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Квартира в Серебряных ключах

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Квартира 65 кв.м. в Серебряных ключах, Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Гостиная в стиле модерн
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Дизайн квартиры площадью 65 кв.м.в  экономичен и функционален. Здесь нет спорных деталей, кричащих элементов и острых углов, лишь небольшие цветовые акценты на нейтральном фоне.

Гостиная

Квартира 65 кв.м. в Серебряных ключах, Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Гостиная в стиле модерн
Студия дизайна Виктории Силаевой

Квартира 65 кв.м. в Серебряных ключах

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

Гостиная отделена от кухни дверями-купе, чтобы при желании эти два помещения можно было объединить в одно общее пространство. Весь интерьер квартиры выдержан в сдержанных спокойных оттенках бежевого и коричного, дополненных оранжевыми и желтыми деталями.

Гостиная

Квартира 65 кв.м. в Серебряных ключах, Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Гостиная в стиле модерн
Студия дизайна Виктории Силаевой

Квартира 65 кв.м. в Серебряных ключах

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

Пол всех жилых помещений выложен мореной деревянной доской, что является логичным решением при сравнительно не большой площади квартиры, так как помогает избежать визуальной раздробленности. Та же история и с мебелью: все помещения, кроме прихожей, обставлены мебелью одной коллекции или подобраны по сорту дерева. 

Кухня

Квартира 65 кв.м. в Серебряных ключах, Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Кухня в стиле модерн
Студия дизайна Виктории Силаевой

Квартира 65 кв.м. в Серебряных ключах

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

В кухне мы видим тот же цветовой концепт. В качестве дополнительного источника света над рабочей зоной кухне установлены встроенные потолочные светильники.

Прихожая

Квартира 65 кв.м. в Серебряных ключах, Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Студия дизайна Виктории Силаевой

Квартира 65 кв.м. в Серебряных ключах

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

В прихожей, как и в одной их спален, геометрическая тематика обоев. Шкаф на металлических направляющих с деревянными дверцами функционально разделен на три сегмента. 

Ванная комната

Квартира 65 кв.м. в Серебряных ключах, Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Ванная комната в стиле минимализм
Студия дизайна Виктории Силаевой

Квартира 65 кв.м. в Серебряных ключах

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

Ванная имеет не самую классическую форму, однако, автор постаралась расположить сантехнику максимально эргономично и удобно.

Спальня. Вариант 2

Квартира 65 кв.м. в Серебряных ключах, Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Спальня в классическом стиле
Студия дизайна Виктории Силаевой

Квартира 65 кв.м. в Серебряных ключах

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

Это второй вариант дизайна спальни: в розовых тонах. В этой версии также появляются точечные потолочных светильники и картина, вместо деревянной панели в первой версии. 

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Спальня. Вариант 1

Квартира 65 кв.м. в Серебряных ключах, Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Спальня в стиле модерн
Студия дизайна Виктории Силаевой

Квартира 65 кв.м. в Серебряных ключах

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

Для спальни автор выбрала обои с  геометрическим рисунком в стиле шестидесятых, придающим интерьеру ностальгический характер. 

Спальня. Вариант 2

Квартира 65 кв.м. в Серебряных ключах, Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Спальня в классическом стиле
Студия дизайна Виктории Силаевой

Квартира 65 кв.м. в Серебряных ключах

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

Стенной шкаф и комод меняют тон дерева на более светлый по сравнению с  предыдущей версией и приобретают однородное молочно-глянцевое заполнение.  Основным же отличием, привносящим с собой остальные изменения является кровать.

Преимущества угловых шкафов
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