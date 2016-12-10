45 практичных кухонных шкафов, чтобы скопировать в свой дом

В планировке пространства кухни очень важно соблюдать правила эргономики. Это позволит сделать кухню функциональной, а интерьер комфортным для повседневной жизни. Первоочередной вопрос для оборудования кухни – размещения посуды и различных бытовых приборов таким образом, чтобы все необходимые предметы были всегда под рукой, но не мешали в остальное время и не создавали ощущения беспорядка. Ведь кухня – это место, где мы не только готовим еду, но и проводим массу времени со своей семьей и близкими, уголок домашнего уюта.

Поэтому мы решили уделить особое внимание идеям устройства систем хранения на кухне: функциональным шкафам, красивым и оригинальным способам организации рабочего пространства. В этом обзоре мы собрали 4 идей кухонных шкафов разнообразной стилистики и размеров, среди которых вы сможете найти варианты и для просторных помещений, и для крошечных кухонь.