Минималистичная кухня-столовая в частном доме

Акценты проставлены обивкой обеденных стульев и столешницей из темного камня. Верхние кухонные шкафы выполнены светлее нижних, что делает пространство легким и воздушным. Серый в интерьере кухни и столовой действительно в тренде времени, в нашем случае оттенки стен и штор служат естественным контрастом белым окнам. Глянцевый фартук, выполненный из плиток кабанчик (Metro), поддержан хромированными ножками стола и стульев.