декора. Светлые натуральные материалы, использованные в отделке, создают гармонию в интерьере.
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