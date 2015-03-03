Квартира в Серебряных ключах

Дизайн квартиры площадью 65 кв.м.в экономичен и функционален. Здесь нет спорных деталей, кричащих элементов и
острых углов, лишь небольшие цветовые акценты на нейтральном фоне.
Гостиная отделена от кухни дверями-купе, чтобы при желании эти два помещения можно было объединить в одно общее пространство. Весь интерьер квартиры выдержан в сдержанных спокойных оттенках бежевого и коричного, дополненных оранжевыми и желтыми деталями.
Пол всех жилых помещений выложен мореной деревянной доской, что является логичным решением при сравнительно не большой площади квартиры, так как помогает избежать визуальной раздробленности. Та же история и с мебелью: все помещения, кроме прихожей, обставлены мебелью одной коллекции или подобраны по сорту дерева.
В кухне мы видим тот же цветовой концепт. В качестве дополнительного источника света над рабочей зоной кухне установлены встроенные потолочные светильники.
В прихожей, как и в одной их спален, геометрическая тематика обоев. Шкаф на металлических направляющих с деревянными дверцами функционально разделен на три сегмента.
Ванная имеет не самую классическую форму, однако, автор постаралась расположить сантехнику максимально эргономично и удобно.
Это второй вариант дизайна спальни: в розовых тонах. В этой версии также появляются точечные потолочных светильники и картина, вместо деревянной панели в первой версии.
Для спальни автор выбрала обои с геометрическим рисунком в стиле шестидесятых, придающим интерьеру ностальгический характер.
Стенной шкаф и комод меняют тон дерева на более светлый по сравнению с предыдущей версией и приобретают однородное молочно-глянцевое заполнение. Основным же отличием, привносящим с собой остальные изменения является кровать.