Топ 5 – Лучшие проекты недели

Судя по проектам домов, которые становятся самыми популярными среди читателей homify, многие из тех, кто планирует переезд за город, вовсе не мечтают о пятиэтажном
золотом дворце с огромной террасой и бассейном, а пребывают в поисках стильного, современного, практичного и недорогого дома. Именно о таких постройках пойдет речь в подборке лучших проектов недели.
Итальянская фирма EILAND предлагает нам ознакомиться с ее проектом дома из специального разряда «prefabricada», который изготавливается на фабрике и привозится к вам на участок, где рабочие в самые короткие сроки (бывает, даже до 2-х недель для небольших проектов!) производят монтаж.
Данный проект включает в себя не просто стены и крышу, но также и подвод всех коммуникаций, отделку интерьеров внутри и даже мебель! Как выглядят такие дома, кто их покупает и почему? Об этом — в нашей статье.
Современная архитектура порой принимает совершенно новый формат — такой, как у этого дома на озере, уютно расположенного в гуще смешанного леса. Здесь традиционные европейские формы и скат крыши были преобразованы в инновационный проект с отделкой из черной древесины, мансардным этажом и минималистичным эко-дизайном. С полной версией проекта можно ознакомиться в статье Деревянный дом в заповедном месте’.
Японский дизайн — целая тема для глубоких размышлений европейского человека. Почему минимализм, зародившийся именно в Азии и являющийся частью религиозной традиции, стал столь популярен по всему миру? Почему он также практичен, и как мы сами до этого не додумались?
Японская дизайн-студия Miyuki Design спроектировала, построила и декорировала этот дом для заказчиков, которые искали баланс между современностью и традициями и остановились на компромиссном варианте, который вы и видите на фотографиях.
Ах как хочется порой отдохнуть от городской суеты, хлопот, вечных пробок и, зачастую, не очень чистого воздуха. Хорошо когда есть загородный домик, когда не нужно ждать заветного отпуска, а уже в ближайшие выходные отправиться поближе к природе всей семьей! А чтобы отдых на даче приносил удовольствие и был комфортным необходимо как можно тщательнее подойти к вопросу планирования ее территории и создании самого оптимального расположения всех необходимых объектов и зон.
Мы все любим истории со счастливым концом. И данный проект может действительно похвастаться хэппи-эндом. Архитекторы и дизайнеры из AA S.C. превратили старый сельский дом фермеров в современный коттедж с аутентичным шармом. Можно ли желать большего от ремонта?
Ветхий сарай, участок, мансарда, патио и дорожка к озеру — все элементы приняли участие в реконструкции и объединились для того, чтобы создать это райское местечко на природе. Данный проект находится в Польше, но архитекторы были вдохновлены датским островом Бронхольм, где все сплошь застроено опрятными пряничными домиками с аппетитными рыжими крышами. Как гадкий утенок превратился в роскошного лебедя вы сможете узнать из этой Книги идей.