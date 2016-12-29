В нашей новой Книге Идей мы расскажем о том, как сделать этот атмосферный праздник еще более волшебным!
В этот раз со всего света мы собрали идеи декора и украшений на Новый Год. Редакция homify искренне желает вам провести праздники в теплой и приятной атмосфере, будь то ужин с родственниками или просмотр любимых кинофильмов или сериалов. Мы благодарим вас за то, что этот год вы были с нами и надеемся и дальше радовать вас красивыми домами и квартирами!
Благодаря всего двум составляющим – подсвечникам (или свечам в стаканчиках) и атласным лентам, можно создать атмосферу шале, гостиной с камином или виллы в стиле рустик в городской квартире. Ниже вы увидите список возможного типа расположения свечей в доме.
Важно! Помните, что свечи-таблетки расплываются при 20-минутном горении и портят все на своем пути – подоконники, ламинат, мебель! Всегда используйте их только в стеклянной таре, на металлическом или стеклянном подносе (и т.п.).
Кстати, многие идеи декора и украшений на Новый Год обязательно включают в себя подсветку от свечи – любой блестящий или стеклянный предмет преломляет вид пламени и становится волшебно красивым!
— На полочках, открытых и закрытых, в открытом настежь буфете
— На подоконниках
— На полу возле зоны TV, будто камин
— На кухонном гарнитуре вдоль стены
— На комоде и туалетном столике, письменном столе
— На обеденном столе в центре
— На мебели под TV
— На кофейном столике, тумбе
Важно! Не ставьте свечи в прихожей под одеждой, на полочке, где расстояние до верхней полочки меньше 30 см, возле штор и там, где могут достать маленькие (до 12 лет) дети, кошки, собаки или случайно уронить гости.
Если вы не любите скатерти, то стоит подумать о декоративной салфетке для стола – длинной, на английский манер, которая украсит как интерьер в стиле ар-деко, так и комнату в стиле рустик!
Вам понадобится – картон или толстая бумага, которую можно покрасить в любой цвет, включая покраску в зелено-красные цвета фломастерами, золотой или серебряной гуашью. Также вам нужны будут атласные ленты или шерстяные нити (они тоже бывают золотые) для развески и дырокол. А сверху можно красиво украсить гирлянду «дождиком», продающимся в магазине.
На европейский манер, лучше всего еще до праздничного ужина сложить все подарки вместе – под елкой, в гостиной возле дивана, возле камина (или фальш-камина) или даже на одном из кресел.
Освободив несколько полочек от сувениров и книг, можно сделать на них праздничную экспозицию с гирляндами, свечами, декором, блестящими предметами. Эти идеи декора и украшений на Новый Год универсальны – экспозицию можно сделать на полочках, на полу, на столе, на подоконнике.
Купив заранее пару красных (золотых) наволочек, можно преобразить облик гостиной для празднования Нового Года и при этом слегка обновить интерьер.
В центре стола можно организовать декоративную экспозицию из подсвечников, хвойных веток, диких лесных ягод, декора, золотых оленей, снежных шаров и т.п. А для блюд стоит заранее поставить в гостиной отдельный стол (тумбу), так как декор займет много места.
Такие маленькие деревья можно купить в любом крупном магазине светильников перед Новым Годом. Настольные стоят от 400 рублей и выглядят изумительно!
Разноцветные перья можно найти в магазине подарков, в детском магазине продаются ручки с перьями или же их можно сделать самому из мягкой бумаги и краски!
Все мы хотим украсить дверь венком, но подъездная сторона двери не всегда для этого удобна. Венок можно расположить и на внутренней стороне двери, а сделать его можно из еловых веток или гирлянд! Последний вариант не требует опоры – просто прикрепите гирлянду к двери скотчем!
Сшить декоративные носочки может быть вашим самым лучшим решением перед Новым Годом. Выкройки и макеты доступны в интернете, а если добавить к ним маленькую мягкую игрушку – оленя или мишку, будет еще лучше! По традиции в носочки кладутся сладости и мелкие подарки для детей, которые будут открыты до главной даты, до ужина или до кануна Рождества утром, чтобы основные подарки остались целыми. Такой декор на Новый Год, таким образом, превращается в весьма практичный вариант!
Универсальный новогодний декор в виде гирлянды может избавить вас от лишних трат на украшения!
Такой венок из настоящих или искусственных ветвей, вышитых, будто пряничных звездочек и елочек может удивительно атмосферно украсить ваш дом!
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