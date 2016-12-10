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45 практичных кухонных шкафов, чтобы скопировать в свой дом

Перла Вереника Перла Вереника
homify Столовая комната в эклектичном стиле
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В планировке пространства кухни очень важно соблюдать правила эргономики. Это позволит сделать кухню функциональной, а интерьер комфортным для повседневной жизни. Первоочередной вопрос для оборудования кухни – размещения посуды и различных бытовых приборов таким образом, чтобы все необходимые предметы были всегда под рукой, но не мешали в остальное время и не создавали ощущения беспорядка. Ведь кухня – это место, где мы не только готовим еду, но и проводим массу времени со своей семьей и близкими, уголок домашнего уюта. 

Поэтому мы решили уделить особое внимание идеям устройства систем хранения на кухне: функциональным шкафам, красивым и оригинальным способам организации рабочего пространства. В этом обзоре мы собрали 4 идей кухонных шкафов разнообразной стилистики и размеров, среди которых вы сможете найти варианты и для просторных помещений, и для крошечных кухонь. 

1. Установка встраиваемой бытовой техники в шкаф под столешницей поможет освободить дополнительное пространство на рабочем столе.

Lapa | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Кухня в стиле модерн
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

2. Нейтральные цвета шкафов позволят визуально увеличить кухню, плюс – акцент на яркие детали.

Apartamento Tangerina, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados Кухня в стиле модерн
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

3. Угловой шкаф позволит использовать две части стены для открытых полок наверху и шкафов в нижней части.

Residência Vale do Itamaracá, Cria Arquitetura Cria Arquitetura Кухня в рустикальном стиле
Cria Arquitetura

Cria Arquitetura
Cria Arquitetura
Cria Arquitetura

4. Светлые, пастельные оттенки сделают кухню более уютной и светлой

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L Кухни в эклектичном стиле
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

5. Большой шкаф под мойкой и полки на стене помогут найти место для посуды и предметов декора.

APARTAMENTO MB – Tristeza/ Porto Alegre, Ambientta Arquitetura Ambientta Arquitetura Кухни в эклектичном стиле
Ambientta Arquitetura

Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura

6. Дверные ручки шкафов в одном уровне с поверхностью дверцы делают пространство кухни более удобным

Apartamento DOM, Flávio Monteiro Arquitetos Associados Flávio Monteiro Arquitetos Associados Кухня в стиле модерн МДФ Белый
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

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7. Встроенный кухонный шкаф с выдвижными ящиками, полками и подсветкой – элегантное решение системы хранения

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport Кухня в классическом стиле Дерево
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

8. Для кухни в рустикальном стиле идеально подойдут дверцы шкафов из состаренной древесины

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Кухня в рустикальном стиле
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

9. Еще одна идея для шкафа в деревенском стиле: деревянные дверцы шкафов в сочетании с бетонными стенами.

Projeto, FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO Кухня в колониальном стиле
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO
FLAVIO BERREDO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

10. Смелые эксперименты для интерьера кухни – яркая плитка, контрастные цвета, сочетание дерева и кирпича

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Кухня в стиле модерн
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

11. В оформлении кухни можно комбинировать дверцы шкафов разных оттенков одного цвета. Это создает стильный и эффектный интерьер

Apartamento Pinheiros, Laranja Lima Arquitetura Laranja Lima Arquitetura Кухня в стиле минимализм
Laranja Lima Arquitetura

Laranja Lima Arquitetura
Laranja Lima Arquitetura
Laranja Lima Arquitetura

12. Другой вариант сочетаний для кухонных шкафов: классика и современность.

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens Кухня в классическом стиле
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

13. Белые дверцы шкафов – элегантность и свежесть интерьера.

Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Кухни в эклектичном стиле
YOUSUPOVA

Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

14. Шкафы с отделкой из нержавеющей стали делают стиль кухни динамичным и современным. Оригинальное сочетание: дерево и стальные поверхности

renovation in North Italy, Vegni Design Vegni Design Кухня в стиле модерн
Vegni Design

Vegni Design
Vegni Design
Vegni Design

15. Высокие кухонные шкафы со встроенной техникой – практичное решение для кухни.

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Кухня в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

16. Индустриальная стилистика для кухни – сочетание белой и черной отделки шкафов, стальные элементы.

ARL, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Кухня в стиле модерн
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

17. Встроенные светильники в шкафах над рабочей поверхность – очень удобное дополнение.

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Кухня в стиле модерн
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

18. Кухонный шкаф со встроенными нишами нужного размера позволит разместить по местам всю бытовую технику.

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

19. Динамичное сочетание шкафов: разные размеры и оформление поверхностей, гармонично подобранное по оттенку.

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza Кухня в стиле модерн
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

20. Хорошая идея для маленькой кухни – вся отделка из одного материала, чтобы визуально увеличить пространство.

南鹿島のいえ, shu建築設計事務所 shu建築設計事務所 Кухня в стиле модерн Дерево Эффект древесины
shu建築設計事務所

shu建築設計事務所
shu建築設計事務所
shu建築設計事務所

21. Шкафы с ящиками и полками разного размера позволят удобно разместить все нужные на кухне предметы.

Minicucina L 145 , LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME Кухня в средиземноморском стиле Твердая древесина Зеленый
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

22. Неповторимый ретро-стиль: шкафы с маленькими ящичками, сочные оттенки отделки.

