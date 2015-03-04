Интерьер трехкомнатной квартиры в Казани

Кухня сообщается с гостиной через своеобразное окно , позволяющее готовящим и сидящим в гостиной вести разговоры, передавать напитки и вмете смотреть телешоу. Однако, чтобы попасть из одного помещения в другое необходимо завернуть за угол. Граница между ними читается и в материале контрастного полового покрытия.