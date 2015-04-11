Офис военного представительства

Повсеместное увлечение гиперреализмом и соревнование в натуралистичности компьютерных визуализаций – явление, проявляющее себя в России сильнее, чем во всем мире. Не берусь судить, что кроется за этим стремлением к непременной подмене реальности. По сути, чем более реалистична визуализация, тем меньше в ней авторского почерка и тем ниже ее художественная ценность. В Европе ручная графика и техника ценится намного больше безукоризненной имитации. Для них главной задачей архитектурной презентации является передача АТМОСФЕРЫ, которую автор пытается создать с помощью своего проекта. Доказательство его художественной ценности. За реалистичность идеи отвечают детально проработанные чертежи, длинные таблицы наименований и экспликаций.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проект, который иллюстрирует творческий процесс начиная с первых идей и набросков. Речь идет об государственном офисном помещении в Москве, дизайн-проект выполнен в 2014 году.
Блаудерман Бюро
Как вы видите, кабинет генерального директора не претерпел больших изменений с момента изготовления первого наброска: та же композиция, те же модели мебелировки. На визуализации объекты обрели материальность, физическую плотность, текстуру и цвет. Из объектов добавился классический элемент офиса – кожаный диван и два кожаных кресла. Горизонтальное членение ДСП панелей подхватывается геометрией деревянных жалюзи и мелкой сеткой подвесного потолка.
Вид из-за окна внутрь кабинета. Нашему глазу очевидно, что это не фотография и рассматривая картинку он концентрируется не на второстепенных деталях, выдающих подделку, а на идее и реальных достоинствах проекта: игре теней, отражений и материалов.
В переговорной комнате мы видим те же стенные панели, что и в кабинете, однако плитка пола, сохраняя свои габариты и цвет из матовой превращается в глянцевую.
Обратите внимание, что деревянный стол тоже приобретает лакировку, отсутствовавшую в кабинете директора. Это подчеркивает
парадный характер помещения для встреч и приемов.
Простота в современном мире уже давно стала эквивалентом богатства и стиля. На ее счет нельзя заблуждаться: сделать просто – это сложно. Выбрать один материал, одну дверную ручку, один тип светильника из миллиона возможных. Один, но не тот же самый, что и в прошлый раз, не тот, что красуется на первой странице каталога, а тот, который нужно сначала представить себе, а потом найти. Или изготовить самому.
Современный офис практически не мыслим без душевой. И не только для генерального директора, который частенько остается на работе допоздна, но и для рядовых сотрудников, добирающихся на работу на велосипеде или трусцой!
Блаудерман Бюро
Первый набросок определяет основное композиционно-пространственное членение пространства кабинета. Расположение основных объемов с учетом их собственной функциональности и в зависимости от освещения, расположения относительно входа и т.д.
Блаудерман Бюро
На втором наброске происходит уточнение габаритов и материалов мебели, которая будет изготовлена на заказ. Архитекторы зачастую
мыслят карандашом в формате перспективы или аксононометрии. Двумерные проекции появляются уже при уточнении идеи.
Блаудерман Бюро
На третьем наброске мы видим эскиз компактной кухонной зоны, организованной в виде острова. Здесь есть и небольшая рабочая рабочая зона с раковиной и электрической конфоркой, и барная стойка.
Четвертый скетч демонстрирует зал совещаний и переговоров. Не смотря на то, что это просто быстрый рисунок фломастером, мы уже видим основные решения: и модели стульев, и размер стола, и жалюзи на окнах, и цвет пола практически без изменений переходят в окончательный вариант, который представлен ниже.