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Пристройка к дому по-английски

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Bungalow extension by the Sea, JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design) JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
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Иногда кажется, что весь мир только и озабочен, что покупкой своего жилья. А что если дом у вас уже есть, его расположение на карте вас вполне устраивает, а вот квадратов явно маловато?

Тогда придется подумать о том, как расширить свое жилье, сделать его достаточно удобным и на новой площади создать пространство, предлагающее новый уровень комфорта и жизни в целом.

Именно так сделали владельцы старого дома в городе Sutton-on-Sea в графстве Линкольншир в Англии. Обратившись за помощью к Jenny McIntee Architectural Design, они вместе со специалистами распланировали расширение своего дома, достаточное для того, чтобы получить на новой площади домашний офис, спальню и ванную комнату. Предлагаем посмотреть вместе, как это происходило.

​Разметка периметра и начало строительства

Bungalow extension brick and block cavity walls under construction JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Bungalow extension brick and block cavity walls under construction

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Чтобы расширение дома стало возможным, пришлось убрать все древесные насаждения и разрушить сад, который был при этом старом доме. Но получить дополнительные квадратные метры владельцам было важнее, потому и решили пожертвовать садом.

​Разводка коммуникаций

Drainage works JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design) drains,extension,en suite
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Drainage works

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Так как в новом помещении будет размещена ванная комната, потребуется и канализация. Это важно сделать в самом начале, чтобы, забыв, не разрушать стены или фундамент. Неприглядный вид, что вы лицезреете на этом снимке, не будет существовать долго. Специалисты знают свое дело и не станут излишне долго мучить владельцев видом на процесс строительства.

​Возведение стен

Extension builders JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Extension builders

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Обратите внимание на слоеный пирог, которым являются стены. Выбранный оттенок кирпича для внутренней отделки подходит к основной постройке, потому не понадобится дополнительных ухищрений, чтобы связать воедино образ старого и нового.

​Территория вокруг

Extension up to ceiling joist level JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design) extension,wall plate,ceiling joists
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Extension up to ceiling joist level

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Очень важно сделать и территорию вокруг дома максимально комфортабельной. Деревянные террасы у старого дома уже были, но теперь их придется немного видоизменить, чтобы новая постройка была так же удобно вписана в террасное пространство.

​Крыша для пристройки

Extension Rafters JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design) traditional,roof,cut and pitched,rafters,extension,ceiling joists
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Extension Rafters

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Стропильная система из дерева не представляет особой сложности в монтаже. Технология ее создания проверена годами и почти не меняется.

​Готовность №1

Bungalow Extension at Sutton on Sea, Lincs JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design) bungalow extension,sutton on sea,lincs,seaside
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Bungalow Extension at Sutton on Sea, Lincs

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Вам тоже кажется, что этот симпатичный домик справа с большими окнами и стеклянной дверью в сад построен вместе с основным зданием и террасами вокруг. Вот он – истинный профессионализм!

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​Маленькая терраса перед дверью

Home Office extension JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design) home office extension
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Home Office extension

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Напомним, что в новом пространстве запланировано размещение домашнего офиса, а после интеллектуальной работы можно полюбоваться садом и послушать щебет птиц на приватной террасе. А в теплое время года можно открыть окна и дверь настежь и почувствовать себя почти в саду.

​Идеальный газон

Finished Extension JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design) extension,sutton on sea,lincs
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Finished Extension

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Англичане очень трепетно относятся к своему ухоженному саду и стриженному газону. Их перфекционизм в этом деле достоин высшей оценки.

​Пригородная идиллия

Before the extension JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Before the extension

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Даже в условиях очень плотной пригородной застройки, каждый владелец дома желает организовать себе максимально приватный внутренний дворик. Имея в в своем распоряжении Г- или П- образную структуру из различных построек, это сделать легче всего.

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