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Небольшой дом, в котором много пространства!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
제주 studio 13, studio13 studio13 Дома в стиле модерн
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В каждом доме все его жители должны чувствовать себя комфортно. Желательно, чтобы жилище также излучало тепло и уютную атмосферу, потому что позитивная аура способствует укреплению семейных связей. Наши архитекторы из STUDIO13 прекрасно знают об этой и создали блестящий проект, в котором приятные флюиды чувствуются как внутри, так и снаружи. В доме есть много интересных акцентов, которые в основном были сделаны с использованием всегда актуальной древесины. Благодаря этому, хозяевам не придется беспокоиться о том, что дизайн устареет и потребует проведения ремонтных работ. Скорее же взгляните сами, как ослепительно выглядит этот уютный уголок!

Внешний вид

제주 studio 13, studio13 studio13 Дома в стиле модерн
studio13

studio13
studio13
studio13

В основе дизайна этого дома – классические формы. Белый экстерьер хорошо сочетается с серебристой крышей, что позволяет зданию сверкать на фоне других объектов в этом районе. Очень выразительно смотрятся на белом фоне ярко-оранжевые двери. Для комфортного отдыха возле дома есть специально подобранная мебель. На ней хозяева и гости смогут насладится неспешными беседами на свежем воздухе в погожий день. 

Интерьер

제주 studio 13, studio13 studio13 Дома в стиле модерн
studio13

studio13
studio13
studio13

Так выглядит интерьер этого необычного дома. Специалисты решили свести количество стен к минимуму, таким образом, чтобы весь объект визуально приобрел объемность. Кроме того, что это практично, открытая планировка сегодня в моде. 

Как вы, наверное, заметили, доминирующим материалом здесь является древесина. Она усиливает ощущение тепла и уюта! Если вы находитесь на стадии выбора материалов для вашего дома – обязательно подумайте именно о таком решении. 

Под окном видим гостиную зону, которая обозначена удобным диваном и мягким ковром. 

Лестница

제주 studio 13, studio13 studio13 Дома в стиле модерн
studio13

studio13
studio13
studio13

Лестница в этом доме, естественно, тоже сделана из натурального дерева. Она ведет прямиком на чердак, который окутает каждого своим уютом. Посмотрите внимательно, как великолепно выглядит лестница с деревянной обивкой стены возле нее. В целом все это создает такую удивительную композицию, от которой трудно оторвать взгляд! 

Столовая и кухня

제주 studio 13, studio13 studio13 Дома в стиле модерн
studio13

studio13
studio13
studio13

Столовая и кухня находятся в непосредственной близости друг к другу. Это позволяет легко и быстро подать каждому горячую еду. Деревянный стол расположен рядом с современным и функциональным островом, который украшает пространство кухни. Такое решение придется по вкусу всем обладателем жилья с небольшим метражом, где нужно стараться использовать не только красивые, но и практичные идеи. А теперь посмотрите на потолок, который находится в этой зоне. Правда, он выглядит потрясающе?

Укромный уголок

제주 studio 13, studio13 studio13 Дома в стиле модерн
studio13

studio13
studio13
studio13

Наши специалисты создали в доме романтический уголок, где каждый сможет побыть наедине с собой и расслабиться. Посмотрите, какое решение для него выбрали: на черной краске нарисовали белые линии, напоминающие ветви дерева. Прекрасную атмосферу также создают все декоративные дополнения, к которым, несомненно, относятся красочные подушки и рамка с красивыми пейзажами. Глядя на такой интерьер можно отдохнуть и немного помечтать.

Гармония и покой

제주 studio 13, studio13 studio13 Гостиная в стиле модерн
studio13

studio13
studio13
studio13

Это последняя фотография нашего прекрасного дома. Теперь вы можете взглянуть на то, как выглядит интерьер, если смотреть сверху вниз. Очевидно, что жилище наполнено невероятной гармонией во всем и атмосферой спокойствия. Жить в таком доме – истинное удовольствие. Вдохновляйтесь такими красочными примерами и создавайте уют в своем доме!

Придайте своему интерьеру пикантности с помощью грифельной краски

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