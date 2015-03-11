Коворкинг в Петербурге

Коворкинг – очень молодое явление. Первый офис такого типа появился в Сан-Франциско в 2005 году. Идея принадлежала программисту Бреду Нойбергу, который создал первый коворкинг для группы от 5 до 9 человек в лофте, в котором он на тот момент жил и работал с двумя своими товарищами. За десять последующих лет формат
коммунального офиса распространился не только по всей Америке, где коворкингов насчитывается в общей сложности уже более 700, но и завоевал пол мира.
Сегодня мы представим вам проект коворкинга в центре Петербурга. Он занимает площадь в 110 м² и находится в подвале исторического здания.
В какой бы точке света вы не оказались, местный коворкинг покажется вам наверняка местом таким же родным и знакомым, как и тот, что оставлен где-то позади. Собственно, в этом и вся его привлекательность. Это пространство без корпоративного стиля и претензий на значимость. Речь идет о просторном хорошо освещенном помещении с большим количеством столов разного размера, нескольких переговорных и зон отдыха. На входе вас обычно приветствует администратор, что и демонстрирует первая визуализация наших специалистов.
В связи с тем, что мы находимся в подвальном помещении, дневной свет попадает внутрь только через сравнительно небольшие окна цокольного этажа. Однако, проблему недостаточной освещенности авторы решили очень просто, установив на потолке металлические рельсы с лампами направленного света, которые можно зафиксировать под любым удобным углом.
Хоть
лофт в прямом смысле слова и означает чердачное помещение, подвал, по сути, наиболее родственное ему пространство. Зачастую тоже просторное и заброшенное, с такими же облезлыми кирпичными стенами и торчащими отовсюду голыми конструкциями. Решив превратить подвал в лофт для работы авторы проекта вооружились классическими приемами: белая краска для кирпичных стен и заливной бетон для пола. Потолок достаточно просто очистить от паутины и пыли, он уже имеет достаточно драматично – индустриальный вид.
Андеграунд – самое что ни на есть удачное название для подвального цеха для места, где рождаются новые идеи во всех мыслимых областях индустрии фриланса. В данном случае вывеска на входе в коворкинг оказывается еще и вешалкой.
Мебель во всех помещениях коворкинга идентична, в офисе должно царить равноправие! Деревянные полки и столешницы на металлических ножках и мягкие текстильные стулья двух расцветок –асфальтно-серый и бирюзовый – ярко, но сдержанно.
Легко себе представить, что очень быстро после реализации полка вдоль стены заполнится книгами и личными объектами молодых и амбициозных предпринимателей, что привнесет индивидуальность и дополнительные цветовые акценты.