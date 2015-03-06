homify 360°: Современный дом в престижном коттеджном поселке

Коттеджный поселок Millennium Park является одним из самых престижных и экологически благополучных мест Подмосковья. Он отличается оригинальной инфраструктурой, которая включает в себя и водные каналы, и места общественного отдыха. Элитный поселок позиционирует себя как «воплощение мечты для всех, кто любит роскошь и красивую жизнь». Именно этот российский жилой проект получил награду международного конкурса FIABCI Prix d’Excellence, завоевав серебро и признание почетных членов жюри.
Заказчиками проекта, о котором мы хотим вам сегодня рассказать, выступила молодая, современная и весьма требовательная пара. Хозяева желали компенсировать архитектурное решение готового проекта дома через оформления интерьера. Поэтому студии «Грачева дизайн» Екатерины Грачевой пришлось изрядно потрудиться, превращая недостатки готовой постройки в её достоинства.
Дом был приобретен в готовом виде, однако пространство первого и второго этажей нуждалось в зонировании. Застройщики оставили планировку свободной, оставив лишь несколько несущих стен и колонн, которые необходимо было обыграть под стать требованиям заказчика. Студии пришлось обустроить несущие конструкции таким образом, чтобы они не привлекали к себе чрезмерного внимания, а колонны, например, не вызывали недоумения. В этом доме нашлось место и тренажерному залу, и гардеробной, нескольким ванным комнатам и подсобным помещениям. Давайте посмотрим следующие фотографии интерьера и убедимся в том, что дизайнеру удалось сделать его лаконичным, светлым и легким.
Площадь потолка первого этажа составляет более 200 кв.м, поэтому освещение в доме многоуровневое. Здесь использованы подсветки для штор, люстры с регулировкой яркости, светодиодные полосы – все это позволяет независимо от погоды и времени суток создать интересные осветительные сценарии, соответствующие настроению хозяев.
В этой комнате поддерживается основная тема интерьера, определяемая автором как «кофе с молоком». Концепцию строгих линий вытесняет декоративная стена из гипса. Таким образом, на стене воплотилась идея создания стилизованных кофейных разводов.
Такая кухня является воплощением мечты любой хозяйки. Белый цвет идеально подходит для современного классического стиля, также он удобен в уходе и является гарантией чистоты «сердца» большого дома. В центре помещения расположен многофункциональный остров, перетекающий в обеденный стол или барную стойку. При желании, хозяева сами могут создать акценты, дополняя кухню яркими предметами мебели или декора.
Отдельного упоминания заслуживает вытяжка. Вынос её мотора в подсобное помещение 2-го этажа – в пустоту крыши, стал важным конструктивным решением. Сделано это было для создания нерушимого спокойствия и тишины в доме.
У этой комнаты серьезный характер. От пола до стены постелен «мужской» паркет, который напоминает палубную доску на современной яхте. Кожаный диван, книжные полки и декоративные тарелки черного цвета смотрятся очень элегантно. Как и во всем доме, в кабинете преобладает принцип «жилого» помещения: здесь организован небольшой сервировочный стол с холодильником и кофе-машиной, есть свой санузел и выход на террасу.
«Жилой» принцип заметен и в тренажерном зале, например, здесь создана диванная группа, которая обычно не отвечает задачам спортивных помещений. Панорамное остекление в пол стало его «визитной карточкой», а появлению растительного мотива на стене послужило наличие окна, выходящего в ванную. Окно удалось оставить и гармонично включить его в композицию.