Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и после: Редизайн кухни сложной планировки

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Private Kitchen, Boss Custom Kitchens (PTY)LTD Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Loading admin actions …

У вас маленькая кухня? Слишком узкая? Дверь расположена не там, где надо? Посмотрите, с чем пришлось работать специалистам из Boss Kitchens из Йоханнесбурга, и может быть вы станете гораздо терпимее к недостаткам собственной кухни.

До: узкая кухня?

Private Kitchen, Boss Custom Kitchens (PTY)LTD Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

Глядя на это фото, мы тоже подумали, что это обычная узкая кухня, где нет иного варианта, кроме как расположить все в линеечку, а обеденную зону придется выносить в гостиную. Правда, есть вариант с переносом двери на другую стену, тогда можно сделать П-образный гарнитур. Но эта хитрость получится не везде.

После: предварительный эскиз

Private Kitchen, Boss Custom Kitchens (PTY)LTD Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

Вот что предложили дизайнеры владельцам. Места больше не станет, но использоваться оно будет явно более рационально. Для того, чтобы это стало возможно, выбраны ультра-узкие варианты для всего.

До: еще кухня

Private Kitchen, Boss Custom Kitchens (PTY)LTD Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

Оказывается, на предыдущем фото мы увидели не всю кухню. Есть еще небольшой закуток да еще и с окном.

После: эскиз второй части кухни

Private Kitchen, Boss Custom Kitchens (PTY)LTD Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

Здесь почти ничего не меняется, добавился лишь угловой шкафчик у двери. Удобным расположением окна не стали жертвовать ради навесных шкафчиков или открытых полок над всем гарнитуром.

Эскиз: общий план

Private Kitchen, Boss Custom Kitchens (PTY)LTD Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

Чтобы сделать удобной столь маленькую кухню с весьма неприятной планировкой, дизайнерам действительно пришлось проявить изобретательность. В блоке внизу слева появилась закрытая кладовая. Заметьте, кухня имеет целых две двери, что дает возможность заносить продукты и овощи с огорода сразу на кухню и в кладовую, минуя другие жилые помещения.

После: слайдер в кладовую

Private Kitchen, Boss Custom Kitchens (PTY)LTD Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

Было бы неразумно использовать для кладовой дверь какой-либо иной конструкции. Места так мало, что эта кухня не выдержала бы еще одной двери.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

После: вместительная кладовая

Private Kitchen, Boss Custom Kitchens (PTY)LTD Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

При должном усердии сюда можно вместить существенный запас провизии. Важна правильная расстановка и порядок.

После: минимальная глубина

Private Kitchen, Boss Custom Kitchens (PTY)LTD Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

Только такие размеры позволили втиснуть все это. Белый глянец в тандеме с черным гранитом смотрятся весьма стильно. Монохром разбавлен бледно-голубой вставкой на уровне варочной поверхности.

После: сложная конфигурация

Private Kitchen, Boss Custom Kitchens (PTY)LTD Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

В высокий модуль встроены микроволновка и 2 духовки. Похоже, несмотря на маленькие габариты кухни, готовят здесь достаточно много и разнообразно. Обратите внимание, на ящики, которые выдвигаются из торца тумбы. Все для экономии пространства!

После: минимальные изменения

Private Kitchen, Boss Custom Kitchens (PTY)LTD Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

Заметьте, плитка на стенах сменилась, а столешница с раковиной и двухдверная тумба под ней остались те же самые. Стиральная машина ушла на место бака для мусора, а на ее месте (справа) появилась посудомоечная машина.

Далее на homify:

Испанские интерьеры;

Статьи о строительстве и ремонте;

Красивая кухня от homify.

До и После: Из старой квартиры в апартаменты мечты!
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо