Лёгкое веяние французского прованса

Интерьер в стиле прованс – это шик юга Франции, аромат Средиземного моря и сочные краски полевых цветов. Этот стиль идеально подходит для оформления загородных домов, но отдельные его элементы придают уют и городским квартирам.

Будучи на первый взгляд простым, стиль прованс достаточно сложно воссоздать в интерьере. Уютный, опрятный и привносящий дух старины, он требует кропотливой работы и серьезного внимания. Мы считаем, что дизайнеру интерьера Вадиму Бычкову удалось создать прекрасный проект стилизованного интерьера в коттеджном поселке Северная Слобода.