До и после: Редизайн кухни сложной планировки

У вас маленькая кухня? Слишком узкая? Дверь расположена не там, где надо? Посмотрите, с чем пришлось работать специалистам из Boss Kitchens из Йоханнесбурга, и может быть вы станете гораздо терпимее к недостаткам собственной кухни.
Глядя на это фото, мы тоже подумали, что это обычная узкая кухня, где нет иного варианта, кроме как расположить все в линеечку, а обеденную зону придется выносить в гостиную. Правда, есть вариант с переносом двери на другую стену, тогда можно сделать П-образный гарнитур. Но эта хитрость получится не везде.
Вот что предложили дизайнеры владельцам. Места больше не станет, но использоваться оно будет явно более рационально. Для того, чтобы это стало возможно, выбраны ультра-узкие варианты для всего.
Оказывается, на предыдущем фото мы увидели не всю кухню. Есть еще небольшой закуток да еще и с окном.
Здесь почти ничего не меняется, добавился лишь угловой шкафчик у двери. Удобным расположением окна не стали жертвовать ради навесных шкафчиков или открытых полок над всем гарнитуром.
Чтобы сделать удобной столь маленькую кухню с весьма неприятной планировкой, дизайнерам действительно пришлось проявить изобретательность. В блоке внизу слева появилась закрытая кладовая. Заметьте, кухня имеет целых две двери, что дает возможность заносить продукты и овощи с огорода сразу на кухню и в кладовую, минуя другие жилые помещения.
Было бы неразумно использовать для кладовой дверь какой-либо иной конструкции. Места так мало, что эта кухня не выдержала бы еще одной двери.
При должном усердии сюда можно вместить существенный запас провизии. Важна правильная расстановка и порядок.
Только такие размеры позволили втиснуть все это. Белый глянец в тандеме с черным гранитом смотрятся весьма стильно. Монохром разбавлен бледно-голубой вставкой на уровне варочной поверхности.
В высокий модуль встроены микроволновка и 2 духовки. Похоже, несмотря на маленькие габариты кухни, готовят здесь достаточно много и разнообразно. Обратите внимание, на ящики, которые выдвигаются из торца тумбы. Все для экономии пространства!
Заметьте, плитка на стенах сменилась, а столешница с раковиной и двухдверная тумба под ней остались те же самые. Стиральная машина ушла на место бака для мусора, а на ее месте (справа) появилась посудомоечная машина.
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