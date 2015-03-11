Коворкинг в Петербурге

Коворкинг – очень молодое явление. Первый офис такого типа появился в Сан-Франциско в 2005 году. Идея принадлежала программисту Бреду Нойбергу, который создал первый коворкинг для группы от 5 до 9 человек в лофте, в котором он на тот момент жил и работал с двумя своими товарищами. За десять последующих лет формат коммунального офиса распространился не только по всей Америке, где коворкингов насчитывается в общей сложности уже более 700, но и завоевал пол мира.

Сегодня мы представим вам проект коворкинга в центре Петербурга. Он занимает площадь в 110 м² и находится в подвале исторического здания.