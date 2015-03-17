Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Компактная квартира на набережной Москва-реки

art&amp;arch art&arch
DEEP HOUSE, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Вашему вниманию предcтавлен проект квартиры площадью всего 34 м², расположенной на набережной Москва-реки. Несмотря на свои компактные размеры, квартира  совершенно не страдает от типичных комплексов– стесненности или перегруженности деталями. При этом в ней есть все что нужно и даже больше: уют, функциональность, стиль и пара дизайнерских находок.

Заказчицей проекта по редизайну квартиры  выступила деловая женщина, пожелавшая иметь современный и стильный интерьер, в котором есть все необходимое для комфортной жизни. 

Вид в сторону кухни из спальни

DEEP HOUSE, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Гостиная в стиле модерн
Max Kasymov Interior/Design

DEEP HOUSE

Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design

В ходе перепланировки автору удалось избавиться от не несущей стены, разделявшей кухню и спальню. Он не стал объединять эти два помещения и превращать квартиру в студию, а заменил стену на перегородку из МДФ собственного производства с рифленой фактурой, окрасив ее в черный цвет. Панельная перегородка обрывается ровно по линии края кровати, где она стыкуется со стеклянной конструкцией раздвижных дверей. 

В комнате создан многоуровневый свет – встроенные светильники, люстра и торшеры позволяют свободно играть с освещением, в зависимости от настроения и времени суток. Присмотритесь повнимательней, и вы увидите, что так называемый парящий потолок не касается стен. Подобное дизайнерское решение создает особый эффект парения и легкости, цель которого визуально увеличить сравнительно небольшое по площади помещение. 

Спальня

DEEP HOUSE, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Гостиная в стиле модерн
Max Kasymov Interior/Design

DEEP HOUSE

Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design

Во всех помещениях предусмотрен подвесной потолок со встроенным освещением. Мягкая для глаз поверхность стены за кроватью выполнена из панелей из натуральной кожи. Дерево, мрамор, кожа, бетон – в небольшом пространстве встретились столь разные по фактуре материалы, которые благодаря правильно подобранным цветовым комбинациям, вовсе не противоречат, а наоборот, дополняют друг друга. 

Гармония цвета

DEEP HOUSE, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Гостиная в стиле модерн
Max Kasymov Interior/Design

DEEP HOUSE

Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design

Желтое кресло на переднем плане – творение дизайнеров компании OKHA. Часть мебели, включая миниатюрный журнальный столик, изображенный на фото, а также кровать и корпусная мебель были изготовлены специально для этого проекта.  В комнате царит спокойная и солнечная атмосфера, созвучная началу весны. 

Кухня

DEEP HOUSE, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Кухня в стиле модерн
Max Kasymov Interior/Design

DEEP HOUSE

Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design

Вся поверхность за кухонной стенкой выложена крупногабаритной каменной плиткой, более типичной для пола, чем для стены. Однако, ее неповторимый рисунок создает эффект декоративного панно, разглядывать которое можно неустанно.

Кухня и прихожая

DEEP HOUSE, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Кухня в стиле модерн
Max Kasymov Interior/Design

DEEP HOUSE

Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design

Санитарный блок также выделен одним материалом, вход в него будто бы вырезан в деревянной стенке. 

Ванная комната

DEEP HOUSE, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Ванная комната в стиле модерн
Max Kasymov Interior/Design

DEEP HOUSE

Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design

Внутри ванной комнаты нас ждет беспроигрышный контраст теплого и холодного, изысканного и грубого, фактуры и текстуры. Шлифованные деревянные панели сочетаются здесь с облицовочным бетоном, а на переходе между ними появляется черная вставка из МДФ панели, примененной в коридоре и спальне.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Ванная комната

DEEP HOUSE, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Ванная комната в стиле модерн
Max Kasymov Interior/Design

DEEP HOUSE

Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design

За одной из раздвижных панелей спрятана стиральная машина, за зеркалом – стеклянные полки для хранения косметики. 

Ванная комната

DEEP HOUSE, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Ванная комната в стиле модерн
Max Kasymov Interior/Design

DEEP HOUSE

Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design

Ванная комната не выбивается из общего концепта – современная душевая кабина с прозрачной перегородкой и необычная форма привычных предметов сантехники. Минималистично и стильно.  

План квартиры

DEEP HOUSE, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design

DEEP HOUSE

Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design

На плане видно, что маленький аппендикс у самого входа в квартиру был превращен в небольшую гардеробную (ее наличие было обязательным условием заказчицы проекта). Благодаря этому интерьерному решению удалось обойтись без громоздких шкафов и комодов.

Перестройка Нью-Йоркского лофта
Что вам нравится в этом интерьере?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо