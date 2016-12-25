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Зимние сады и галереи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Hampton Conservatories & Orangeries, Hampton Windows Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
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Проекты зимних садов, галерей и оранжерей в нашей новой подборке рассчитаны на северный климат и снежные зимы. В них идеально сочетается традиционный английский (иногда слегка готический) стиль и современный подход к формату и расстановке мебели.

В этой Книге Идей мы предоставляем вам бесценный опыт профессионалов из студии Hampton Windows, которая базируется в Северной Ирландии (Великобритания). Их более, чем 30-летний опыт работы с зимними садами и оранжереями позволил выработать профессиональный подход и применять его во всех проектах. Их работы участвуют в легендарном Chelsea Flower Show, а их проекты есть не только в Великобритании, но и в других европейских странах.

Кроме зимних садов и галерей они занимаются обустройством стеклянных укрытий для бассейнов, оранжерей, домиков при бассейне, традиционным остеклением веранд, гостиных и созданием ботанических садов. Среди их проектов есть крупноформатные зимние сады при ресторанах для проведения торжеств, при настоящих замках и поместьях для свадебных пиршеств.

Английский стиль в дизайне зимних садов предусматривает распашные двери, остроконечные кровли (или элементы), готическую, стандартную вытянутую (голландскую) или витражную расстекловку, а также характерные цвета рам – белый, оливковый, бежевый, черный, болотно-зеленый (для готики). Все постройки реализованы на ленточном фундаменте, а основой для остекления служит кирпичная кладка. Кровля часто тоже стеклянная и имеет открывающиеся модули для проветривания.

Зимний сад с террасой

Hardwood Conservatories Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatories

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Зимний сад со стеклянной крышей

Hardwood Conservatories Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatories

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Зимний сад в готическом стиле

Hardwood Conservatories Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatories

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Зимний сад для дачи

Hardwood Conservatory Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Зимний сад с гостиной комнатой

Hardwood Conservatory Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Зимний сад для коттеджа

Hardwood Conservatory Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

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Зимний сад в два уровня

Hardwood Conservatory Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Маленький зимний сад

Hardwood Conservatory Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Зимний сад с крыльцом

Hardwood Conservatory Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Зимний сад в английском стиле

Hardwood Conservatory Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Зимний сад в викторианском стиле

Hardwood Conservatory Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Зимний сад в американском стиле

Hardwood Conservatory Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Зимний сад в стиле кантри

Hardwood Conservatory Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Зимний сад в средиземноморском стиле

Hardwood Conservatories Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatories

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Зимний сад в стиле Ричардсон Романеско

Hardwood Conservatory Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Зимний сад в стиле модерн

Hardwood Conservatory Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Оранжерея для коттеджа

Hardwood Conservatory Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Зимний сад в американском стиле (Dutch Colonial)

Hardwood Conservatory Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Conservatory

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Большой зимний сад

Hardwood Orangery Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Orangery

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

Маленький зимний сад

Hardwood Orangery Hampton Windows Зимний сад в классическом стиле
Hampton Windows

Hardwood Orangery

Hampton Windows
Hampton Windows
Hampton Windows

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