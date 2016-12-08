Идеальный дом для сурового климата

Теплый дом – залог приятной зимней жизни! О том, как сделать его таковым, мы расскажем в этой Книге Идей. Не бойтесь панорамного остекления, строения с плоской кровлей и спален на первом этаже – уже давно найдены варианты для того, чтобы сделать и виллу в стиле минимализм теплой.
Авторы этого проекта – студия Architekturbüro Reinberg ZTGesmbH – сделали так, что даже горный австрийский климат не помеха современной жизни семьи с маленькими детьми.
Итак, как же сделать потрясающий современный дом энергоэффективным? Во-первых, стоит продумать теплое остекление в формате трехкамерных стеклопакетов. Затем нужно подумать об утеплении минеральной ватой стен, а также мансарды. Кроме того, сами стены должны быть выполнены из теплого материала, например, теплой керамики, которая энергоэффективнее блоков и кирпичей.
Также важно знать, что многие сборные, каркасные дома по авторским эсклюзивным схемам (например, в немецких и польских проектах) бывают пассивными. Они энергоэффективны и расходуют очень малое количество энергии на отопление даже при очень холодных зимах. Тем не менее, нужны трехкамерные стеклопакеты и дополнительное утепление мансарды и стен.
Также очень важен формат отопления дома. Так, очень энергоэффективной структурой является тепловой насос (например, вода-воздух) с системой «теплого пола» или же газовый котел, подключенный к «теплому полу». Даже в самых холодных регионах хватает просто системы «теплого пола» для отопления дома, если он энергоэффективен (трехкамерные стеклопакеты, теплые стены). В крайнем случае, если ваш дом холодный, а вы перестраиваете систему отопления, можно добавить к «теплому полу» пару радиаторов, но только в детских и спальнях.
Планировка этого дома проста и очень удобна. На первом этаже находятся три спальни с двумя ванными комнатами и сауна. На втором – гостиная, туалет + постирочная, кухня и столовая и еще две спальни. В целом, дом с пятью спальнями идеален для жизни с тремя детьми – у каждого из них есть своя комната, как и у родителей, плюс одна комната остается гостевой или становится игровой, кабинетом для работы.
Стоимость реализации проекта энергоэффективного дома на 30-40% дороже, чем самого дешевого стандартного. Тем не менее, когда ваши затраты на материалы из 2,5 млн рублей (дом 150 кв. метров) перерастают в 3,5 млн рублей (та же площадь), вы получаете дом, который вместо 100 тысяч рублей за сезон тратит всего лишь 20-30 на отопление, и стоимость его в конце концов окупается.
Так, такой же дом площадью в 180 кв. метров (как на фотографиях в статье) будет стоить около 5 млн рублей (только материалы), а с работой – около 6,5 млн рублей. Данный вариант предусматривает лишь бюджетную отделку, но нужный нам энергоэффективный формат.
Панорамное остекление трехкамерного формата стоит примерно на 50-100% дороже однокамерного и на 30-40% дороже двухкамерного. Тем не менее, окна получаются по-настоящему теплыми.
Солнечная столовая всегда теплая и кроме своей основной функции является местом для игр детей.
Отделка фасадов декоративными деревянными панелями выглядит красиво и зимой, и летом.
А вот так дом выглядит зимой – настоящий образец для подражания в современной частной архитектуре!
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