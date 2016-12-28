Трехуровневый коттедж для Сибири

Дом для Сибири: реконструкция амбара Этот уникальный проект коттеджа для холодного климата очень интересен планировкой и возможностью постройки даже в экстремальных условиях. Так, большинство немецких, австрийских и швейцарских домов строятся на сваях, что позволяет адаптировать проект к разным видам почвы, к склонам и камням в грунте.

Удивительно, что когда-то этот дом был просто амбаром для сельхозтехники. Построен он был в 1940-х годах, а реконструирован под жилой объект в 2008-ом. Проект был реализован для жизни семьи с двумя взрослыми детьми-студентами. В проекте дома используется пассивная солнечная энергия, тепловой насос, рекуперация теплого воздуха, солнечные панели, а в целом дом является очень энергоэффективным, почти пассивным (не потребляющим слишком много энергии).

Планировка дома от студии Architekturbüro Reinberg ZTGesmbH тоже отличается от обычной российской. Так, первый цокольный этаж дома имеет сауну, комнату отдыха, хамам, две кладовые, бойлерную и прихожую, через него осуществляется вход в само здание.

Главный архитектор дома – Георг Рейнберг, он спроектировал этот дом вместе с Патрисией Тафтова и Сигрид Мюллер Мир. Сам дом расположен прямо у подножья скалистых гор и имеет вид на горную долину и величественный хвойный массив.