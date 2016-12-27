Сказочный американский дом

Удивительно, но этот дом построен вовсе не в США. Эксклюзивная и очень профессиональная имитация в Германии была создана архитекторами из студии THE WHITE HOUSE American Dream Homes GMBH, которая позволяют немецким семьям тоже воплотить свою «американскую мечту»! Ведь данный термин вовсе не является национальным, но семейным – фантазией об определенном образе жизни, счастливых и здоровых детях, комфортабельных условиях для жизни в пригороде и большом красивом доме.

Как синоним среднего класса, который нашел свое место в огромной экономике США и прочно осел на Новой Земле, стиль кейп-код является отличным вариантом для каркасного строительства и за пределами Нового Света.

Данный стиль является исконно английским, созданным специально для английских колонистов в США. Популярен он на Северо-Востоке страны – в лесистых и достаточно северных штатах, вокруг Нью-Йорка.