Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Офис военного представительства

art&amp;arch art&arch
Офис военного представительства. 2000м2. Москва. 2014 год. "Блаудерман Бюро"., Блаудерман Бюро Блаудерман Бюро Гостиницы в скандинавском стиле
Loading admin actions …

Повсеместное увлечение гиперреализмом и соревнование в натуралистичности компьютерных визуализаций – явление, проявляющее себя в России сильнее, чем во всем мире. Не берусь судить, что кроется за этим стремлением к непременной подмене реальности. По сути, чем более реалистична визуализация, тем меньше в ней авторского почерка и тем ниже ее художественная ценность. В Европе ручная графика и  техника ценится намного больше безукоризненной имитации. Для них главной задачей архитектурной презентации является передача АТМОСФЕРЫ, которую автор пытается создать с помощью своего проекта. Доказательство его художественной ценности. За реалистичность идеи отвечают детально проработанные чертежи, длинные таблицы наименований и экспликаций. 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проект, который иллюстрирует творческий процесс начиная с первых идей и набросков. Речь идет об государственном офисном помещении в Москве, дизайн-проект выполнен в 2014 году.

Кабинет генерального директора

Кабинет. Москва. "Блаудерман Бюро" Блаудерман Бюро Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Блаудерман Бюро

Кабинет. Москва. Блаудерман Бюро

Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро

Как вы видите, кабинет генерального директора не претерпел больших изменений с момента изготовления первого наброска: та же композиция, те же модели мебелировки. На визуализации объекты обрели материальность, физическую плотность, текстуру и цвет. Из объектов добавился классический элемент офиса – кожаный диван и два кожаных кресла. Горизонтальное членение ДСП панелей подхватывается геометрией деревянных жалюзи и мелкой сеткой подвесного потолка.

Кабинет генерального директора

кабинет пресс-атташе Блаудерман Бюро Рабочий кабинет Аксессуары и декор
Блаудерман Бюро

кабинет пресс-атташе

Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро

Вид из-за окна внутрь кабинета. Нашему глазу очевидно, что это не фотография и рассматривая картинку он концентрируется не на второстепенных деталях, выдающих подделку, а на идее и реальных достоинствах проекта: игре теней, отражений и материалов.

Переговорная

​Зал совещаний и переговоров. Москва. "Блаудерман Бюро" Блаудерман Бюро Конференц-центры в стиле минимализм Конференц-центры
Блаудерман Бюро

​Зал совещаний и переговоров. Москва. Блаудерман Бюро

Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро

В переговорной комнате мы видим те же стенные панели, что и в кабинете, однако плитка пола, сохраняя свои габариты и цвет из матовой превращается в глянцевую.

Переговорная

​Зал совещаний и переговоров. Москва. "Блаудерман Бюро" Блаудерман Бюро Рабочий кабинет Шкафы и полки
Блаудерман Бюро

​Зал совещаний и переговоров. Москва. Блаудерман Бюро

Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро

Обратите внимание, что деревянный стол тоже приобретает лакировку, отсутствовавшую в кабинете директора. Это подчеркивает парадный характер помещения для встреч и приемов.

Санитарный узел

Санузел Блаудерман Бюро Ванная в стиле лофт
Блаудерман Бюро

Санузел

Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро

Простота в современном мире уже давно стала эквивалентом богатства и стиля. На ее счет нельзя заблуждаться: сделать просто – это сложно. Выбрать один материал, одну дверную ручку, один тип светильника из миллиона возможных. Один, но не тот же самый, что и в прошлый раз, не тот, что красуется на первой странице каталога, а тот, который нужно сначала представить себе, а потом найти. Или изготовить самому. 

Санитарный узел

Санузел Блаудерман Бюро Ванная комната в стиле минимализм
Блаудерман Бюро

Санузел

Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро

Современный офис практически не мыслим без душевой. И не только для генерального директора, который частенько остается на работе допоздна, но и для рядовых сотрудников, добирающихся на работу на велосипеде или трусцой!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Кабинет. Эскиз

эскиз-набросок перед 3Д . ​ Кабинет . Москва. "Блаудерман Бюро" Блаудерман Бюро Гостиницы в скандинавском стиле Офисные помещения
Блаудерман Бюро

эскиз-набросок перед 3Д . ​ Кабинет . Москва. Блаудерман Бюро

Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро

Первый набросок определяет основное композиционно-пространственное членение пространства кабинета. Расположение основных объемов с учетом их собственной функциональности и в зависимости от освещения, расположения относительно входа и т.д.

Кабинет. Эскиз мебели

Мебель для кабинета. Москва. "Блаудерман Бюро" Блаудерман Бюро Конференц-центры в стиле минимализм Офисные помещения
Блаудерман Бюро

Мебель для кабинета. Москва. Блаудерман Бюро

Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро

На втором наброске происходит уточнение габаритов и материалов мебели, которая будет изготовлена на заказ. Архитекторы зачастую мыслят карандашом в формате перспективы или аксононометрии. Двумерные проекции появляются уже при уточнении идеи.

Кухня. Эскиз мебели

Обеденная зона. Москва. "Блаудерман Бюро" Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро

Обеденная зона. Москва. Блаудерман Бюро

Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро

На третьем наброске мы видим эскиз компактной кухонной зоны, организованной в виде острова. Здесь есть и небольшая рабочая рабочая зона с раковиной и электрической конфоркой, и барная стойка.

Переговорная. Эскиз

​Зал совещаний и переговоров. Москва. "Блаудерман Бюро" Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро

​Зал совещаний и переговоров. Москва. Блаудерман Бюро

Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро
Блаудерман Бюро

Четвертый скетч демонстрирует зал совещаний и переговоров. Не смотря на то, что это просто быстрый рисунок фломастером, мы уже видим основные решения: и модели стульев, и размер стола, и жалюзи на окнах, и цвет пола практически без изменений переходят в окончательный вариант, который представлен ниже.

homify 360°: Связь с космосом - футуристический загородный дом
А что думаете вы о моде на архитектурные визуализации?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо