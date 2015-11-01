Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дом в Оренбурге, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в классическом стиле
Loading admin actions …

Судя по проектам домов, которые становятся самыми популярными среди читателей homify, многие из тех, кто планирует переезд за город, вовсе не мечтают о пятиэтажном золотом дворце с огромной террасой и бассейном, а пребывают в поисках стильного, современного, практичного и недорогого дома. Именно о таких постройках пойдет речь в подборке лучших проектов недели.

1. Дом, построенный за 3 месяца

homify Дома в стиле минимализм Алюминий / Цинк Белый
homify

homify
homify
homify

Итальянская фирма EILAND предлагает нам ознакомиться с ее проектом дома из специального разряда «prefabricada», который изготавливается на фабрике и привозится к вам на участок, где рабочие в самые короткие сроки (бывает, даже до 2-х недель для небольших проектов!) производят монтаж.

Данный проект включает в себя не просто стены и крышу, но также и подвод всех коммуникаций, отделку интерьеров внутри и даже мебель! Как выглядят такие дома, кто их покупает и почему? Об этом — в нашей статье.

2. Деревянный дом в заповедном месте

Haus am Thurnberger Stausee, Backraum Architektur Backraum Architektur Дома в стиле модерн Дерево Черный
Backraum Architektur

Backraum Architektur
Backraum Architektur
Backraum Architektur

Современная архитектура порой принимает совершенно новый формат — такой, как у этого дома на озере, уютно расположенного в гуще смешанного леса. Здесь традиционные европейские формы и скат крыши были преобразованы в инновационный проект с отделкой из черной древесины, мансардным этажом и минималистичным эко-дизайном. С полной версией проекта можно ознакомиться в статье Деревянный дом в заповедном месте’.

3. Дом, который решает проблемы!

大きな屋根のいえ, 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） Дома в скандинавском стиле
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

Японский дизайн — целая тема для глубоких размышлений европейского человека. Почему минимализм, зародившийся именно в Азии и являющийся частью религиозной традиции, стал столь популярен по всему миру? Почему он также практичен, и как мы сами до этого не додумались?

Японская дизайн-студия Miyuki Design спроектировала, построила и декорировала этот дом для заказчиков, которые искали баланс между современностью и традициями и остановились на компромиссном варианте, который вы и видите на фотографиях.

4. Секреты профессионалов о том, как зонировать дачный участок

Дом в Оренбурге, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в классическом стиле
Максим Любецкий

Дом в Оренбурге

Максим Любецкий
Максим Любецкий
Максим Любецкий

Ах как хочется порой отдохнуть от городской суеты, хлопот, вечных пробок и, зачастую, не очень чистого воздуха. Хорошо когда есть загородный домик, когда не нужно ждать заветного отпуска, а уже в ближайшие выходные отправиться поближе к природе всей семьей! А чтобы отдых на даче приносил удовольствие и был комфортным необходимо как можно тщательнее подойти к вопросу планирования ее территории и создании самого оптимального расположения всех необходимых объектов и зон.

5. Из сарая в коттедж: потрясающее преображение дома

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Мы все любим истории со счастливым концом. И данный проект может действительно похвастаться хэппи-эндом. Архитекторы и дизайнеры из AA S.C. превратили старый сельский дом фермеров в современный коттедж с аутентичным шармом. Можно ли желать большего от ремонта?

Ветхий сарай, участок, мансарда, патио и дорожка к озеру — все элементы приняли участие в реконструкции и объединились для того, чтобы создать это райское местечко на природе. Данный проект находится в Польше, но архитекторы были вдохновлены датским островом Бронхольм, где все сплошь застроено опрятными пряничными домиками с аппетитными рыжими крышами. Как гадкий утенок превратился в роскошного лебедя вы сможете узнать из этой Книги идей

15 шикарных минималистичных проектов
Какой из проектов понравился вам больше всего? 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо