Офис военного представительства

Повсеместное увлечение гиперреализмом и соревнование в натуралистичности компьютерных визуализаций – явление, проявляющее себя в России сильнее, чем во всем мире. Не берусь судить, что кроется за этим стремлением к непременной подмене реальности. По сути, чем более реалистична визуализация, тем меньше в ней авторского почерка и тем ниже ее художественная ценность. В Европе ручная графика и техника ценится намного больше безукоризненной имитации. Для них главной задачей архитектурной презентации является передача АТМОСФЕРЫ, которую автор пытается создать с помощью своего проекта. Доказательство его художественной ценности. За реалистичность идеи отвечают детально проработанные чертежи, длинные таблицы наименований и экспликаций.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проект, который иллюстрирует творческий процесс начиная с первых идей и набросков. Речь идет об государственном офисном помещении в Москве, дизайн-проект выполнен в 2014 году.