Пристройка к дому по-английски

Иногда кажется, что весь мир только и озабочен, что покупкой своего жилья. А что если дом у вас уже есть, его расположение на карте вас вполне устраивает, а вот квадратов явно маловато?
Тогда придется подумать о том, как расширить свое жилье, сделать его достаточно удобным и на новой площади создать пространство, предлагающее новый уровень комфорта и жизни в целом.
Именно так сделали владельцы старого дома в городе Sutton-on-Sea в графстве Линкольншир в Англии. Обратившись за помощью к Jenny McIntee Architectural Design, они вместе со специалистами распланировали расширение своего дома, достаточное для того, чтобы получить на новой площади домашний офис, спальню и ванную комнату. Предлагаем посмотреть вместе, как это происходило.
Чтобы расширение дома стало возможным, пришлось убрать все древесные насаждения и разрушить сад, который был при этом старом доме. Но получить дополнительные квадратные метры владельцам было важнее, потому и решили пожертвовать садом.
Так как в новом помещении будет размещена ванная комната, потребуется и канализация. Это важно сделать в самом начале, чтобы, забыв, не разрушать стены или фундамент. Неприглядный вид, что вы лицезреете на этом снимке, не будет существовать долго. Специалисты знают свое дело и не станут излишне долго мучить владельцев видом на процесс строительства.
Обратите внимание на слоеный пирог, которым являются стены. Выбранный оттенок кирпича для внутренней отделки подходит к основной постройке, потому не понадобится дополнительных ухищрений, чтобы связать воедино образ старого и нового.
Очень важно сделать и территорию вокруг дома максимально комфортабельной. Деревянные террасы у старого дома уже были, но теперь их придется немного видоизменить, чтобы новая постройка была так же удобно вписана в террасное пространство.
Стропильная система из дерева не представляет особой сложности в монтаже. Технология ее создания проверена годами и почти не меняется.
Вам тоже кажется, что этот симпатичный домик справа с большими окнами и стеклянной дверью в сад построен вместе с основным зданием и террасами вокруг. Вот он – истинный профессионализм!
Напомним, что в новом пространстве запланировано размещение домашнего офиса, а после интеллектуальной работы можно полюбоваться садом и послушать щебет птиц на приватной террасе. А в теплое время года можно открыть окна и дверь настежь и почувствовать себя почти в саду.
Англичане очень трепетно относятся к своему ухоженному саду и стриженному газону. Их перфекционизм в этом деле достоин высшей оценки.
Даже в условиях очень плотной пригородной застройки, каждый владелец дома желает организовать себе максимально приватный внутренний дворик. Имея в в своем распоряжении Г- или П- образную структуру из различных построек, это сделать легче всего.
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