Трехуровневый коттедж для Сибири

Дом для Сибири: реконструкция амбара Этот уникальный проект коттеджа для холодного климата очень интересен планировкой и возможностью постройки даже в экстремальных условиях. Так, большинство немецких, австрийских и швейцарских домов строятся на сваях, что позволяет адаптировать проект к разным видам почвы, к склонам и камням в грунте.
Удивительно, что когда-то этот дом был просто амбаром для сельхозтехники. Построен он был в 1940-х годах, а реконструирован под жилой объект в 2008-ом. Проект был реализован для жизни семьи с двумя взрослыми детьми-студентами. В проекте дома используется пассивная солнечная энергия, тепловой насос, рекуперация теплого воздуха, солнечные панели, а в целом дом является очень энергоэффективным, почти пассивным (не потребляющим слишком много энергии).
Планировка дома от студии Architekturbüro Reinberg ZTGesmbH тоже отличается от обычной российской. Так, первый цокольный этаж дома имеет сауну, комнату отдыха, хамам, две кладовые, бойлерную и прихожую, через него осуществляется вход в само здание.
Главный архитектор дома – Георг Рейнберг, он спроектировал этот дом вместе с Патрисией Тафтова и Сигрид Мюллер Мир. Сам дом расположен прямо у подножья скалистых гор и имеет вид на горную долину и величественный хвойный массив.
На втором этаже расположены кухня-гостиная, ванная комната, кабинет и гостевая спальня. На мансарде – еще три спальни и две ванные комнаты. Всего в доме четыре спальни и три ванные комнаты, а сам он имеет площадь под 300 кв. метров в три этажа. Стоимость его реализации – около 8 млн рублей с отделкой и работой строителей. Если убрать цокольный этаж, останется около 4 млн рублей за 200 кв. метров с отделкой.
Такая сумма достаточно внушительна из-за использования энергоэффективных окон, дополнительного утепления мансарды и стен. Цоколь является очень крупным денежным проектом, но современная семья может вполне обойтись и без него.
Дом отапливается с помощью теплового насоса и системы «теплого пола». Электричество дому обеспечивают солнечные батареи. Панорамное остекление всегда трехкамерное, что позволяет сохранять тепло в доме наилучшим образом, а для уменьшения теплопотерь большинство окон даже не открывается.
На первом этаже мы найдем кухню с островом, столовую с круглым столом, гостиную в дальнем углу, ванную комнату и кабинет. Здесь царит эклектичная атмосфера трендового дизайна и эко-направления в архитектуре.
Интересная лестница с железными перилами соединяет цокольный, первый и второй этажи. Здесь же видны трубы отопления.
На мансарде есть две детские с собственной ванной комнатой и отдельная спальня для родителей с еще одной ванной комнатой. Холл расположен в центре, имеет сразу три балкончика и прекрасное естественное освещение.
На первом этаже мы нашли шикарные ниши с подоконниками при окнах – здесь можно отдыха, пить чай, даже смотреть сериал на ноутбуке, добавив подушки. Детям нравится здесь играть, взрослым – наслаждаться умиротворяющим видом на природный пейзаж. Представьте, в доме целых три таких блока!
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