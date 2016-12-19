10 хороших, прочных и красивых заборов

Красивые и современные варианты ворот в комплекте с заборами мы рассмотрим сегодня в нашей новой Книге Идей. Нужен ли вам забор для дома, коттеджа, деревенского домика или дачи, вы всегда можете обратиться к профессионалам homify за помощью и консультацией – спрашивать на Форуме, просматривать уже реализованные идеи и задавать вопросы в личной переписке с дизайнером.

А пока мы с вами разберемся с тем, как именно можно построить забор. Есть несколько вариантов строительства – на свайном фундаменте, на основе кирпичной кладки, железной конструкции, блочной кладки и дерева.

Забор на основе железной конструкции строится проще всего. Расстояние между столбами стандартно – 2,5 метра, глубина (вкопанная в землю) – 1,2 метра (для железного столба 60x60 c высотой 1,8 метра). Затем на горизонтальные лаги крепится профлист (высота 2 метра).

Забор из кирпича строится на ленточно-свайном фундаменте. Так, глубина заливки фундамента для столбов больше, чем для основной кладки между столбами (1 метр против 30-40 см). Затем кладка ведется выбранным вами способом – с декором, без, со вставками камня, согласно дизайн-проекту. При этом, бетонная заливка (с помощью опалубки) между столбами частично находится над уровнем земли и может быть украшена декоративным камнем.