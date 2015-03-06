homify 360°: Современный дом в престижном коттеджном поселке

Коттеджный поселок Millennium Park является одним из самых престижных и экологически благополучных мест Подмосковья. Он отличается оригинальной инфраструктурой, которая включает в себя и водные каналы, и места общественного отдыха. Элитный поселок позиционирует себя как «воплощение мечты для всех, кто любит роскошь и красивую жизнь». Именно этот российский жилой проект получил награду международного конкурса FIABCI Prix d’Excellence, завоевав серебро и признание почетных членов жюри.

Заказчиками проекта, о котором мы хотим вам сегодня рассказать, выступила молодая, современная и весьма требовательная пара. Хозяева желали компенсировать архитектурное решение готового проекта дома через оформления интерьера. Поэтому студии «Грачева дизайн» Екатерины Грачевой пришлось изрядно потрудиться, превращая недостатки готовой постройки в её достоинства.