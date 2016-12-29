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Идеи декора и украшений на Новый Год

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Christmas Lifestyle, Habitat Habitat
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В нашей новой Книге Идей мы расскажем о том, как сделать этот атмосферный праздник еще более волшебным!

В этот раз со всего света мы собрали идеи декора и украшений на Новый Год. Редакция homify искренне желает вам провести праздники в теплой и приятной атмосфере, будь то ужин с родственниками или просмотр любимых кинофильмов или сериалов. Мы благодарим вас за то, что этот год вы были с нами и надеемся и дальше радовать вас красивыми домами и квартирами!

Подсвечники и атласные ленты

Art de la table Christmas, studioReskos studioReskos
studioReskos

Art de la table Christmas

studioReskos
studioReskos
studioReskos

Благодаря всего двум составляющим – подсвечникам (или свечам в стаканчиках) и атласным лентам, можно создать атмосферу шале, гостиной с камином или виллы в стиле рустик в городской квартире. Ниже вы увидите список возможного типа расположения свечей в доме.

Важно! Помните, что свечи-таблетки расплываются при 20-минутном горении и портят все на своем пути – подоконники, ламинат, мебель! Всегда используйте их только в стеклянной таре, на металлическом или стеклянном подносе (и т.п.).

Кстати, многие идеи декора и украшений на Новый Год обязательно включают в себя подсветку от свечи – любой блестящий или стеклянный предмет преломляет вид пламени и становится волшебно красивым!

— На полочках, открытых и закрытых, в открытом настежь буфете

— На подоконниках

— На полу возле зоны TV, будто камин

— На кухонном гарнитуре вдоль стены

— На комоде и туалетном столике, письменном столе

— На обеденном столе в центре

— На мебели под TV

— На кофейном столике, тумбе

Важно! Не ставьте свечи в прихожей под одеждой, на полочке, где расстояние до верхней полочки меньше 30 см, возле штор и там, где могут достать маленькие (до 12 лет) дети, кошки, собаки или случайно уронить гости.

Салфетка на стол

Art de la table Christmas, studioReskos studioReskos
studioReskos

Art de la table Christmas

studioReskos
studioReskos
studioReskos

Если вы не любите скатерти, то стоит подумать о декоративной салфетке для стола – длинной, на английский манер, которая украсит как интерьер в стиле ар-деко, так и комнату в стиле рустик!

Гирлянда своими руками

Liebevoll Verpacken, Herz-Buffet Herz-Buffet ГардеробнаяАксессуары и декор
Herz-Buffet

Herz-Buffet
Herz-Buffet
Herz-Buffet

Вам понадобится – картон или толстая бумага, которую можно покрасить в любой цвет, включая покраску в зелено-красные цвета фломастерами, золотой или серебряной гуашью. Также вам нужны будут атласные ленты или шерстяные нити (они тоже бывают золотые) для развески и дырокол. А сверху можно красиво украсить гирлянду «дождиком», продающимся в магазине.

Подарки все вместе

Christmas Lifestyle, Habitat Habitat
Habitat

Christmas Lifestyle

Habitat
Habitat
Habitat

На европейский манер, лучше всего еще до праздничного ужина сложить все подарки вместе – под елкой, в гостиной возле дивана, возле камина (или фальш-камина) или даже на одном из кресел.

Декоративные полочки

Christmas Lifestyle, Habitat Habitat
Habitat

Christmas Lifestyle

Habitat
Habitat
Habitat

Освободив несколько полочек от сувениров и книг, можно сделать на них праздничную экспозицию с гирляндами, свечами, декором, блестящими предметами. Эти идеи декора и украшений на Новый Год универсальны – экспозицию можно сделать на полочках, на полу, на столе, на подоконнике.

Красные подушки

All is calm Christmas decoration wall sticker Vinyl Impression Стены и полНастенный декор
Vinyl Impression

All is calm Christmas decoration wall sticker

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

Купив заранее пару красных (золотых) наволочек, можно преобразить облик гостиной для празднования Нового Года и при этом слегка обновить интерьер.