Cocinas Gamahogar , Gamahogar Gamahogar КухняОсвещение
Gamahogar

Gamahogar
Gamahogar
Gamahogar

23. Кухонные шкафы яркого цвета станут украшением интерьера и помогут сделать кухню частью общего пространства.

OPEN HOUSE | MELINA ROMANO, Casa de Valentina Casa de Valentina КухняАксессуары и текстиль
Casa de Valentina

Casa de Valentina
Casa de Valentina
Casa de Valentina

24. Гладкие поверхности шкафов – то, что нужно для минималистичной кухни. И, конечно – безупречно белый цвет.

homify Кухня в стиле модерн Мрамор Белый
homify

homify
homify
homify

25. В кухонных шкафах стоит сделать ниши для хранения декоративной посуды и аксессуаров. Ведь кухня – это еще и место для отдыха.

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Кухня в стиле модерн Дерево Эффект древесины
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

26. Современные материалы, такие как стекло, искусственный камень, огнеупорный пластик, придают шкафам футуристичный вид и легко очищаются.

Apartamento Santana, Veridiana França Arquitetura de Interiores Veridiana França Arquitetura de Interiores Кухня в стиле модерн
Veridiana França Arquitetura de Interiores

Veridiana França Arquitetura de Interiores
Veridiana França Arquitetura de Interiores
Veridiana França Arquitetura de Interiores

27. Установка направленных светильников рядом со шкафом поможет найти нужные предметы на полках.

Apartamento jovem e descolado no bairro da Mooca, Márcio Campos Arquitetura + Interiores Márcio Campos Arquitetura + Interiores Кухня в стиле модерн Синий
Márcio Campos Arquitetura + Interiores

Márcio Campos Arquitetura + Interiores
Márcio Campos Arquitetura + Interiores
Márcio Campos Arquitetura + Interiores

28. Используя шкафы без ручек вы получите пространство визуально более легкое и чистое

Devies Cook Company , Txell Alarcon Txell Alarcon КухняОсвещение
Txell Alarcon

Devies Cook Company

Txell Alarcon
Txell Alarcon
Txell Alarcon

29. Встроенные шкафы с многочисленными нишами являются хорошим решением для хранения различных банок и емкостей.

Bespoke oak larder homify Кухня в стиле кантри
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

30. Хорошей идеей для декора кухни является комбинация в пространстве современных и старинных шкафов.

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Кухня в стиле модерн
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

31. В шкафах можно оборудовать под заказ специальные полки для банок и специй, бытовой техники и посуды.

Hillcrest, De Rosee Sa De Rosee Sa КухняХранение
De Rosee Sa

Hillcrest

De Rosee Sa
De Rosee Sa
De Rosee Sa

32. Шкафы с дверцами того же цвета, что и стены, визуально увеличат кухню.

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Кухня в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

33. Шкафы, расположенные в кухонном острове – очень удобное место для хранения крупногабаритной посуды.

Kitchen Roselind Wilson Design Встроенные кухни red kitchen,kitchen,contemporary kitchen,kitchen island
Roselind Wilson Design

Kitchen

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

34. Объединяйте закрытые шкафы и полки, это сделает интерьер более декоративным.

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

35. Интересная идея – использовать вместо дверных ручек декоративные отверстия.

APARTAMENTO APINAGÉS, Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Кухни в эклектичном стиле
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

36. Элегантно – разные шкафа выполнены в одном цвете.

CASA RETIRO DAS PEDRAS, Mutabile Arquitetura Mutabile Arquitetura Кухня в стиле кантри
Mutabile Arquitetura

Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura

37. Объединение декора шкафов и кухни делает пространство более целостным.

Residência TF, ÓBVIO: escritório de arquitetura ÓBVIO: escritório de arquitetura Кухня в стиле модерн
ÓBVIO: escritório de arquitetura

ÓBVIO: escritório de arquitetura
ÓBVIO: escritório de arquitetura
ÓBVIO: escritório de arquitetura

38. Посуда в открытых шкафах может стать частью декора кухни.

Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited Кухня в классическом стиле
Hartley Quinn WIlson Limited

Property Renovation

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited

39. Хорошо интегрированная бытовая техника в шкафах – тоже украшает кухню.

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

40. Большой встроенный шкаф на кухне, выполненный в нейтральной гамме – вместительный и не загромождает помещение

Cocina con isla, Trestrastos Trestrastos Кухня в стиле модерн
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

41. Деревянные шкафы в стиле ретро выглядят особенно привлекательно, если покрашены в яркий цвет

N1 Kitchen by British Standard British Standard by Plain English Кухня в классическом стиле Дерево Многоцветный
British Standard by Plain English

N1 Kitchen by British Standard

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

42. Оформление шкафов в нейтральной цветовой гамме позволяет сделать акцент на отделке стен.

MOEMA BR, Lembi Arquitetura Lembi Arquitetura
Lembi Arquitetura

Lembi Arquitetura
Lembi Arquitetura
Lembi Arquitetura

43. Органичные, плавные линии шкафов позволяют сделать особенный интерьер

homify Столовая комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

44. Глянцевые поверхности шкафов и деревянная мебель – необычный контраст.

Cocina y pantry en Design House en DWM, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Кухни в эклектичном стиле
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

45. Встроенная подсветка кухонных шкафов – еще один способ украсить кухню.

Loft Tropical - Casa Cor 2014, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura Кухня в стиле модерн
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
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