Лёгкое веяние французского прованса

Интерьер в стиле прованс – это шик юга Франции, аромат Средиземного моря и сочные краски полевых цветов. Этот стиль идеально подходит для оформления загородных домов, но отдельные его элементы придают уют и городским квартирам.
Будучи на первый взгляд простым, стиль прованс достаточно сложно воссоздать в интерьере. Уютный, опрятный и привносящий дух старины, он требует кропотливой работы и серьезного внимания. Мы считаем, что дизайнеру интерьера Вадиму Бычкову удалось создать прекрасный проект стилизованного интерьера в коттеджном поселке Северная Слобода.
Следуя канонам прованского стиля, Вадим предложил использовать исключительно натуральные и благородные материалы. Интерьер всех комнат светлый, без излишней контрастности, поэтому за основу были взяты нежные цвета: белый, бледно-бежевый и светло-серый для стен, а также белый и кремовый для потолка. Для акцентов выбраны баклажановый и лиловый для ванной, болотный и оливковый для гостиной.
Отметим, что в стиле прованс используются только натуральный текстиль – светло-коричневый, молочный, фиолетовый или голубой. Полоска и клетка встречается реже, но в данном случае она придает интерьеру легкую аристократическую роскошь. В качестве изюминки можно рассматривать скатерть ручной работы с цветочным узором.
Мебель, как и полагается, преимущественно деревянная и выбеленная. На изображениях мы видим обязательные предметы для хранения, среди которых сервант, комод и туалетный столик. Для освещения выбраны кованые люстры и торшеры.
В такой прозрачный и невероятно легкий интерьер идеально вписываются невесомые гардины, которые будут грациозно вздыматься при малейшем дуновении ветра.
Характерной чертой прованского стиля является состаренность, проявляющаяся в потертостях на полу, выгоревших поверхностях, поцарапанной или облупившейся мебели. Пожалуй, лишь сверкающие своей новизной предложенные дизайнером материалы, напоминают нам о том, что этот проект является элегантной стилизацией.