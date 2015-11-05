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Виды мебели – лучшие идеи

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DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté Спальня в скандинавском стиле
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Ассортимент мебели характеризуется большой сложностью и разнообразием. Различают следующие виды бытовой мебели: для общей комнаты (для комнат с совмещенными функциями, например, столовой и спальни или спальни и кабинета), для спальной комнаты, столовой, гостиной, кабинета, детской (изделия, размеры, форма и конструкции которых соответствуют возрастным особенностям и ростовым характеристикам детей), для кухонь, прихожих, ванных комнат, а также дач.

В этой статье мы подобрали лучшие идеи элементов мебели для каждой из комнат.

Встраиваемая мебель для кухни

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Кухня в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

В наше время мебель для любой комнаты, а для кухни особенно, в первую очередь должна быть функциональной и эргономичной. Именно этим требованиям отвечает встраиваемая техника без лишних дополнительных деталей.

Дизайн кухни создается так, чтобы любые действия происходили без суеты. Ведь именно суета при приготовлении пищи и приносит усталость. Поэтому очень важно заранее проработать проект кухни. Причем на своих местах должны быть не только элементы мебели, но и встраиваемое оборудование.

Большинство производителей предлагают большой выбор различной техники, которую можно удобно встроить в любой кухонный гарнитур. На рынке вы найдете не только малогабаритную встраиваемую технику для кухни, например микроволновку или кофеварку, но и крупную: кухонную плиту или холодильник, которые можно легко вписать в кухонный интерьер.

Мебель со встроенной техникой более удобна. С ее помощью можно разместить все необходимое оборудование для кухни, при этом существенно сэкономив место и пространство

Мебель – игра для детской

Детская комната для мальчика, Sweet Home Design Sweet Home Design Детская комната в стиле модерн
Sweet Home Design

Детская комната для мальчика

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

Дети проводят много часов в детской обычно только в одном случае — когда спят. Все остальное время они пытаются переместить игрушки в те помещения, где находятся взрослые, и играть там.
Для того чтобы ребенок искренне полюбил свою комнату и всегда хотел играть именно в ней, нужно лишь правильно организовать пространство и подобрать интересную мебель.

Дети обожают укромные уголки: на эту роль лучше всего подходит массивное уютное кресло. Конечно, годится и самое обычное большого размера, но куда интереснее смотрится круглая ниша-гнездо, обитая мягким материалом, расположившаяся под лестницей-шкафом.

А от собственного вигвама они будут просто в восторге! Он изготовлен из текстиля, занимает мало места и отлично выполняет свою функцию. Вигвам служит удачной заменой популярным, но крайне негигиеничным пластиковым складным домикам, в которых душно, мгновенно появляются пыль и сор, все липнет к стенкам.

Угловые диваны для гостиной

‘Rehbailitacion edificio en Gracia’, lluiscorbellajordi lluiscorbellajordi Гостиная в стиле модерн
lluiscorbellajordi

lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi

Психологи уверяют, что диваны в наших домах играют колоссальную роль, ведь они являются основоположниками гармонии и уюта в доме. На них можно удобно расположиться после продолжительного рабочего дня, уединиться от суетливого окружающего мира и даже погрузиться в лирический сон.

Угловые диваны на сегодняшний день по популярности «обгоняют» линейные диваны. Во-первых, это сравнительно новый тип мягкой мебели и его приятно купить хотя бы в качестве альтернативы традиционному дивану. Во-вторых, диваны угловые очень удобны, оригинальны и могут похвастать «продвинутой» функциональностью.

Подавляющее большинство диванов угловых – модульные конструкции. То есть по большому счету, это конструктор, который можно разобрать на составные части – кресла, пуфы, кушетки, лавситы (диваны для двоих), и создать совершенно новый сценарий зоны отдыха.

Откидные кровати для спальни

DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté Спальня в скандинавском стиле
Géraldine Laferté

Géraldine Laferté
Géraldine Laferté
Géraldine Laferté

Подъемные или откидные кровати относятся к представителям мебели-трансформера. В сочетании со шкафом либо стенкой они образуют единый гармоничный ансамбль, функциональный и вместе с тем компактный. Это достойная замена классической мебели, объединившая в себе два наиважнейших качества: эстетику и удобство.

Ночью они являют собой полноценное ложе. Днем кровать элементарно складывается, становясь частью корпусной мебели. За свою непревзойденную способность к маскировке она ценится у обладателей малогабаритных квартир, а также тех, кто не желают загромождать лишние квадратные метры жилой площади. Поэтому ее нередко используют в качестве «дежурного» спального места.

Зеркальная ванная

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark homify Ванная комната в скандинавском стиле
homify

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark

homify
homify
homify

В любой ванной комнате есть такой предмет мебели как зеркало, но порой не хочется ограничиваться только небольшим элементом над раковиной, а добавить декора и игры света на других поверхностях.

Порой присутствие дополнительных отражающих элементов не только прихоть, а почти необходимость. Зеркала, безусловно, могут выгодно подчеркнуть достоинства помещения и скрыть его недостатки. И, это особенно важно для такого помещения как ванная комната, так как правило, она является относительно небольшим помещением.

Если грамотно расположить зеркальные поверхности в ванной комнате можно не только зрительно увеличить площадь помещения, но и красиво декорировать его. В данном случае, например, дизайнеры выбрали ванную с зеркальными боковинами, которые придают этому довольно массивному элементу воздушности и визуально растворяют его в пространстве.

Плетеная мебель для сада

Cobertura Leblon , Escala Arquitetura Escala Arquitetura Балконы и веранды в эклектичном стиле
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

Интерьер сада не менее важен, чем интерьер самого дома. А для того чтобы отдых в нем был действительно комфортным и спокойным, вам понадобится удобная садовая мебель.

В последнее время наблюдается повышенный интерес к плетеной мебели для сада. Сегодня она переживает второе рождение. Особой популярностью пользуется мебель из ротанга ручной работы, а также недорогая мебель из ивовой лозы и бамбука. Ротанг отличается гладкостью, ровностью и большой длиной. Он легко гнется и принимает практически любые формы.

Мебель из европаллет на все случаи

журнальный стол LOUISIANA stolyar ГостинаяДиваны и журнальные столики
stolyar

журнальный стол LOUISIANA

stolyar
stolyar
stolyar

Мебель из грузовых поддонов (паллет) может быть выполнена в различных вариантах — диваны, столы, детские письменные столы, кресла, полочки, стеллажи и т.д., в зависимости от фантазии. Конструкции такой мебели предельно просты — сложенные друг на друга поддоны образуют стол, а если прикрепить к паллете ролики, можно получить передвижной журнальный столик.

Французский умный дом
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