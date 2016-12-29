15 трюков для холодильника на кухне

Специально для вас мы собрали простые дизайнерские приемы и советы, позволяющие красиво вписать холодильник в дизайн кухни. Давайте вместе определим главные тренды в дизайне интерьера кухонь в 2017 году и найдем что-то, подходящее именно вам и вашей кухне.

Кроме этих дизайнерских приемов мы также советуем – держите влажные салфетки близко к холодильнику, чтобы всегда быстро наводить порядок при разливе молока (и похожих продуктов). Храните продукты питания в пластиковых контейнерах, так гораздо проще организовать хранение мелочей. Всегда кладите скоропортящиеся продукты ближе к дверце, чтобы не забыть о них. Используйте навесные элементы для бутылок. Добавьте вращающийся диск, который позволит легко доставать продукты с дальней части полки. А также никогда не ставьте еду на тарелке в холодильник просто так!