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10 хороших, прочных и красивых заборов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Puertas automaticas de aluminio soldado, Puertas Lorenzo, s.a Puertas Lorenzo, s.a Окна и двери в стиле модерн
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Красивые и современные варианты ворот в комплекте с заборами мы рассмотрим сегодня в нашей новой Книге Идей. Нужен ли вам забор для дома, коттеджа, деревенского домика или дачи, вы всегда можете обратиться к профессионалам homify за помощью и консультацией – спрашивать на Форуме, просматривать уже реализованные идеи и задавать вопросы в личной переписке с дизайнером.

А пока мы с вами разберемся с тем, как именно можно построить забор. Есть несколько вариантов строительства – на свайном фундаменте, на основе кирпичной кладки, железной конструкции, блочной кладки и дерева.

Забор на основе железной конструкции строится проще всего. Расстояние между столбами стандартно – 2,5 метра, глубина (вкопанная в землю) – 1,2 метра (для железного столба 60x60 c высотой 1,8 метра). Затем на горизонтальные лаги крепится профлист (высота 2 метра).

Забор из кирпича строится на ленточно-свайном фундаменте. Так, глубина заливки фундамента для столбов больше, чем для основной кладки между столбами (1 метр против 30-40 см). Затем кладка ведется выбранным вами способом – с декором, без, со вставками камня, согласно дизайн-проекту. При этом, бетонная заливка (с помощью опалубки) между столбами частично находится над уровнем земли и может быть украшена декоративным камнем.

Современные вороты с отдельной калиткой

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. Окна и двери в стиле модерн
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

Данный забор на основе свайного фундамента построен из кирпича и оштукатурен. Над парой из столбов – красивый козырек с отдельной штукатуркой в виде кровли в средиземноморском стиле. Подобные заборы с крышами также популярны в Азии.

Современные сплошные ворота-калитка

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. Гаражные ворота
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

Такой забор строится на свайном фундаменте и металлических столбах.

Отдельная дверь, интегрированная в забор

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. Окна и двери в стиле модерн
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

Этот каменный забор построен на основе бетонного фундамента и бетонных стен, а декорирован натуральным камнем.

Стильная дверь в кирпичном заборе

주택 리모델링, 해밀건축사사무소 해밀건축사사무소 Окна и двери в стиле минимализм
해밀건축사사무소

해밀건축사사무소
해밀건축사사무소
해밀건축사사무소

Этот забор построен из кирпича с декоративной штукатуркой, верхняя часть имеет сквозные отверстия и сложена из кирпича.

Современные ворота в бетонном заборе

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. Окна и двери в стиле модерн
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

Еще один бетонный забор имеет подсветку на столбах и отделку керамогранитом.

Железный забор из металлических листов

Visual Barriers Edelstahl Atelier Crouse: Сад в стиле модерн
Edelstahl Atelier Crouse:

Visual Barriers

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

Такой забор базируется на бетонных столбах, к которым прикреплены железные столбы, а уже на них надеты железные декоративные листы.

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Железный забор из металлических листов

Portón ascendente, Elite Puertas Automaticas Elite Puertas Automaticas Гараж в стиле модерн Железо / Сталь Коричневый
Elite Puertas Automaticas

Elite Puertas Automaticas
Elite Puertas Automaticas
Elite Puertas Automaticas

Такой забор базируется на бетонных столбах, к которым прикреплены железные столбы, а уже на них надеты железные декоративные листы.

Современные железные ворота под дерево

Puertas automaticas de aluminio soldado, Puertas Lorenzo, s.a Puertas Lorenzo, s.a Окна и двери в стиле модерн
Puertas Lorenzo, s.a

Puertas Lorenzo, s.a
Puertas Lorenzo, s.a
Puertas Lorenzo, s.a

Этот старый бетонный забор был красиво дополнен современными железными воротами «под дерево».

Люксовая входная дверь в бетонном заборе

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco Окна и двери в скандинавском стиле
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Этот забор из бетона в средиземноморском (арабском) стиле оштукатурен в бежевый оттенок.

Современные ворота в кирпичном заборе с дверью

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. Гаражные ворота
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

Еще один высокий забор построен из кирпича и дополнен воротами с дверью.

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