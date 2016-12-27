Сказочный американский дом

Удивительно, но этот дом построен вовсе не в США. Эксклюзивная и очень профессиональная имитация в Германии была создана архитекторами из студии THE WHITE HOUSE American Dream Homes GMBH, которая позволяют немецким семьям тоже воплотить свою «американскую мечту»! Ведь данный термин вовсе не является национальным, но семейным – фантазией об определенном образе жизни, счастливых и здоровых детях, комфортабельных условиях для жизни в пригороде и большом красивом доме.
Как синоним среднего класса, который нашел свое место в огромной экономике США и прочно осел на Новой Земле, стиль кейп-код является отличным вариантом для каркасного строительства и за пределами Нового Света.
Данный стиль является исконно английским, созданным специально для английских колонистов в США. Популярен он на Северо-Востоке страны – в лесистых и достаточно северных штатах, вокруг Нью-Йорка.
Дома в стиле кейп-код строились на территории США в 1650-1950 гг. Купить такой дом прямо сейчас не составит труда, при этом в большинстве случаев он будет уже прекрасно отреставрированным. Характерными особенностями являются отделка белым или светлым сайдингом, жилая мансарда с врезанными в нее выступами для окон, кирпичный дымоход, белые окна с расстекловкой и ставнями, симметричное парадное крыльцо, иногда даже с колоннами. Кроме того, сам фасад дома и планировка были асимметричными, строился дом по каркасной технологии из дерева, имел крутой скат крыши (деревянная черепица, обычно серая) и маленькие прямоугольные окна.
Стиль кейп-код разделен на две ветви. Оригинальная английская, которая базировалась на постройке из кирпича или камня, официально называется по-другому – Hall and parlor house. Американская ветвь получила ставни (из-за постоянных ветров с Атлантического океана в США), каркасный формат (из-за наличия дешевой древесины и множества плотников) и более расширенный формат, где больше спален, комнат, отдельная кухня и т.п. (благодаря развитию частного домостроения в мире в целом).
Сейчас стиль кейп-код популярен в США, в Канаде (Ванкувер), а также странах, которые пытаются воссоздать данную атмосферу. Потому домики в стиле кейп-код есть и в Великобритании, и в Голландии, и в Германии, и в странах Скандинавии.
Как и в большинстве американских домов, внутри современного дома в стиле кейп-код (отреставрированного или нового) мы найдем открытую планировку кухни-гостиной с кухонным островом и кухонной барной стойкой. Гостиная обычно расширенного формата (около 40 кв. метров) с 2-3 диванами и несколькими креслами. Также может быть добавлена веранда с отдельным диваном и камином.
Прихожая обычно не является отдельной частью дома, а достаточно активно взаимодействует с зонами лестничного холла, гостиной и кухни. На кухне – красивые окна с расстекловкой и гарнитуром вдоль них.
В США такой дом имеет два отражения. Белый домик с красивыми маленькими окнами и серой крышей может представляться и как коттедж семьи из среднего класса в Нью-Джерси, которая едва сводят концы с концами из-за ипотеки и больничных счетов. Или же как дом в Хэмптонс, где особняки и виллы в стиле кейп-код являются прибрежными летними резиденциями, в основном, бизнесменов с Манхэттена, Нью-Йорк.
В интерьере распространена отделка деревом для пола, стен и даже потолка. Тем не менее, в современных вариациях мы видим и просто оштукатуренные стены. Окна в гостиной и на веранде обычно большие – они могут отставать от уровня пола всего на 40 см, а в мансардных спальнях они врезаны не в кровлю, а в специальные выступы. В каждой спальне есть гардероб формата walk-in-closet, встроенный в стену для удобства.
Больше проектов домов в американском стиле вы можете увидеть в другой нашей Книге Идей, где сможете изучить, чем один стиль отличается от другого и как они взаимодействуют на территории США.
А этот американский дом в Германии является моделью, которую показывают клиентам, чтобы они смогли решить, подходит им данный стиль в архитектуре или нет. Показы можно устроить в любое время.
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