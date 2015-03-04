Интерьер трехкомнатной квартиры в Казани

В проекте этой трехкомнатной квартире в Казани автор постаралась избавиться от всех лишних перегородок и дверей, объединив холл, гостиную и кухню в единое, но четко разделенное на зоны пространство. Общественные пространства
перетекают одно в другое, диалог между ними поддерживается материалами и освещением.
Кухня сообщается с гостиной через своеобразное
окно, позволяющее готовящим и сидящим в гостиной вести разговоры, передавать напитки и вмете смотреть телешоу. Однако, чтобы попасть из одного помещения в другое необходимо завернуть за угол. Граница между ними читается и в материале контрастного полового покрытия.
Несущий конструктивную нагрузку от перекрытий пилон обыгрывается как элемент, условно разграничивающий входной холл и гостиную. Благодаря устройству подвесного потолка создается общий рассеянный свет, который своим контуром одновременно маркирует диванную зону. Его конструкция также позволяет создать своеобразный ореол вокруг несущей части стены.
Светлая палитра кухонной мебели – белые корпусное дверцы и деревянные стол со столешницей –создает радужное вечатление. Мозаичная плитка задней стенки по цвету корреспондирует с обивкой спинки дивана гостиной.
В спальне – декоративные композитные панели с деревянной текстурой переходят со стен на потолок и выделяют зону телевизора. Натяжной потолок из ПВХ бликует и отражает направленный на него свет. Шкаф-купе со стеклянными дверями создает дополнительную глубину.
Детская рассчитана на двоих детей. Здесь все симметрично или делится четко пополам: картины, тумбочки, полки, и главное – длинный деревянный стол, протянувшийся из одного конца комнаты в другой.
Ванная и туалет выдержаны в черно-бело-серых тонах. Очевидно, что распространить плитку с таким насыщенным рисунком по всей поверхности стен было бы отчаянным решением, но как пояс на белом нейтральном фоне она только выигрывает.