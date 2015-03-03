homify 360°: Villa Kogelhof – элитный экодом нового поколения

Сегодня в рубрике homify 360° мы представляем поистине уникальный проект – экодом площадью 715 м², расположенный на юго-западе Нидерландов. Территория, на которой был построен дом, принадлежит природоохранной зоне. Чтобы построить на ней жилое здание, владельцам Villa Kogelhof пришлось посадить 71 тысячу новых деревьев. Гигантская эко-постройка была спроектирована и возведена архитекторами из бюро Paul de Ruiter Architects.
Villa Kogelhof олицетворяет собой важнейшую тенденцию в современной западной архитектуре – не ландшафт подстраивается под новое здание, а здание под ландшафт. Первостепенная задача архитекторов состоит не только в том, чтобы создать футуристическую постройку, которая удивит весь мир, но и в том, чтобы возведенное здание не нарушало гармонию окружающего его пространства.
Бетонная лестница соединяет подземный этаж, на котором расположены подвал, гараж, рабочий кабинет и даже спальная комната, с первым этажом. Обилие холодного и минималистичного бетона создает камерную и строгую атмосферу. Давайте посмотрим, как выглядит интерьер Villa Kogelhof этажом выше.
Лаконичный минимализм гостиной идеально сочетается с равнинным ландшафтом, естественную красоту которого ничто не должно затмевать. Панорамные окна по всей длине стен позволяют любоваться захватывающими картинами, которые каждый день рисует для нас природа. Открытая планировка создает ощущение свободного полета. Вы как будто одновременно находитесь и внутри и снаружи дома.
Стеклянный фасад этой необычной виллы открывает панорамный обзор на зеленые поля, простирающиеся до самой линии горизонта, и неспешно текущую реку. Villa Kogelhof – это прямое доказательство того, что инновации и роскошь вполне могут гармонично соседствовать друг с другом под одной крышей.
Несмотря от огромную площадь, вилла представляет собой полностью самодостаточную систему со своим электрогенератором, водонагревателем и переработчиком отходов. Электричество дом получает от панелей световых батарей на крыше. За обогрев виллы отвечают тепловые насосы. Горячая вода поступает из дровяного водонагревателя, топливом для которого служат деревья.
Благодаря тому, что фасад дома практически полностью состоит из стекла, вилла непрерывно получает природную энергию солнечного света. Стеклянные окна закрываются шторками из светоотражающего материала. Когда они опущены, разница давлений создает воздушный поток из помещения в центральную систему вентиляции здания.