Минималистичная кухня-столовая в частном доме

Перед нами работа молодого дизайнера интерьера Дениса Юрова – кухня в стиле минимализм в частном доме. Автор проекта создал максимально комфортное пространство, где одинаково хорошо себя будут чувствовать люди любого возраста и интересов. Такая минималистическая кухня подходит любителям идеального порядка, чистоты, функционального удобства и цельности.
Создание этой кухни-столовой не вызвало много сложностей, так как планировка сложилась естественно, исходя из логики помещения. Как известно, интерьер минималистической кухни не приемлет излишнего декора и узоров, таким образом, лаконичная монохромная цветовая гамма полностью соответствует выбранному стилю. Кухонный гарнитур обладает неброской фурнитурой и не имеет лишних деталей.
Акценты проставлены обивкой обеденных стульев и столешницей из темного камня. Верхние кухонные шкафы выполнены светлее нижних, что делает пространство легким и воздушным. Серый в интерьере кухни и столовой действительно в тренде времени, в нашем случае оттенки стен и штор служат естественным контрастом белым окнам. Глянцевый фартук, выполненный из плиток кабанчик (Metro), поддержан хромированными ножками стола и стульев.