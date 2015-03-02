Преимущества угловых шкафов

Угловые шкафы или как их еще называют шкафы г-образной формы – незаменимые спутники малометражных квартир. Все мы мечтаем иметь в распоряжении много свободных квадратных метров, на которых можно свободно экспериментировать с расстановкой и перестановкой мебели и аксессуаров. Однако большинству жителей небольших городских квартир приходится бороться за каждый квадратный метр. Угловые шкафы и тумбочки являются надежными помощниками в этом нелегком деле.
Оптимальное использование площади – самое важное свойство угловых шкафов. Им нет равных по части высвобождения драгоценных метров жилого пространства. Сделанные на заказ, с учетом размера комнаты, они
оживят любую часть жилища и позволят сэкономить свободное место в комнате. Несомненно такие шкафы особенно придутся по вкусу прекрасной половине человечества, в них можно хранить не только весь гардероб, но и сопутствующие аксессуары и обувь.
Типовая готовая мебель менее практична и удобна, чем конструкции, сделанные на заказ. В этом отношении дизайнерские угловые шкафы в выигрыше – они не только идеальным образом впишутся в комнату. Благодаря индивидуально подобранным штангам, полкам и ящикам, вещи в них будут расположены так, как захотите расположить их вы. Более того, иметь в квартире шкаф, сделанный специально для вас, с учетом пожеланий по цвету и дизайну, намного приятнее, чем созерцать мебель, купленную в сетевых магазинах.
Угловые шкафы подойдут не только для небольших пространств – они также эффектно смотрятся в больших квартирах. Выполненные из массивного дерева драгоценной породы, они отлично впишутся в классический интерьер. Угловые шкафы с декоративными элементами помогут создать в помещении атмосферу уюта и домашнего тепла.
Еще одним преимуществом углового гардероба может стать зеркало, размещенное между двумя половинами шкафа. Благодаря такому решению, вы значительно сэкономите время, которое уходит на подбор утреннего гардероба, а также визуально расширите пространство комнаты. Внешние полки в шкафу – прекрасный способ реализовать множество дизайнерских задумок, ведь на них можно расположить предметы, украшающие интерьер – семейные фото, статуэтки, копилки или даже небольшую коллекцию любимых журналов.
В таком огромном шкафу можно без труда разместить одежду и обувь для всей семьи. Это особенно актуально, если вы любите, чтобы в квартире было как можно больше свободного места. Чтобы большой шкаф органично вписался в современный интерьер, желательно отдельно продумать вопрос освещения. Встроенные по длине шкафа светильники подчеркнут его красивый и аккуратный дизайн.