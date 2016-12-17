Небольшой дом, в котором много пространства!

В каждом доме все его жители должны чувствовать себя комфортно. Желательно, чтобы жилище также излучало тепло и уютную атмосферу, потому что позитивная аура способствует укреплению семейных связей. Наши архитекторы из STUDIO13 прекрасно знают об этой и создали блестящий проект, в котором приятные флюиды чувствуются как внутри, так и снаружи. В доме есть много интересных акцентов, которые в основном были сделаны с использованием всегда актуальной древесины. Благодаря этому, хозяевам не придется беспокоиться о том, что дизайн устареет и потребует проведения ремонтных работ. Скорее же взгляните сами, как ослепительно выглядит этот уютный уголок!
В основе дизайна этого дома – классические формы. Белый экстерьер хорошо сочетается с серебристой крышей, что позволяет зданию сверкать на фоне других объектов в этом районе. Очень выразительно смотрятся на белом фоне ярко-оранжевые двери. Для комфортного отдыха возле дома есть специально подобранная мебель. На ней хозяева и гости смогут насладится неспешными беседами на свежем воздухе в погожий день.
Так выглядит интерьер этого необычного дома. Специалисты решили свести количество стен к минимуму, таким образом, чтобы весь объект визуально приобрел объемность. Кроме того, что это практично, открытая планировка сегодня в моде.
Как вы, наверное, заметили, доминирующим материалом здесь является древесина. Она усиливает ощущение тепла и уюта! Если вы находитесь на стадии выбора материалов для вашего дома – обязательно подумайте именно о таком решении.
Под окном видим гостиную зону, которая обозначена удобным диваном и мягким ковром.
Лестница в этом доме, естественно, тоже сделана из натурального дерева. Она ведет прямиком на чердак, который окутает каждого своим уютом. Посмотрите внимательно, как великолепно выглядит лестница с деревянной обивкой стены возле нее. В целом все это создает такую удивительную композицию, от которой трудно оторвать взгляд!
Столовая и кухня находятся в непосредственной близости друг к другу. Это позволяет легко и быстро подать каждому горячую еду. Деревянный стол расположен рядом с современным и функциональным островом, который украшает пространство кухни. Такое решение придется по вкусу всем обладателем жилья с небольшим метражом, где нужно стараться использовать не только красивые, но и практичные идеи. А теперь посмотрите на потолок, который находится в этой зоне. Правда, он выглядит потрясающе?
Наши специалисты создали в доме романтический уголок, где каждый сможет побыть наедине с собой и расслабиться. Посмотрите, какое решение для него выбрали: на черной краске нарисовали белые линии, напоминающие ветви дерева. Прекрасную атмосферу также создают все декоративные дополнения, к которым, несомненно, относятся красочные подушки и рамка с красивыми пейзажами. Глядя на такой интерьер можно отдохнуть и немного помечтать.
Это последняя фотография нашего прекрасного дома. Теперь вы можете взглянуть на то, как выглядит интерьер, если смотреть сверху вниз. Очевидно, что жилище наполнено невероятной гармонией во всем и атмосферой спокойствия. Жить в таком доме – истинное удовольствие. Вдохновляйтесь такими красочными примерами и создавайте уют в своем доме!