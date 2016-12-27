Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Идеи новогодних подарков 2017

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Конференц-центры в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Давайте вместе пройдемся по вашему списку близких людей, которым нужно сделать подарок на Новый Год и найдем лучшие решения. Вместе мы исследуем путь от теплых носочков до тура за рубеж – посмотрим, где остановимся!

Новогоднее настроение

Гостиная на контрастах, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Гостиные в эклектичном стиле
Студия Интерьерных Решений Десапт

Гостиная на контрастах

Студия Интерьерных Решений Десапт
Студия Интерьерных Решений Десапт
Студия Интерьерных Решений Десапт

Одним из самых важных подарков для ваших близких и друзей является само новогоднее настроение. Создавать его нужно улыбками, свечками, шутками и радостным совместным досугом!

Стильная теплая одежда

Fairisle Christmas window sticker Vinyl Impression Окна и двериДекор для окон
Vinyl Impression

Fairisle Christmas window sticker

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

Милая шапочка, тапочки-угги, шарфик, теплые носки из LC Waikiki или Koton или похожего сетевого магазина порадуют кого угодно. Здесь пара удивительно красивых, почти волшебных носочков будет стоить всего лишь 300 рублей, а порадует человека на всю тысячу! Вместо сувениров и новогодних фигурок, которые будут лежать в шкафу весь год, носочки прослужат долгий сезон, который будет теплым!

Шикарный набор посуды

homify Конференц-центры в эклектичном стиле Коммерческие помещения
homify

homify
homify
homify

Когда покупаешь подарок из фарфора или керамики, главная проблема состоит в том, что он может не сочетается со всеми другими деталями интерьера в доме гостя. Так, лучше сразу дарить большой набор – полноценный набор столовой посуды, кувшин со стаканами, набор ножей, винные стаканы или, если подарок имеет меньший бюджет, вазу, предварительно посмотрев на интерьер вашего гостя.

Luminarc является самым бюджетным вариантом – от 1800 рублей за полный набор посуды (18-19 предметов). А более шикарный набор можно поискать, например, у фирмы Karaca Home (Турция), он порадует и привлекательной ценой, и потрясающим внешним видом, достойным люксового интерьера.

Новые духи

Finest Christmas, ARTEBENE GmbH ARTEBENE GmbH Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
ARTEBENE GmbH

ARTEBENE GmbH
ARTEBENE GmbH
ARTEBENE GmbH

Это идеальный подарок для женщины, если вы точно знаете, какой аромат она любит. Можно заранее провести разведку, вместе сходив в парфюмерный салон. Советуем марки Femme de Varens (от 18-ти лет) и Purrfection (12-22 года).

Традиционные свечи, дорогие лосьоны и крема

Christmas Greetings, ARTEBENE GmbH ARTEBENE GmbH Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
ARTEBENE GmbH

ARTEBENE GmbH
ARTEBENE GmbH
ARTEBENE GmbH

L’oreal, Diadermine, Nivea и другие косметические бренды часто предоставляют новогодние скидки на часть своей продукции – в основном, это крема для лица, для глаз, крема формата анти-эйдж (антивозрастные), лосьоны для тела.

Да и традиционные свечи как подарок никто не отменял, главное, чтобы они с подсвечниками подходили под формат интерьера вашего друга.

Сладости и лакомства

Robin & Mistletoe Christmas collection homify КухняАксессуары и текстиль Хлопок Серый
homify

Robin & Mistletoe Christmas collection

homify
homify
homify

Иногда большая банка Nutella, элитный кофе любимого бренда или же огромный ванильный чизкейк из лучшей кофейни порадуют больше, чем аксессуары, текстиль, декор или же практичные подарки. Так, потратив на торт не 500, а 2500 рублей, вы получите незабываемые впечатления.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Элитный текстиль

Sophie Allport Starry Night Kitchen Collection homify КухняАксессуары и текстиль Хлопок Синий christmas,festive,winter,blue,grey,stars,star,entertaining,accessory,accessories,home,kitchen,textiles,festive,winter,blue,grey,stars,star,entertaining,accessory,accessories,home,kitchen,textiles
homify

Sophie Allport Starry Night Kitchen Collection

homify
homify
homify

Потрясающие коллекции эксклюзивного люксового текстиля от Missoni Home можно найти в Москве в брендовом магазине, а также в торговом центре возле Крокус Сити Холл. Здесь можно найти комплекты постельного белья, столовый текстиль и много чего другого.

Тепло в подарок

Chalet Kitzbuehel Living, Raumkonzepte Peter Buchberger Raumkonzepte Peter Buchberger Гостиная в стиле кантри
Raumkonzepte Peter Buchberger

Raumkonzepte Peter Buchberger
Raumkonzepte Peter Buchberger
Raumkonzepte Peter Buchberger

Потрясающие подушки, пледы и накидки для мебели вы найдете в H&M home. Цена пледа из мягчайшего искусственного меха начинается от 4000 рублей, а выглядит он при этом очень шикарно. Здесь же можно найти ароматические свечи, подсвечники и вазы, праздничные скатерти и графины.

Фото-рамка

Гостиная на контрастах, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Гостиные в эклектичном стиле
Студия Интерьерных Решений Десапт

Гостиная на контрастах

Студия Интерьерных Решений Десапт
Студия Интерьерных Решений Десапт
Студия Интерьерных Решений Десапт

Шикарная фото-рамка еще никогда не была плохим подарком на Новый Год! Попробуйте выбрать ее в золотой или серебряной рамке.

Аксессуары

Sophie Allport Starry Night Christmas Decorations homify ГостинаяАксессуары и декорации Хлопок Синий christmas,festive,winter,blue,grey,stars,star,entertaining,accessory,accessories,home,sack,stocking,festive,winter,blue,grey,stars,star,entertaining,accessory,accessories,home,sack,stocking
homify

Sophie Allport Starry Night Christmas Decorations

homify
homify
homify

IKEA – отличное место для покупки новогодних подсвечников, свечей, маленьких предметов праздничного декора, гирлянд. Если уклониться от праздничных принтов и купить классические подсвечники, в скандинавском стиле или с налетом ар-деко, вы получите декор на круглый год.

Романтический или семейный ужин

Cafe Proje Dekorasyon, Cafe Sandalyeleri Cafe Sandalyeleri
Cafe Sandalyeleri

Cafe Sandalyeleri
Cafe Sandalyeleri
Cafe Sandalyeleri

Если вы желаете обойтись в этом году без утомительного забега за подарками, вы можете преобразовать ваш новогодний бюджет в один поход в шикарный ресторан или кафе для всей семьи.

Новогодний тур

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Удивительно, но Новый Год праздновать за рубежом хорошо не только на горнолыжном курорте в Швейцарии, но также и в Турции! Анталия, Аланья или Кемер уже заждались вас! Здесь легко можно найти ресторан с полным фуршетом на Новый Год по цене от 150-200 лир на человека (3000 рублей за все: салат, три блюда, множество соусов и закусок, напитки). Кроме того, в Турции ваш Новый Год не будет пьяным, здесь не принято в праздники позволять себе лишнее.

А если снять апартаменты в жилом комплексе современного типа, вас ждут также бесплатные сауна, хамам, крытый бассейн, тренажерный зал.

Далее на homify:

Проекты домов и коттеджей;

10 проектов домов с панорамным остеклением;

Красивая кухня «от А до Я».

​Идеи дизайна туалетной комнаты в стиле бразильяно

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо