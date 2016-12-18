Пристройка к дому по-английски

Иногда кажется, что весь мир только и озабочен, что покупкой своего жилья. А что если дом у вас уже есть, его расположение на карте вас вполне устраивает, а вот квадратов явно маловато?

Тогда придется подумать о том, как расширить свое жилье, сделать его достаточно удобным и на новой площади создать пространство, предлагающее новый уровень комфорта и жизни в целом.

Именно так сделали владельцы старого дома в городе Sutton-on-Sea в графстве Линкольншир в Англии. Обратившись за помощью к Jenny McIntee Architectural Design, они вместе со специалистами распланировали расширение своего дома, достаточное для того, чтобы получить на новой площади домашний офис, спальню и ванную комнату. Предлагаем посмотреть вместе, как это происходило.