До и после: Редизайн кухни сложной планировки

Глядя на это фото, мы тоже подумали, что это обычная узкая кухня, где нет иного варианта, кроме как расположить все в линеечку, а обеденную зону придется выносить в гостиную. Правда, есть вариант с переносом двери на другую стену, тогда можно сделать П-образный гарнитур. Но эта хитрость получится не везде.