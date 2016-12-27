Идеи новогодних подарков 2017

Когда покупаешь подарок из фарфора или керамики, главная проблема состоит в том, что он может не сочетается со всеми другими деталями интерьера в доме гостя. Так, лучше сразу дарить большой набор – полноценный набор столовой посуды, кувшин со стаканами, набор ножей, винные стаканы или, если подарок имеет меньший бюджет, вазу, предварительно посмотрев на интерьер вашего гостя.

Luminarc является самым бюджетным вариантом – от 1800 рублей за полный набор посуды (18-19 предметов). А более шикарный набор можно поискать, например, у фирмы Karaca Home (Турция), он порадует и привлекательной ценой, и потрясающим внешним видом, достойным люксового интерьера.