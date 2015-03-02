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Лёгкое веяние французского прованса

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Северная Слобода, Вадим Бычков Вадим Бычков Ванная в классическом стиле
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Интерьер в стиле прованс – это шик юга Франции, аромат Средиземного моря и сочные краски полевых цветов. Этот стиль идеально подходит для оформления загородных домов, но отдельные его элементы придают уют и  городским квартирам.

Будучи на первый взгляд простым, стиль прованс достаточно сложно воссоздать в интерьере. Уютный, опрятный и привносящий дух старины, он требует кропотливой работы и серьезного внимания. Мы считаем, что дизайнеру интерьера Вадиму Бычкову удалось создать прекрасный  проект стилизованного интерьера в коттеджном поселке Северная Слобода.

Нежность в цвете

Северная Слобода, Вадим Бычков Вадим Бычков Ванная в классическом стиле
Вадим Бычков

Северная Слобода

Вадим Бычков
Вадим Бычков
Вадим Бычков

Следуя канонам прованского стиля, Вадим предложил использовать исключительно натуральные и благородные материалы. Интерьер всех комнат светлый, без излишней контрастности, поэтому за основу были взяты нежные цвета: белый, бледно-бежевый и светло-серый для стен, а также белый и кремовый для потолка. Для акцентов выбраны баклажановый и лиловый для ванной, болотный и оливковый для гостиной.

Легкие акценты

Северная Слобода, Вадим Бычков Вадим Бычков Кухни в эклектичном стиле
Вадим Бычков

Северная Слобода

Вадим Бычков
Вадим Бычков
Вадим Бычков

Отметим, что в стиле прованс используются только натуральный текстиль – светло-коричневый, молочный, фиолетовый или голубой. Полоска и клетка встречается реже, но в данном случае она придает интерьеру легкую аристократическую роскошь. В качестве изюминки можно рассматривать скатерть  ручной работы с цветочным узором.

Мебель и свет

Северная Слобода, Вадим Бычков Вадим Бычков Рабочий кабинет в стиле модерн
Вадим Бычков

Северная Слобода

Вадим Бычков
Вадим Бычков
Вадим Бычков

Мебель, как и полагается, преимущественно деревянная и выбеленная. На изображениях мы видим обязательные предметы для хранения, среди которых сервант, комод и туалетный столик. Для освещения выбраны кованые люстры и торшеры. 

Открытые окна

Северная Слобода, Вадим Бычков Вадим Бычков Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Вадим Бычков

Северная Слобода

Вадим Бычков
Вадим Бычков
Вадим Бычков

В такой прозрачный и невероятно легкий интерьер идеально вписываются невесомые гардины, которые будут грациозно вздыматься при малейшем дуновении ветра.

Северная Слобода, Вадим Бычков Вадим Бычков Ванная в классическом стиле
Вадим Бычков

Северная Слобода

Вадим Бычков
Вадим Бычков
Вадим Бычков

Характерной чертой прованского стиля является состаренность, проявляющаяся в потертостях на полу, выгоревших поверхностях, поцарапанной или облупившейся мебели. Пожалуй, лишь сверкающие своей новизной предложенные дизайнером материалы, напоминают нам о том, что этот проект является элегантной стилизацией.

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