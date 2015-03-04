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Интерьер трехкомнатной квартиры в Казани

art&amp;arch art&arch
homify Гостиные в эклектичном стиле
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В проекте этой трехкомнатной квартире в Казани автор постаралась избавиться от всех лишних перегородок и дверей, объединив холл, гостиную и кухню в единое, но четко разделенное на зоны пространство. Общественные пространства перетекают одно в другое, диалог между ними поддерживается материалами и освещением.

Вид из холла на гостиную и кухню

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Кухня сообщается с гостиной через своеобразное окно, позволяющее готовящим и сидящим в гостиной вести разговоры, передавать напитки и вмете смотреть телешоу. Однако, чтобы попасть из одного помещения в другое необходимо завернуть за угол. Граница между ними читается и в материале контрастного полового покрытия.

Вид из гостиной в холл

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Несущий конструктивную нагрузку от перекрытий пилон обыгрывается как элемент, условно разграничивающий  входной холл и гостиную. Благодаря устройству подвесного потолка создается общий рассеянный свет, который своим контуром одновременно маркирует диванную зону. Его конструкция также позволяет создать своеобразный ореол вокруг несущей части стены.

Кухня

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Светлая палитра кухонной мебели – белые корпусное дверцы и деревянные стол со столешницей –создает радужное вечатление. Мозаичная плитка задней стенки по цвету корреспондирует с обивкой спинки дивана гостиной.

Спальня

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

В спальне – декоративные композитные панели с деревянной текстурой переходят со стен на потолок и выделяют зону телевизора. Натяжной потолок из ПВХ бликует и отражает направленный на него свет. Шкаф-купе со стеклянными дверями создает дополнительную глубину. 

Детская

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Детская рассчитана на двоих детей. Здесь все симметрично или делится четко пополам: картины, тумбочки, полки, и главное – длинный деревянный стол, протянувшийся из одного конца комнаты в другой.

Ванная комната

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Ванная и туалет выдержаны в черно-бело-серых тонах. Очевидно, что распространить плитку с таким насыщенным рисунком по всей поверхности стен было бы отчаянным решением, но как пояс на белом нейтральном фоне она только выигрывает.

Туалет

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

В туалете тоже кафельный пояс, но другого орнамента. Крупный рисунок плитки не читался бы в таком миниатюрном помещении. Здесь необычно решен концепт освещения. Точечные светильники в нишах –это уже не полки, а именно световой элемент.

Раздвижные двери - за или против
Как вы относитесь к отсутствию дверей и перегородок между кухней и гостиной?

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