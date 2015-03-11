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Коворкинг в Петербурге

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Коворкинг в стиле Лофт, Икс-Три Икс-Три Конференц-центры в стиле лофт
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Коворкинг – очень молодое явление. Первый офис такого типа появился в Сан-Франциско в 2005 году. Идея принадлежала программисту Бреду Нойбергу, который создал первый коворкинг для группы от 5 до 9 человек в лофте, в котором он на тот момент жил и работал с двумя своими товарищами.  За десять последующих лет формат коммунального офиса распространился не только по всей Америке, где коворкингов насчитывается в общей сложности уже более 700, но и завоевал пол мира. 

Сегодня мы представим вам проект коворкинга в центре Петербурга. Он занимает площадь в 110 м² и находится в подвале исторического здания.

На входе

Коворкинг в стиле Лофт, Икс-Три Икс-Три Конференц-центры в стиле лофт Офисные помещения
Икс-Три

Коворкинг в стиле Лофт

Икс-Три
Икс-Три
Икс-Три

В какой бы точке света вы не оказались, местный коворкинг покажется вам наверняка местом таким же родным и знакомым, как и тот, что оставлен где-то позади. Собственно, в этом и вся его привлекательность. Это пространство без корпоративного стиля и претензий на значимость. Речь идет о просторном хорошо освещенном помещении с большим количеством столов разного размера, нескольких переговорных и зон отдыха. На входе вас обычно приветствует администратор, что и демонстрирует первая визуализация наших специалистов.

Открытое пространство

Коворкинг в стиле Лофт, Икс-Три Икс-Три Конференц-центры в стиле лофт Офисные помещения
Икс-Три

Коворкинг в стиле Лофт

Икс-Три
Икс-Три
Икс-Три

В связи с тем, что мы находимся в подвальном помещении, дневной свет попадает внутрь только через сравнительно небольшие окна цокольного этажа. Однако, проблему недостаточной освещенности авторы решили очень просто, установив на потолке металлические рельсы с лампами направленного света, которые можно зафиксировать под любым удобным углом.  

Вид на офисное помещение

Коворкинг в стиле Лофт, Икс-Три Икс-Три Конференц-центры в стиле лофт Офисные помещения
Икс-Три

Коворкинг в стиле Лофт

Икс-Три
Икс-Три
Икс-Три

Хоть лофт в прямом смысле слова и означает чердачное помещение, подвал, по сути, наиболее родственное ему пространство. Зачастую тоже просторное и заброшенное, с такими же облезлыми кирпичными стенами и торчащими отовсюду голыми конструкциями. Решив превратить подвал в лофт для работы авторы проекта вооружились классическими приемами: белая краска для кирпичных стен и заливной бетон для пола. Потолок достаточно просто очистить от паутины и пыли, он уже имеет достаточно драматично – индустриальный вид.

Входная зона

Коворкинг в стиле Лофт, Икс-Три Икс-Три Конференц-центры в стиле лофт Офисные помещения
Икс-Три

Коворкинг в стиле Лофт

Икс-Три
Икс-Три
Икс-Три

Андеграунд – самое что ни на есть удачное название для подвального цеха для места, где рождаются новые идеи во всех мыслимых областях индустрии фриланса. В  данном случае вывеска на входе в коворкинг оказывается еще и вешалкой.

Мебель

Коворкинг в стиле Лофт, Икс-Три Икс-Три Конференц-центры в стиле лофт Офисные помещения
Икс-Три

Коворкинг в стиле Лофт

Икс-Три
Икс-Три
Икс-Три

Мебель во всех помещениях коворкинга идентична, в офисе должно царить равноправие! Деревянные полки и столешницы на металлических ножках и мягкие текстильные стулья двух расцветок –асфальтно-серый и бирюзовый – ярко, но сдержанно. 

Идеальный офис для начинающих предпринимателей

Коворкинг в стиле Лофт, Икс-Три Икс-Три Конференц-центры в стиле лофт Офисные помещения
Икс-Три

Коворкинг в стиле Лофт

Икс-Три
Икс-Три
Икс-Три

Легко себе представить, что очень быстро после реализации полка вдоль стены заполнится книгами и личными объектами молодых и амбициозных предпринимателей, что привнесет индивидуальность и дополнительные цветовые акценты.

Современные садовые и парковые фонтаны
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