Тренды в дизайне интерьера 2017

Мастер-сьют в отеле – это особенный стиль с очарованием бутика, роскоши и гламура. Удивительно, но создать его в квартире или загородном доме достаточно просто. Нужно лишь выбирать современные цветовые гаммы на основе камня, бледных имитаций ценных пород дерева, серых и бежевых оттенков, а также всегда голосовать за качественную мебель и отделку.

Формат мастер-сьюта также подразумевает особый тип спальни, которая имеет отдельную гардеробную (или большой встроенный шкаф-купе, интегрированный шкаф, шкаф walk-in-closet) и собственную ванную комнату. В дизайне интерьера загородного коттеджа, таким образом, при каждой детской, спальне и гостевой комнате есть ванная комната и гардеробная.