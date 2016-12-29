Благодаря всего двум составляющим – подсвечникам (или свечам в стаканчиках) и атласным лентам, можно создать атмосферу шале, гостиной с камином или виллы в стиле рустик в городской квартире. Ниже вы увидите список возможного типа расположения свечей в доме.

Важно! Помните, что свечи-таблетки расплываются при 20-минутном горении и портят все на своем пути – подоконники, ламинат, мебель! Всегда используйте их только в стеклянной таре, на металлическом или стеклянном подносе (и т.п.).

Кстати, многие идеи декора и украшений на Новый Год обязательно включают в себя подсветку от свечи – любой блестящий или стеклянный предмет преломляет вид пламени и становится волшебно красивым!

— На полочках, открытых и закрытых, в открытом настежь буфете

— На подоконниках

— На полу возле зоны TV, будто камин

— На кухонном гарнитуре вдоль стены

— На комоде и туалетном столике, письменном столе

— На обеденном столе в центре

— На мебели под TV

— На кофейном столике, тумбе

Важно! Не ставьте свечи в прихожей под одеждой, на полочке, где расстояние до верхней полочки меньше 30 см, возле штор и там, где могут достать маленькие (до 12 лет) дети, кошки, собаки или случайно уронить гости.