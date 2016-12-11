Каким сделать пол на вашей террасе: 3 гениальных примера!

Во дворе вашего дома вы можете создать восхитительную террасу с интересно оформленным напольным покрытием. Приезжая в свой загородный дом, можно прекрасно проводить время на свежем воздухе, разместив на собственной террасе несколько стульев, стол, живые растения и другие необходимые вам предметы для отдыха. Здесь будет приятно общаться, слушать любимую музыку, наслаждаясь прекрасными видами.
Для создания такой уютной террасы снаружи дома, в саду или во дворе, необходимо сделать несколько несложных шагов: пригласить плотника и закупить необходимые материалы. Вы можете быть в качестве помощника, потратить парочку выходных дней и половина патио будет готова. Если же вы захотите разместить здесь еще и гриль, это будет идеальное место для самых приятных минут отдыха.
На этом фото уже уложена практически вся доска, осталось только закрыть грани тем же материалом. Это напольное покрытие выглядит идеально, возвышаясь над окружающим его газоном.
Очень важно выбрать доску, которая способна противостоять внешней среде: сырости, влаге, перепадам температур. Можно выбрать любой цвет, в который может быть окрашена доска. Главное, чтобы применяемые лакокрасочные материалы были также устойчивы к внешним воздействиям и служили эффективной защитой для дерева.
В качестве основы для будущей террасы используется песок – мелкозернистый или крупный. Он может послужить средством для выравнивания земли, а также используется для предотвращения роста любых сорняков, которые остались в земле или от прорастания их семян. Поэтому песок нужно не просто рассыпать в месте строительства террасы, но и хорошо его разровнять и уплотнить. Это очень важно. Балки, используемые для каркаса, должны быть хорошо высушенными, ровными и плотными.
Перед началом укладки досок, которые послужат напольным покрытием, важно создать необходимую высоту настила относительно уровня пола гостиной. Также нужно определить размеры ступеней между землей и патио, как показано на этой картинке.
Основой для укладки доски служит сетка, состоящая из каркаса, сделанного из деревянных балок.
Сетка из прямоугольной формы брусьев укладывается через равномерные промежутки строго перпендикулярно. Структура дерева, используемого для каркаса должна быть достаточно твердой.
Этот пол еще не закончен. Как видите, он уже выглядит супер привлекательно! Было бы замечательно иметь такое место в своем саду. Это действительно красиво и позволяет расширить вашу гостиную, двери которой выходят именно на эту милую террасу. Несколько ступенек отделяют деревянный настил от травы на газоне. Все это можно сделать без особых трудностей. Как это осуществить мы покажем ниже.
Терраса будет располагаться немного выше уровня земли, поэтому нужно подготовить поверхность к началу строительства. Неровную землю нужно выровнять, но сначала необходимо очистить место, где будет расположена терраса, от травы, удалить корни растений и убрать лишнюю землю, заровняв ею все углубления.
Очертив контуры будущей террасы нужно именно в этом месте выполнить вышеперечисленные действия по планировке, создать равномерный земляной покров и подготовить его для следующего этапа строительства.
Как видно на фото, по широкой стороне уложены ступени по всей ее протяженности. По бокам размещены ступени меньшего размера.
На этом фото представлен совершенно другой дизайн напольного покрытия террасы у входа в дом. Здесь не рассматривались квадраты и прямолинейные фигуры, отдано предпочтение другим геометрическим фигурам с кривыми и скругленными контурами. На этой террасе прекрасно смотрятся горшки с растениями, а также камни большого размера в виде декорации.
На этом уровне была начата работа после очистки поверхности, которая предназначалась для создания террасы. Песок уплотнен, на него уложено полиэтиленовое покрытие, которое предотвратит рост травы. Сверху уложен достаточный слой мелкого щебня. Камнем обозначены контуры будущей террасы, расположенной рядом с уже существующим патио.
Для создания этого патио также используется деревянный каркас, фрагмент которого представлен на этом фото. Работа, которую здесь нужно выполнить до укладки деревянного пола, схожа с предыдущим примером. Но здесь есть свои отличия: вместо прямых контуров здесь нужно создать основу с изгибами, поэтому расстояние между балками и форма каркаса должна быть адекватной форме напольного покрытия.
Доски были вырезаны на основе формы пола. На этом фото видно, что уложенный пол все еще имеет неровные контуры, которые впоследствии нужно будет выравнивать, чтобы создать законченный вид всей конструкции.
На этом этапе настил выглядит вполне законченным, но его края все еще имеют не совсем ровную структуру. Поэтому нужно было отшлифовать все неровности и закрыть небольшие выступающие ребра.
Как вы можете видеть, это напольное покрытие уже отполировано, оно имеет элегантную ступенчатую форму. В законченном виде эта терраса выглядит шикарно! Насыщенный цвет окрашенной поверхности прекрасно контрастирует на фоне светлого камня, уложенного вокруг террасы. Здесь положили два больших камня, которые естественно вписались в конструкцию пола.
Уже готовый деревянный настил – это ступенчатая конструкция, которая спускается с террасы дома и великолепно интегрирована с сад, роскошно раскинувшийся на остальной части двора. В горшке рядом с камнями расположено декоративное растение, оно великолепно завершает общий дизайн.
В этом восхитительном доме была идея сделать деревянный настил, который позволил бы комфортно соединить выход из дома с садом.
Горшки с цветами украшают эту оригинальную конструкцию. Там где это необходимо, оборудованы дополнительные ступени, чтобы легко и комфортно компенсировать разницу в уровне между газоном и поверхностью террасы.
В процессе строительства полностью выровнять поверхность, которая будет служить основой для пола, не удалось, но в этом и не было необходимости. Эти неровности прекрасно обыграны деревом, а перепады компенсированы ступенями.
Деревянный каркас был установлен на утрамбованный крупнозернистый песок с учетом неровностей поверхности.
Частично эта терраса будет находиться под накрытием. Перепад высот компенсирован ступенями, которые имеют довольно большую ширину и располагаются по всей длине деревянной площадки. На этом этапе пол уже отшлифован, осталось очистить его от остатков строительных материалов и пыли, и покрасить в выбранный цвет.
Этот шикарный пол уложен не только на террасе, он окружает весь дом. Настил является частью конструкции дома. Одна его часть, широкая и просторная является неотъемлемым элементом конструкции крытой террасы. Здесь уже установлена мебель, которая используется для полноценного отдыха.
На этой террасе можно общаться, удобно расположившись в шикарных креслах. Пройти сюда можно из любой части дома, огибая его. Великолепный контраст, созданный цветовыми решениями, позволяет наслаждаться роскошной обстановкой и проводить здесь время в полной гармонии с природой и окружающей обстановкой.
Любой из показанных здесь примеров может быть использован в оформлении наружного пространства дома.