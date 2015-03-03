Квартира в Серебряных ключах

Пол всех жилых помещений выложен мореной деревянной доской, что является логичным решением при сравнительно не большой площади квартиры, так как помогает избежать визуальной раздробленности. Та же история и с мебелью: все помещения, кроме прихожей, обставлены мебелью одной коллекции или подобраны по сорту дерева.