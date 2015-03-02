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Преимущества угловых шкафов

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
VESTIDORES, MUEBLES RABANAL SL MUEBLES RABANAL SL Гардеробная в стиле лофт
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Угловые шкафы или как их еще называют шкафы г-образной формы – незаменимые спутники малометражных квартир. Все мы мечтаем иметь в распоряжении много свободных квадратных метров, на которых можно свободно экспериментировать с расстановкой и перестановкой мебели и аксессуаров. Однако большинству жителей небольших городских квартир приходится бороться за каждый квадратный метр. Угловые шкафы и тумбочки являются надежными помощниками в этом нелегком деле.

Удобство и экономия места

Children's room for a girl with dressing room, Your royal design Your royal design Гардеробная в классическом стиле
Your royal design

Children's room for a girl with dressing room

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Оптимальное использование площади – самое важное свойство угловых шкафов. Им нет равных по части высвобождения драгоценных метров жилого пространства. Сделанные на заказ, с учетом размера комнаты, они оживят любую часть жилища и позволят сэкономить свободное место в комнате. Несомненно такие шкафы особенно придутся по вкусу прекрасной половине человечества, в них можно хранить не только весь гардероб, но и сопутствующие аксессуары и обувь.

Долой типовую мебель

Гардеробная комната Defacto studio Гардеробная в классическом стиле
Defacto studio

Гардеробная комната

Defacto studio
Defacto studio
Defacto studio

Типовая готовая мебель менее практична и удобна, чем конструкции, сделанные на заказ. В этом отношении дизайнерские угловые шкафы в выигрыше – они не только идеальным образом впишутся в комнату. Благодаря индивидуально подобранным штангам, полкам и ящикам, вещи в них будут расположены так, как захотите расположить их вы. Более того, иметь в квартире шкаф, сделанный специально для вас, с учетом пожеланий по цвету и дизайну, намного приятнее, чем созерцать мебель, купленную в сетевых магазинах.

Угловые шкафы для больших комнат

Двухэтажная квартира в Лаврушинском переулке 270 м2, Gallery 63 Gallery 63 Гардеробная в классическом стиле
Gallery 63

Двухэтажная квартира в Лаврушинском переулке 270 м2

Gallery 63
Gallery 63
Gallery 63

Угловые шкафы подойдут не только для небольших пространств – они также эффектно смотрятся в больших квартирах. Выполненные из массивного дерева драгоценной породы, они отлично впишутся в классический интерьер. Угловые шкафы с декоративными элементами помогут создать в помещении атмосферу уюта и домашнего тепла.

Шкафы с зеркалами

Smiths in Action, Smiths fitted wardrobes Ltd Smiths fitted wardrobes Ltd Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
Smiths fitted wardrobes Ltd

Smiths in Action

Smiths fitted wardrobes Ltd
Smiths fitted wardrobes Ltd
Smiths fitted wardrobes Ltd

Еще одним преимуществом углового гардероба может стать зеркало, размещенное между двумя половинами шкафа. Благодаря такому решению, вы значительно сэкономите время, которое уходит на подбор утреннего гардероба, а также визуально расширите пространство комнаты. Внешние полки в шкафу – прекрасный способ реализовать множество дизайнерских задумок, ведь на них можно расположить предметы, украшающие интерьер – семейные фото, статуэтки, копилки или даже небольшую коллекцию любимых журналов.

Многофункциональный предмет мебели

VESTIDORES, MUEBLES RABANAL SL MUEBLES RABANAL SL Гардеробная в стиле лофт
MUEBLES RABANAL SL

MUEBLES RABANAL SL
MUEBLES RABANAL SL
MUEBLES RABANAL SL

В таком огромном шкафу можно без труда разместить одежду и обувь для всей семьи. Это особенно актуально, если вы любите, чтобы в квартире было как можно больше свободного места. Чтобы большой шкаф органично вписался в современный интерьер, желательно отдельно продумать вопрос освещения. Встроенные по длине шкафа светильники подчеркнут его красивый и аккуратный дизайн.

Лёгкое веяние французского прованса
Какие еще преимущества угловых шкафов вы могли бы назвать? 

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