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15 трюков для холодильника на кухне

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Кухня в стиле модерн
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Специально для вас мы собрали простые дизайнерские приемы и советы, позволяющие красиво вписать холодильник в дизайн кухни. Давайте вместе определим главные тренды в дизайне интерьера кухонь в 2017 году и найдем что-то, подходящее именно вам и вашей кухне.

Кроме этих дизайнерских приемов мы также советуем – держите влажные салфетки близко к холодильнику, чтобы всегда быстро наводить порядок при разливе молока (и похожих продуктов). Храните продукты питания в пластиковых контейнерах, так гораздо проще организовать хранение мелочей. Всегда кладите скоропортящиеся продукты ближе к дверце, чтобы не забыть о них. Используйте навесные элементы для бутылок. Добавьте вращающийся диск, который позволит легко доставать продукты с дальней части полки. А также никогда не ставьте еду на тарелке в холодильник просто так!

​Встроенный холодильник на маленькой кухне

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd Кухня в стиле модерн Синий
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

Узкий вариант встроенного холодильника идеально подойдет для маленькой кухни, размером до 12 кв. метров. Он разделится на две дверцы – обычную и морозильную, а вы получите удобный формат его использования. Обратите внимание, в какую сторону открываются дверцы холодильника, возможно, придется вызвать специалиста для их перевешивания.

​Холодильник, встроенный в нижний модуль гарнитура

Multi-temperature Cool Drawer Fisher Paykel Appliances Ltd КухняАксессуары и текстиль
Fisher Paykel Appliances Ltd

Multi-temperature Cool Drawer

Fisher Paykel Appliances Ltd
Fisher Paykel Appliances Ltd
Fisher Paykel Appliances Ltd

Многие дизайнеры говорят, что холодильники в нижних модулях гарнитура, растянутые на 3-4 части – наше будущее!

​Контрастные высокие модули на кухне

Квартира в Москве , Marina Pennie Design&Art Marina Pennie Design&Art Кухни в эклектичном стиле Фиолетовый / Лиловый кухня,столовая,квартира,сиреневый,фиолетовый,стулья в ткани,кухня Скаволини,Scavollini,гладкие фасады,круглый стол,голубой диван
Marina Pennie Design&amp;Art

Квартира в Москве

Marina Pennie Design&Art
Marina Pennie Design&amp;Art
Marina Pennie Design&Art

Шикарный вариант для городской кухни – контрастный по отношению к основному модулю гарнитура (с верхними и нижними частями) как для холодильника, так и для

​Холодильник под цвет гарнитура

New Flat white range of fridge freezers Fisher Paykel Appliances Ltd КухняАксессуары и текстиль
Fisher Paykel Appliances Ltd

New Flat white range of fridge freezers

Fisher Paykel Appliances Ltd
Fisher Paykel Appliances Ltd
Fisher Paykel Appliances Ltd

Есть подобные варианты и с дополнительной характеристикой – подбор цвета холодильника строго под гарнитур или с легким акцентом.

​Холодильник между двух высоких модулей

Ultra Gloss White with a splash of summer, Glenlith Interiors (Scotland) Ltd Glenlith Interiors (Scotland) Ltd КухняЭлектроника
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd

Ultra Gloss White with a splash of summer

Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd
Glenlith Interiors (Scotland) Ltd

Такой вариант расположения очень удобен. Кухня рассчитана на большую семью, которая любит домашнюю еду – здесь две духовки, а эспрессо-машина и микроволновка встроены вокруг холодильника.

Винный холодильник в буфете в столовой

Carroll Street, M Monroe Design M Monroe Design Столовая комната в стиле модерн
M Monroe Design

M Monroe Design
M Monroe Design
M Monroe Design

Такой вариант идеально подойдет для закусок, напитков, лимонада, а также как винный холодильник при буфетном баре.

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​Два холодильника по обе стороны от духовки

Carroll Street, M Monroe Design M Monroe Design Кухня в стиле модерн
M Monroe Design

M Monroe Design
M Monroe Design
M Monroe Design

На этой кухне сразу два холодильника – слева и справа от духовки, которые являются обычным холодильником и морозильником.

​Холодильник в нише с полочкой наверху

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Кухня в классическом стиле
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Один из самых распространенных вариантов для интеграции холодильника в гарнитур – это просто ниша точно под размер определенной модели. Таким образом, над холодильником образуется модуль для сухого хранения.

​Холодильник, встроенный в кухонный остров

Catch & Release, Cunningham | Quill Architects Cunningham | Quill Architects Кухня в стиле модерн
Cunningham | Quill Architects

Cunningham | Quill Architects
Cunningham | Quill Architects
Cunningham | Quill Architects

Встроенный в остров холодильник соседствует здесь с барной стойкой и раковиной.

​Организация сухого хранения рядом с холодильником

Bespoke oak larder homify Кухня в стиле кантри
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

Интересный модуль сухого хранения возле холодильника тоже имеет две створки, что выглядит очень красиво.

​Дизайн дверцы холодильника под стиль гарнитура

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design Кухня в рустикальном стиле
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

Такой вариант доступен во многих салонах мебели с современными кухнями. Модель встраиваемого холодильника определит для вас консультант.

​Винный склад над холодильником

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Красивый вариант для хранения вин мы видим в этой стильной кухне в Великобритании.

​Отдельно стоящий холодильник

Small kitchen, big bold colour! Hallwood Furniture Кухни в эклектичном стиле
Hallwood Furniture

Small kitchen, big bold colour!

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

Современный дизайн интерьера приемлет отдельно стоящий вариант холодильника только, если это ретро-холодильник (например, SMEG) или же кухня оформлена в стиле лофт, индастриал или эклектика.

​Встроенный в стену холодильник

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такой вариант идеален для стилей модерн и минимализм, где хочется, чтобы мебель «визуально исчезала» или, как минимум, выглядела гораздо меньше, чем она есть.

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