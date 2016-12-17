Небольшой дом, в котором много пространства!

Так выглядит интерьер этого необычного дома. Специалисты решили свести количество стен к минимуму, таким образом, чтобы весь объект визуально приобрел объемность. Кроме того, что это практично, открытая планировка сегодня в моде.

Как вы, наверное, заметили, доминирующим материалом здесь является древесина. Она усиливает ощущение тепла и уюта! Если вы находитесь на стадии выбора материалов для вашего дома – обязательно подумайте именно о таком решении.

Под окном видим гостиную зону, которая обозначена удобным диваном и мягким ковром.