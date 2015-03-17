Компактная квартира на набережной Москва-реки

Вашему вниманию предcтавлен проект квартиры площадью всего 34 м², расположенной на набережной Москва-реки. Несмотря на свои компактные размеры, квартира совершенно не страдает от типичных
комплексов– стесненности или перегруженности деталями. При этом в ней есть все что нужно и даже больше: уют, функциональность, стиль и пара дизайнерских находок.
Заказчицей проекта по редизайну квартиры выступила деловая женщина, пожелавшая иметь современный и стильный интерьер, в котором есть все необходимое для комфортной жизни.
В ходе перепланировки автору удалось избавиться от не несущей стены, разделявшей кухню и спальню. Он не стал объединять эти два помещения и превращать квартиру в студию, а заменил стену на перегородку из МДФ собственного производства с рифленой фактурой, окрасив ее в черный цвет. Панельная перегородка обрывается ровно по линии края кровати, где она стыкуется со стеклянной конструкцией раздвижных дверей.
В комнате создан многоуровневый свет – встроенные светильники, люстра и торшеры позволяют свободно
играть с освещением, в зависимости от настроения и времени суток. Присмотритесь повнимательней, и вы увидите, что так называемый
парящий потолок не касается стен. Подобное дизайнерское решение создает особый эффект парения и легкости, цель которого визуально увеличить сравнительно небольшое по площади помещение.
Во всех помещениях предусмотрен подвесной потолок со встроенным освещением. Мягкая для глаз поверхность стены за кроватью выполнена из панелей из натуральной кожи. Дерево, мрамор, кожа, бетон – в небольшом пространстве встретились столь разные по фактуре материалы, которые благодаря правильно подобранным цветовым комбинациям, вовсе не противоречат, а наоборот, дополняют друг друга.
Желтое кресло на переднем плане – творение дизайнеров компании OKHA. Часть мебели, включая миниатюрный журнальный столик, изображенный на фото, а также кровать и корпусная мебель были изготовлены специально для этого проекта. В комнате царит спокойная и солнечная атмосфера, созвучная началу весны.
Вся поверхность за кухонной стенкой выложена крупногабаритной каменной плиткой, более типичной для пола, чем для стены. Однако, ее неповторимый рисунок создает эффект декоративного панно, разглядывать которое можно неустанно.
Санитарный блок также выделен одним материалом, вход в него будто бы вырезан в деревянной стенке.
Внутри ванной комнаты нас ждет беспроигрышный контраст теплого и холодного, изысканного и грубого, фактуры и текстуры. Шлифованные деревянные панели сочетаются здесь с облицовочным бетоном, а на переходе между ними появляется черная вставка из МДФ панели, примененной в коридоре и спальне.
За одной из раздвижных панелей спрятана стиральная машина, за зеркалом – стеклянные полки для хранения косметики.
Ванная комната не выбивается из общего концепта – современная душевая кабина с прозрачной перегородкой и необычная форма привычных предметов сантехники. Минималистично и стильно.
На плане видно, что маленький аппендикс у самого входа в квартиру был превращен в небольшую гардеробную (ее наличие было обязательным условием заказчицы проекта). Благодаря этому интерьерному решению удалось обойтись без громоздких шкафов и комодов.