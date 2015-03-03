homify 360°: Villa Kogelhof – элитный экодом нового поколения

Несмотря от огромную площадь, вилла представляет собой полностью самодостаточную систему со своим электрогенератором, водонагревателем и переработчиком отходов. Электричество дом получает от панелей световых батарей на крыше. За обогрев виллы отвечают тепловые насосы. Горячая вода поступает из дровяного водонагревателя, топливом для которого служат деревья.

Благодаря тому, что фасад дома практически полностью состоит из стекла, вилла непрерывно получает природную энергию солнечного света. Стеклянные окна закрываются шторками из светоотражающего материала. Когда они опущены, разница давлений создает воздушный поток из помещения в центральную систему вентиляции здания.