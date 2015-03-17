Компактная квартира на набережной Москва-реки

Вашему вниманию предcтавлен проект квартиры площадью всего 34 м², расположенной на набережной Москва-реки. Несмотря на свои компактные размеры, квартира совершенно не страдает от типичных комплексов – стесненности или перегруженности деталями. При этом в ней есть все что нужно и даже больше: уют, функциональность, стиль и пара дизайнерских находок.

Заказчицей проекта по редизайну квартиры выступила деловая женщина, пожелавшая иметь современный и стильный интерьер, в котором есть все необходимое для комфортной жизни.