15 трюков для холодильника на кухне

Специально для вас мы собрали простые дизайнерские приемы и советы, позволяющие красиво вписать холодильник в дизайн кухни. Давайте вместе определим главные тренды в дизайне интерьера кухонь в 2017 году и найдем что-то, подходящее именно вам и вашей кухне.
Кроме этих дизайнерских приемов мы также советуем – держите влажные салфетки близко к холодильнику, чтобы всегда быстро наводить порядок при разливе молока (и похожих продуктов). Храните продукты питания в пластиковых контейнерах, так гораздо проще организовать хранение мелочей. Всегда кладите скоропортящиеся продукты ближе к дверце, чтобы не забыть о них. Используйте навесные элементы для бутылок. Добавьте вращающийся диск, который позволит легко доставать продукты с дальней части полки. А также никогда не ставьте еду на тарелке в холодильник просто так!
Узкий вариант встроенного холодильника идеально подойдет для маленькой кухни, размером до 12 кв. метров. Он разделится на две дверцы – обычную и морозильную, а вы получите удобный формат его использования. Обратите внимание, в какую сторону открываются дверцы холодильника, возможно, придется вызвать специалиста для их перевешивания.
Многие дизайнеры говорят, что холодильники в нижних модулях гарнитура, растянутые на 3-4 части – наше будущее!
Шикарный вариант для городской кухни – контрастный по отношению к основному модулю гарнитура (с верхними и нижними частями) как для холодильника, так и для
Есть подобные варианты и с дополнительной характеристикой – подбор цвета холодильника строго под гарнитур или с легким акцентом.
Такой вариант расположения очень удобен. Кухня рассчитана на большую семью, которая любит домашнюю еду – здесь две духовки, а эспрессо-машина и микроволновка встроены вокруг холодильника.
Такой вариант идеально подойдет для закусок, напитков, лимонада, а также как винный холодильник при буфетном баре.
На этой кухне сразу два холодильника – слева и справа от духовки, которые являются обычным холодильником и морозильником.
Один из самых распространенных вариантов для интеграции холодильника в гарнитур – это просто ниша точно под размер определенной модели. Таким образом, над холодильником образуется модуль для сухого хранения.
Встроенный в остров холодильник соседствует здесь с барной стойкой и раковиной.
Интересный модуль сухого хранения возле холодильника тоже имеет две створки, что выглядит очень красиво.
Такой вариант доступен во многих салонах мебели с современными кухнями. Модель встраиваемого холодильника определит для вас консультант.
Красивый вариант для хранения вин мы видим в этой стильной кухне в Великобритании.
Современный дизайн интерьера приемлет отдельно стоящий вариант холодильника только, если это ретро-холодильник (например, SMEG) или же кухня оформлена в стиле лофт, индастриал или эклектика.
Такой вариант идеален для стилей модерн и минимализм, где хочется, чтобы мебель «визуально исчезала» или, как минимум, выглядела гораздо меньше, чем она есть.
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