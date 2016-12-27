Идеи новогодних подарков 2017

Давайте вместе пройдемся по вашему списку близких людей, которым нужно сделать подарок на Новый Год и найдем лучшие решения. Вместе мы исследуем путь от теплых носочков до тура за рубеж – посмотрим, где остановимся!
Одним из самых важных подарков для ваших близких и друзей является само новогоднее настроение. Создавать его нужно улыбками, свечками, шутками и радостным совместным досугом!
Милая шапочка, тапочки-угги, шарфик, теплые носки из LC Waikiki или Koton или похожего сетевого магазина порадуют кого угодно. Здесь пара удивительно красивых, почти волшебных носочков будет стоить всего лишь 300 рублей, а порадует человека на всю тысячу! Вместо сувениров и новогодних фигурок, которые будут лежать в шкафу весь год, носочки прослужат долгий сезон, который будет теплым!
Когда покупаешь подарок из фарфора или керамики, главная проблема состоит в том, что он может не сочетается со всеми другими деталями интерьера в доме гостя. Так, лучше сразу дарить большой набор – полноценный набор столовой посуды, кувшин со стаканами, набор ножей, винные стаканы или, если подарок имеет меньший бюджет, вазу, предварительно посмотрев на интерьер вашего гостя.
Luminarc является самым бюджетным вариантом – от 1800 рублей за полный набор посуды (18-19 предметов). А более шикарный набор можно поискать, например, у фирмы Karaca Home (Турция), он порадует и привлекательной ценой, и потрясающим внешним видом, достойным люксового интерьера.
Это идеальный подарок для женщины, если вы точно знаете, какой аромат она любит. Можно заранее провести разведку, вместе сходив в парфюмерный салон. Советуем марки Femme de Varens (от 18-ти лет) и Purrfection (12-22 года).
L’oreal, Diadermine, Nivea и другие косметические бренды часто предоставляют новогодние скидки на часть своей продукции – в основном, это крема для лица, для глаз, крема формата анти-эйдж (антивозрастные), лосьоны для тела.
Да и традиционные свечи как подарок никто не отменял, главное, чтобы они с подсвечниками подходили под формат интерьера вашего друга.
Иногда большая банка Nutella, элитный кофе любимого бренда или же огромный ванильный чизкейк из лучшей кофейни порадуют больше, чем аксессуары, текстиль, декор или же практичные подарки. Так, потратив на торт не 500, а 2500 рублей, вы получите незабываемые впечатления.
Потрясающие коллекции эксклюзивного люксового текстиля от Missoni Home можно найти в Москве в брендовом магазине, а также в торговом центре возле Крокус Сити Холл. Здесь можно найти комплекты постельного белья, столовый текстиль и много чего другого.
Потрясающие подушки, пледы и накидки для мебели вы найдете в H&M home. Цена пледа из мягчайшего искусственного меха начинается от 4000 рублей, а выглядит он при этом очень шикарно. Здесь же можно найти ароматические свечи, подсвечники и вазы, праздничные скатерти и графины.
Шикарная фото-рамка еще никогда не была плохим подарком на Новый Год! Попробуйте выбрать ее в золотой или серебряной рамке.
IKEA – отличное место для покупки новогодних подсвечников, свечей, маленьких предметов праздничного декора, гирлянд. Если уклониться от праздничных принтов и купить классические подсвечники, в скандинавском стиле или с налетом ар-деко, вы получите декор на круглый год.
Если вы желаете обойтись в этом году без утомительного забега за подарками, вы можете преобразовать ваш новогодний бюджет в один поход в шикарный ресторан или кафе для всей семьи.
Удивительно, но Новый Год праздновать за рубежом хорошо не только на горнолыжном курорте в Швейцарии, но также и в Турции! Анталия, Аланья или Кемер уже заждались вас! Здесь легко можно найти ресторан с полным фуршетом на Новый Год по цене от 150-200 лир на человека (3000 рублей за все: салат, три блюда, множество соусов и закусок, напитки). Кроме того, в Турции ваш Новый Год не будет пьяным, здесь не принято в праздники позволять себе лишнее.
А если снять апартаменты в жилом комплексе современного типа, вас ждут также бесплатные сауна, хамам, крытый бассейн, тренажерный зал.
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