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homify 360°: Современный дом в престижном коттеджном поселке

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Коттеджный поселок Millennium Park  является одним из самых престижных и экологически благополучных мест Подмосковья. Он отличается оригинальной инфраструктурой, которая включает в себя и водные каналы, и места общественного отдыха. Элитный поселок позиционирует себя как «воплощение мечты для всех, кто любит роскошь и красивую жизнь». Именно этот российский жилой проект получил награду международного конкурса FIABCI Prix d’Excellence, завоевав серебро и признание почетных членов жюри.

Заказчиками проекта, о котором мы хотим вам сегодня рассказать, выступила молодая, современная и весьма требовательная пара. Хозяева желали компенсировать архитектурное решение готового проекта дома через оформления интерьера. Поэтому студии «Грачева дизайн» Екатерины Грачевой пришлось изрядно потрудиться, превращая недостатки готовой постройки в её достоинства.

Интерьер

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Дом был приобретен в готовом виде, однако пространство первого и второго этажей нуждалось в зонировании. Застройщики оставили планировку свободной, оставив лишь несколько несущих стен и колонн, которые необходимо было обыграть под стать требованиям заказчика. Студии пришлось обустроить несущие конструкции таким образом, чтобы они не привлекали к себе чрезмерного внимания, а колонны, например, не вызывали недоумения. В этом доме нашлось место и тренажерному залу, и гардеробной, нескольким ванным комнатам и подсобным помещениям. Давайте посмотрим следующие фотографии интерьера и убедимся в том, что дизайнеру удалось сделать его лаконичным, светлым и легким.

Освещение

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Площадь потолка первого этажа составляет более 200 кв.м, поэтому освещение в доме многоуровневое. Здесь использованы подсветки для штор, люстры с регулировкой яркости, светодиодные полосы – все это позволяет независимо от погоды и времени суток создать интересные осветительные сценарии, соответствующие настроению хозяев.

Спальня

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этой комнате поддерживается основная тема интерьера, определяемая автором как «кофе с молоком». Концепцию строгих линий вытесняет декоративная стена из гипса. Таким образом, на стене воплотилась идея создания стилизованных кофейных разводов.

Кухня

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такая кухня является воплощением мечты любой хозяйки. Белый цвет идеально подходит для современного классического стиля, также он удобен в уходе и является гарантией чистоты «сердца» большого дома. В центре помещения расположен многофункциональный остров, перетекающий в обеденный стол или барную стойку. При желании, хозяева сами могут создать акценты, дополняя кухню яркими предметами мебели или декора.

Вытяжка

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Отдельного упоминания заслуживает вытяжка. Вынос её мотора в подсобное помещение 2-го этажа – в пустоту крыши, стал важным конструктивным решением. Сделано это было для создания нерушимого спокойствия и тишины в доме.

Кабинет

homify Рабочий кабинет в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

У этой комнаты серьезный характер. От пола до стены постелен «мужской» паркет, который напоминает палубную доску на современной яхте. Кожаный диван, книжные полки и декоративные тарелки черного цвета смотрятся очень элегантно. Как и во всем доме, в кабинете преобладает принцип «жилого» помещения: здесь организован небольшой сервировочный стол с холодильником и кофе-машиной, есть свой санузел и выход на террасу.

Тренажерный зал

homify Тренажерный зал в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

«Жилой» принцип заметен и в тренажерном зале, например, здесь создана диванная группа, которая обычно не отвечает задачам спортивных помещений. Панорамное остекление в пол стало его «визитной карточкой», а появлению растительного мотива на стене послужило наличие окна, выходящего в ванную. Окно удалось оставить и гармонично включить его в композицию.

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