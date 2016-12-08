Идеальный дом для сурового климата

Теплый дом – залог приятной зимней жизни! О том, как сделать его таковым, мы расскажем в этой Книге Идей. Не бойтесь панорамного остекления, строения с плоской кровлей и спален на первом этаже – уже давно найдены варианты для того, чтобы сделать и виллу в стиле минимализм теплой.

Авторы этого проекта – студия Architekturbüro Reinberg ZTGesmbH – сделали так, что даже горный австрийский климат не помеха современной жизни семьи с маленькими детьми.

Итак, как же сделать потрясающий современный дом энергоэффективным? Во-первых, стоит продумать теплое остекление в формате трехкамерных стеклопакетов. Затем нужно подумать об утеплении минеральной ватой стен, а также мансарды. Кроме того, сами стены должны быть выполнены из теплого материала, например, теплой керамики, которая энергоэффективнее блоков и кирпичей.

Также важно знать, что многие сборные, каркасные дома по авторским эсклюзивным схемам (например, в немецких и польских проектах) бывают пассивными. Они энергоэффективны и расходуют очень малое количество энергии на отопление даже при очень холодных зимах. Тем не менее, нужны трехкамерные стеклопакеты и дополнительное утепление мансарды и стен.

Также очень важен формат отопления дома. Так, очень энергоэффективной структурой является тепловой насос (например, вода-воздух) с системой «теплого пола» или же газовый котел, подключенный к «теплому полу». Даже в самых холодных регионах хватает просто системы «теплого пола» для отопления дома, если он энергоэффективен (трехкамерные стеклопакеты, теплые стены). В крайнем случае, если ваш дом холодный, а вы перестраиваете систему отопления, можно добавить к «теплому полу» пару радиаторов, но только в детских и спальнях.