Зимние сады и галереи

Проекты зимних садов, галерей и оранжерей в нашей новой подборке рассчитаны на северный климат и снежные зимы. В них идеально сочетается традиционный английский (иногда слегка готический) стиль и современный подход к формату и расстановке мебели.

В этой Книге Идей мы предоставляем вам бесценный опыт профессионалов из студии Hampton Windows, которая базируется в Северной Ирландии (Великобритания). Их более, чем 30-летний опыт работы с зимними садами и оранжереями позволил выработать профессиональный подход и применять его во всех проектах. Их работы участвуют в легендарном Chelsea Flower Show, а их проекты есть не только в Великобритании, но и в других европейских странах.

Кроме зимних садов и галерей они занимаются обустройством стеклянных укрытий для бассейнов, оранжерей, домиков при бассейне, традиционным остеклением веранд, гостиных и созданием ботанических садов. Среди их проектов есть крупноформатные зимние сады при ресторанах для проведения торжеств, при настоящих замках и поместьях для свадебных пиршеств.

Английский стиль в дизайне зимних садов предусматривает распашные двери, остроконечные кровли (или элементы), готическую, стандартную вытянутую (голландскую) или витражную расстекловку, а также характерные цвета рам – белый, оливковый, бежевый, черный, болотно-зеленый (для готики). Все постройки реализованы на ленточном фундаменте, а основой для остекления служит кирпичная кладка. Кровля часто тоже стеклянная и имеет открывающиеся модули для проветривания.