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Минималистичная кухня-столовая в частном доме

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Перед нами работа молодого дизайнера интерьера Дениса Юрова – кухня в стиле минимализм в частном доме.  Автор проекта создал максимально комфортное пространство, где одинаково хорошо себя будут чувствовать люди любого возраста и интересов. Такая  минималистическая кухня подходит любителям идеального порядка, чистоты, функционального удобства и цельности.

Цельность интерьера

Кухня-столовая в частном доме homify Столовая комната в стиле минимализм
homify

Кухня-столовая в частном доме

homify
homify
homify

Создание этой кухни-столовой не вызвало много сложностей, так как планировка сложилась естественно, исходя из логики помещения. Как известно, интерьер минималистической кухни  не приемлет излишнего декора и узоров, таким образом, лаконичная монохромная цветовая гамма полностью соответствует выбранному стилю.  Кухонный гарнитур обладает неброской фурнитурой и не имеет лишних деталей. 

Цветовое решение

Кухня-столовая в частном доме homify Столовая комната в стиле минимализм
homify

Кухня-столовая в частном доме

homify
homify
homify

Акценты проставлены обивкой обеденных стульев и столешницей из темного камня. Верхние кухонные шкафы выполнены светлее нижних, что делает пространство легким и воздушным. Серый в интерьере кухни и столовой действительно в тренде времени, в нашем случае оттенки  стен и штор служат естественным контрастом белым окнам. Глянцевый фартук, выполненный из плиток кабанчик (Metro), поддержан хромированными ножками стола и стульев.

Функциональное освещение

Кухня-столовая в частном доме homify Столовая комната в стиле минимализм
homify

Кухня-столовая в частном доме

homify
homify
homify

Две независимые группы освещения удачно отделяют рабочее пространство от обеденной зоны. Сами светильники хоть и не являются новинкой в коллекциях, но своей формой удачно подчеркивают геометрию помещения. 

До и После: Дом в Лондоне
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