Нужна помощь с проектом дома?
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Экспозиция на столе

Art de la table Christmas, studioReskos studioReskos
studioReskos

Art de la table Christmas

studioReskos
studioReskos
studioReskos

В центре стола можно организовать декоративную экспозицию из подсвечников, хвойных веток, диких лесных ягод, декора, золотых оленей, снежных шаров и т.п. А для блюд стоит заранее поставить в гостиной отдельный стол (тумбу), так как декор займет много места.

Стаканы с мишурой!

Гостиная на контрастах, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Гостиные в эклектичном стиле
Студия Интерьерных Решений Десапт

Гостиная на контрастах

Студия Интерьерных Решений Десапт
Студия Интерьерных Решений Десапт
Студия Интерьерных Решений Десапт

Сверкающие деревья

Christmas Lifestyle, Habitat Habitat
Habitat

Christmas Lifestyle

Habitat
Habitat
Habitat

Такие маленькие деревья можно купить в любом крупном магазине светильников перед Новым Годом. Настольные стоят от 400 рублей и выглядят изумительно!

Разноцветные перья для елки

Commercial Christmas Styling Bhavin Taylor Design Конференц-центры в стиле модерн Офисные помещения
Bhavin Taylor Design

Commercial Christmas Styling

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

Разноцветные перья можно найти в магазине подарков, в детском магазине продаются ручки с перьями или же их можно сделать самому из мягкой бумаги и краски!

Венок на дверь, стену над камином или над телевизором

Гостиная на контрастах, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Гостиные в эклектичном стиле
Студия Интерьерных Решений Десапт

Гостиная на контрастах

Студия Интерьерных Решений Десапт
Студия Интерьерных Решений Десапт
Студия Интерьерных Решений Десапт

Венок из гирлянды

Christmas Lifestyle, Habitat Habitat
Habitat

Christmas Lifestyle

Habitat
Habitat
Habitat

Все мы хотим украсить дверь венком, но подъездная сторона двери не всегда для этого удобна. Венок можно расположить и на внутренней стороне двери, а сделать его можно из еловых веток или гирлянд! Последний вариант не требует опоры – просто прикрепите гирлянду к двери скотчем!

Миска с шишками, шариками и свечкой

Гостиная на контрастах, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Гостиные в эклектичном стиле
Студия Интерьерных Решений Десапт

Гостиная на контрастах

Студия Интерьерных Решений Десапт
Студия Интерьерных Решений Десапт
Студия Интерьерных Решений Десапт

Декоративные носочки

Mistletoe Christmas decoration wall sticker Vinyl Impression Стены и полНастенный декор
Vinyl Impression

Mistletoe Christmas decoration wall sticker

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

Сшить декоративные носочки может быть вашим самым лучшим решением перед Новым Годом. Выкройки и макеты доступны в интернете, а если добавить к ним маленькую мягкую игрушку – оленя или мишку, будет еще лучше! По традиции в носочки кладутся сладости и мелкие подарки для детей, которые будут открыты до главной даты, до ужина или до кануна Рождества утром, чтобы основные подарки остались целыми. Такой декор на Новый Год, таким образом, превращается в весьма практичный вариант!

Самодельные елочки из подручных материалов

Гостиная на контрастах, Студия Интерьерных Решений Десапт Студия Интерьерных Решений Десапт Гостиные в эклектичном стиле
Студия Интерьерных Решений Десапт

Гостиная на контрастах

Студия Интерьерных Решений Десапт
Студия Интерьерных Решений Десапт
Студия Интерьерных Решений Десапт

Гирлянда вокруг всего

Christmas Lifestyle, Habitat Habitat
Habitat

Christmas Lifestyle

Habitat
Habitat
Habitat

Универсальный новогодний декор в виде гирлянды может избавить вас от лишних трат на украшения!

Венок на дверь своими руками на Рождество

XL Türkranz Weihnachten Wandkranz Rentier Advent, mein-rosa-rot mein-rosa-rot Окна и двериДвери Текстиль Многоцветный
mein-rosa-rot

mein-rosa-rot
mein-rosa-rot
mein-rosa-rot

Такой венок из настоящих или искусственных ветвей, вышитых, будто пряничных звездочек и елочек может удивительно атмосферно украсить ваш дом!

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