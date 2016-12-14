Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Превращение мрачной квартиры в светлое и стильное пространство

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista Кухня в скандинавском стиле
Loading admin actions …

Многие создают дизайн своего дома сами и не всегда это выходит удачно. Сегодня мы увидим прекрасный пример, как темная и мрачная квартира стала поистине фешенебельной благодаря работе специалистов.

Сидение

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista Гостиная в скандинавском стиле
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Возле стола и большой библиотеки видим тяжелую мебель, которая не приносит в комнату легкости и комфорта.

Респектабельный вид

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista Гостиная в скандинавском стиле
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Теперь вся глубина комнаты посвящена новой мягкой мебели. Белый диван дает современный вид, который контрастирует хорошо с креслом более традиционного стиля. Хорошо выглядит сочетание синей стены и белого декора.

Кухня

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista Кухня в скандинавском стиле
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

До прибытия дизайнеров дом выглядел старомодно. На кухне, к примеру, была старая мебель, в то время как столовая состояла из стола и шести старинных деревянных стульев.

Свет и свежесть

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista Кухня в скандинавском стиле
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Достаточно использовать белую краску, чтобы вернуть к свету окружающую среду. Мебель использована та же, но расположена более рационально. Место для обеда выглядит более привлекательным.

Мрачная столовая

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista Гостиная в скандинавском стиле
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Столовая была хорошо организована, но цвета были слишком темными для фактического размера помещения. Маленькая и тесная комната на самом деле богата оттенками, начиная от темно-коричневого и заканчивая бежевыми стенами.

Новые цвета

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista Гостиная в скандинавском стиле
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Теперь здесь пространство использовано более оптимально. Место для принятия еды перешло в другую сторону комнаты, но в этом случае только стол был окрашен в белый цвет. Стулья в самом деле до сих пор имеют свой старинный вид.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Слишком старо!

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista Спальня в скандинавском стиле
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Тяжелые структуры двух кроватей очень громоздки, их стиль был слишком стар… никто не захотел бы никогда отдохнуть на этих кроватях… или нет?

Простота

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista Спальня в скандинавском стиле
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Две антикварные кровати были заменены на простую кровать, где единственные украшения – это одеяла и множество подушек. Внешний вид чистый и простой, основывается на контрасте между белым и синим. Особое внимание было уделено декору.

Рабочее место

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista Рабочий кабинет в скандинавском стиле
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Для достижения того, чтобы придать винтажный вид дому, у кровати был помещен небольшой антикварный стол в комплекте с старым стулом… композиция действительно впечатляет!

Ванная в начале

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista Ванная комната в скандинавском стиле
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

До прибытия дизайнера ванная была довольно бесхарактерной. Пространство было явно недооценено и не было ничего, что привлекало бы взгляд.

После ремонта

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista Ванная комната в скандинавском стиле
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Добавление нескольких элементов, однако, привело к тому, что конечный результат совершенно другой! Мелкие детали декора и большое зеркало без рамы украсили помещение. Теперь ванная комната большая и светлая!

9 фантазий на тему создания мебели своими руками

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо