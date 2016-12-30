Тренды в дизайне интерьера 2017

Что из полюбившегося нам в уходящем году мы с радостью будем видеть и в следующем? Каким видят наш идеальный дом-2017 дизайнеры интерьера?
Мастер-сьют в отеле – это особенный стиль с очарованием бутика, роскоши и гламура. Удивительно, но создать его в квартире или загородном доме достаточно просто. Нужно лишь выбирать современные цветовые гаммы на основе камня, бледных имитаций ценных пород дерева, серых и бежевых оттенков, а также всегда голосовать за качественную мебель и отделку.
Формат мастер-сьюта также подразумевает особый тип спальни, которая имеет отдельную гардеробную (или большой встроенный шкаф-купе, интегрированный шкаф, шкаф walk-in-closet) и собственную ванную комнату. В дизайне интерьера загородного коттеджа, таким образом, при каждой детской, спальне и гостевой комнате есть ванная комната и гардеробная.
Когда все находится в одном месте – это не просто красиво или актуально, это банально удобно. Городской формат в данном случае предусматривает малогабаритную кухню, но отдельную столовую зону, гостиную для просмотра TV и приватные спальни с ванными комнатами. Открытая планировка кухни-гостиной позволяет жить с ощущением простора даже в квартире площадью 40-50 кв. метров.
Кроме того, открытая планировка популярна и в загородных домах, которые живут по стандартам нового времени.
Кроме эксклюзивного камня, в тренде имитации ценных пород древесины, таких как палисандр, зебрано, эбеновое дерево, венге, гренадил, кокоболо, пало санто, розовое дерево, тик, амаран, береза пламенная (на фотографии выше), бальза, красный американский дуб, име, даниэлла, зирикот, имбайя, кингвуд, бакоте, лунный эбен, сонокелинг, тайгервуд, зирикот, макасар, индийский палисандр, орех сатиновый, ованкол, падук, тинео, тано, фрамир, якаранда и других. Большинство из этих пород родом из Африки и Южной Америки.
Самые популярные из них – породы с крупным древесным геометричным рисунком, как у палисандра, эбенового дерева, макасара, зебрано, ореха сатинового, тинео.
Имитации ценных пород дерева, например, в мебели турецкого производства, уже стоят вполне доступно для среднего класса. Так, кухонный гарнитур в стиле модерн с фасадами в стиле эбенового дерева стоит 20-40 тысяч рублей (2-4 метра шириной).
Сосредоточение люкса на маленькой площади, в нейтральной, но исключительно привлекательной и глубокой цветовой гамме – это апартаменты в бутик-отеле, в которых хочется не просто отдыхать, но и жить! Стиль бутик-отеля удивителен своей глубиной, универсальностью, сочетанием модерна и европейского шарма, а также исключительно быстрой реакцией на любые инновации – будь то глянцевые фасады кухни, имитация ценных пород дерева, черные окна или модульные кофейные столики.
Модульная мебель может быть совсем разной. Диваны, части которого могут создавать разные комбинации, кофейные столики, что позволяют спрятать один под другой в пассивном состоянии, составные части столовой группы, которая становится единым целым только для приема гостей. Кроме того, модульной мебелью считается и та, что составлена из готовых частей, но не умеет трансформироваться так, как зоны хранения в гостиной на фотографии выше, различные комбинированные комплексы для зоны TV или туалетный столик с комодом, зеркалом и местом для TV в спальне в стиле бутик-отеля.
Удивительно интересными становятся интерьеры, когда в отделке присутствует имитация ценных пород дерева. Но то, что происходит после финального декорирования пространства, и вовсе вызывает восторг. Здесь оттенки карамели и шоколада, блеск золота и меди олицетворяют становление интерьера нового уровня – не с цветовыми, а с чувственными, почти волшебными акцентами в сдержанной цветовой гамме.
Имитации ценных пород камня и натуральный камень очень популярны в дизайне интерьера, и данная тенденция будет лишь развиваться. Так, новейшие технологии и итальянское качество в паре дают потрясающий на вид керамогранит, который в совершенстве имитирует черный и белый мрамор, а также любые другие ценные породы натурального камня.
Керамогранит такого типа популярен в ванных комнатах, холлах, гостиных, на балконах и террасах, а также на кухне.
Очень важным моментом преобразования облика ванной комнаты становятся интегрированные в стену сливы и изливы. Так, унитаз становится подвесным, вода из крана для раковины подается прямо из стены, тропический душ встроен в потолок, а слив для душа оформлен той же керамической плиткой, что и остальная часть комнаты.
Нельзя также не заметить то, что образ современной кухни преображается благодаря наличию барной стойки со стульями или кухонного острова с такой же зоной для завтраков. Данная традиция пришла из США и прочно закрепилась в польских, немецких и других проектах, а также московских квартирах.
Важная часть дизайна интерьера загородного дома, таунхауса или двухуровневой квартиры – лестница. Так, в современном варианте она становится почти воздушной, невесомой, не занимает много места, так как пространство под ней всегда используется, а по типу она является консольной – той, что крепится на стену.
На кухне мы заметили еще один микро-тренд, заметно повышающий уровень комфорта для кулинарии.
Разноцветные стулья и кресла или стулья, выполненные в другом стиле, нежели сам стол, также являются модным микро-трендом.
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