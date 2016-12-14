Превращение мрачной квартиры в светлое и стильное пространство

Многие создают дизайн своего дома сами и не всегда это выходит удачно. Сегодня мы увидим прекрасный пример, как темная и мрачная квартира стала поистине фешенебельной благодаря работе специалистов.
Возле стола и большой библиотеки видим тяжелую мебель, которая не приносит в комнату легкости и комфорта.
Теперь вся глубина комнаты посвящена новой мягкой мебели. Белый диван дает современный вид, который контрастирует хорошо с креслом более традиционного стиля. Хорошо выглядит сочетание синей стены и белого декора.
До прибытия дизайнеров дом выглядел старомодно. На кухне, к примеру, была старая мебель, в то время как столовая состояла из стола и шести старинных деревянных стульев.
Достаточно использовать белую краску, чтобы вернуть к свету окружающую среду. Мебель использована та же, но расположена более рационально. Место для обеда выглядит более привлекательным.
Столовая была хорошо организована, но цвета были слишком темными для фактического размера помещения. Маленькая и тесная комната на самом деле богата оттенками, начиная от темно-коричневого и заканчивая бежевыми стенами.
Теперь здесь пространство использовано более оптимально. Место для принятия еды перешло в другую сторону комнаты, но в этом случае только стол был окрашен в белый цвет. Стулья в самом деле до сих пор имеют свой старинный вид.
Тяжелые структуры двух кроватей очень громоздки, их стиль был слишком стар… никто не захотел бы никогда отдохнуть на этих кроватях… или нет?
Две антикварные кровати были заменены на простую кровать, где единственные украшения – это одеяла и множество подушек. Внешний вид чистый и простой, основывается на контрасте между белым и синим. Особое внимание было уделено декору.
Для достижения того, чтобы придать винтажный вид дому, у кровати был помещен небольшой антикварный стол в комплекте с старым стулом… композиция действительно впечатляет!
До прибытия дизайнера ванная была довольно бесхарактерной. Пространство было явно недооценено и не было ничего, что привлекало бы взгляд.
Добавление нескольких элементов, однако, привело к тому, что конечный результат совершенно другой! Мелкие детали декора и большое зеркало без рамы украсили помещение. Теперь ванная комната большая и светлая!