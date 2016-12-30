Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Тренды в дизайне интерьера 2017

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Что из полюбившегося нам в уходящем году мы с радостью будем видеть и в следующем? Каким видят наш идеальный дом-2017 дизайнеры интерьера?

Формат мастер-сьюта

odcienie S Z A R O Ś C I, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz Ванная комната в стиле модерн
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

Мастер-сьют в отеле – это особенный стиль с очарованием бутика, роскоши и гламура. Удивительно, но создать его в квартире или загородном доме достаточно просто. Нужно лишь выбирать современные цветовые гаммы на основе камня, бледных имитаций ценных пород дерева, серых и бежевых оттенков, а также всегда голосовать за качественную мебель и отделку.

Формат мастер-сьюта также подразумевает особый тип спальни, которая имеет отдельную гардеробную (или большой встроенный шкаф-купе, интегрированный шкаф, шкаф walk-in-closet) и собственную ванную комнату. В дизайне интерьера загородного коттеджа, таким образом, при каждой детской, спальне и гостевой комнате есть ванная комната и гардеробная.

Открытая планировка

s k a n d y n a w s k i b ł ę k i t, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz Кухня в скандинавском стиле
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

Когда все находится в одном месте – это не просто красиво или актуально, это банально удобно. Городской формат в данном случае предусматривает малогабаритную кухню, но отдельную столовую зону, гостиную для просмотра TV и приватные спальни с ванными комнатами. Открытая планировка кухни-гостиной позволяет жить с ощущением простора даже в квартире площадью 40-50 кв. метров.

Кроме того, открытая планировка популярна и в загородных домах, которые живут по стандартам нового времени.

Имитации ценных пород древесины

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA Гостиные в эклектичном стиле
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

Кроме эксклюзивного камня, в тренде имитации ценных пород древесины, таких как палисандр, зебрано, эбеновое дерево, венге, гренадил, кокоболо, пало санто, розовое дерево, тик, амаран, береза пламенная (на фотографии выше), бальза, красный американский дуб, име, даниэлла, зирикот, имбайя, кингвуд, бакоте, лунный эбен, сонокелинг, тайгервуд, зирикот, макасар, индийский палисандр, орех сатиновый, ованкол, падук, тинео, тано, фрамир, якаранда и других. Большинство из этих пород родом из Африки и Южной Америки.

Самые популярные из них – породы с крупным древесным геометричным рисунком, как у палисандра, эбенового дерева, макасара, зебрано, ореха сатинового, тинео.

Имитации ценных пород дерева, например, в мебели турецкого производства, уже стоят вполне доступно для среднего класса. Так, кухонный гарнитур в стиле модерн с фасадами в стиле эбенового дерева стоит 20-40 тысяч рублей (2-4 метра шириной).

Стиль бутик-отеля

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept Гостиная в стиле модерн
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

Сосредоточение люкса на маленькой площади, в нейтральной, но исключительно привлекательной и глубокой цветовой гамме – это апартаменты в бутик-отеле, в которых хочется не просто отдыхать, но и жить! Стиль бутик-отеля удивителен своей глубиной, универсальностью, сочетанием модерна и европейского шарма, а также исключительно быстрой реакцией на любые инновации – будь то глянцевые фасады кухни, имитация ценных пород дерева, черные окна или модульные кофейные столики.

Модульная мебель

Minimal white, BRANDO concept BRANDO concept Гостиная в стиле модерн
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

Модульная мебель может быть совсем разной. Диваны, части которого могут создавать разные комбинации, кофейные столики, что позволяют спрятать один под другой в пассивном состоянии, составные части столовой группы, которая становится единым целым только для приема гостей. Кроме того, модульной мебелью считается и та, что составлена из готовых частей, но не умеет трансформироваться так, как зоны хранения в гостиной на фотографии выше, различные комбинированные комплексы для зоны TV или туалетный столик с комодом, зеркалом и местом для TV в спальне в стиле бутик-отеля.

Карамель и шоколад, золото и медь

Mieszkanie z lustrem, Finchstudio Finchstudio Столовая комната в стиле модерн
Finchstudio

Finchstudio
Finchstudio
Finchstudio

Удивительно интересными становятся интерьеры, когда в отделке присутствует имитация ценных пород дерева. Но то, что происходит после финального декорирования пространства, и вовсе вызывает восторг. Здесь оттенки карамели и шоколада, блеск золота и меди олицетворяют становление интерьера нового уровня – не с цветовыми, а с чувственными, почти волшебными акцентами в сдержанной цветовой гамме.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Имитации ценных пород камня

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Ванная комната в стиле модерн
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Имитации ценных пород камня и натуральный камень очень популярны в дизайне интерьера, и данная тенденция будет лишь развиваться. Так, новейшие технологии и итальянское качество в паре дают потрясающий на вид керамогранит, который в совершенстве имитирует черный и белый мрамор, а также любые другие ценные породы натурального камня.

Керамогранит такого типа популярен в ванных комнатах, холлах, гостиных, на балконах и террасах, а также на кухне.

Встроенные сливы и изливы в ванной комнате

k o l o r w e w n ę t r z u, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz Ванная комната в скандинавском стиле
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

Очень важным моментом преобразования облика ванной комнаты становятся интегрированные в стену сливы и изливы. Так, унитаз становится подвесным, вода из крана для раковины подается прямо из стены, тропический душ встроен в потолок, а слив для душа оформлен той же керамической плиткой, что и остальная часть комнаты.

Барные стойки, острова и стулья

Dom pod Krakowem, Finchstudio Finchstudio Кухня в классическом стиле
Finchstudio

Finchstudio
Finchstudio
Finchstudio

Нельзя также не заметить то, что образ современной кухни преображается благодаря наличию барной стойки со стульями или кухонного острова с такой же зоной для завтраков. Данная традиция пришла из США и прочно закрепилась в польских, немецких и других проектах, а также московских квартирах.

Консольные лестницы

Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli Гостиная в стиле модерн
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

Важная часть дизайна интерьера загородного дома, таунхауса или двухуровневой квартиры – лестница. Так, в современном варианте она становится почти воздушной, невесомой, не занимает много места, так как пространство под ней всегда используется, а по типу она является консольной – той, что крепится на стену.

Подсветка для столешниц

Chalet Kitzbuehel Living, Raumkonzepte Peter Buchberger Raumkonzepte Peter Buchberger Кухня в стиле кантри
Raumkonzepte Peter Buchberger

Raumkonzepte Peter Buchberger
Raumkonzepte Peter Buchberger
Raumkonzepte Peter Buchberger

На кухне мы заметили еще один микро-тренд, заметно повышающий уровень комфорта для кулинарии.

Комбинированные стулья и столы

Girl and the cat, BLACKHAUS BLACKHAUS Кухня в стиле модерн Кирпичи Белый
BLACKHAUS

Girl and the cat

BLACKHAUS
BLACKHAUS
BLACKHAUS

Разноцветные стулья и кресла или стулья, выполненные в другом стиле, нежели сам стол, также являются модным микро-трендом.

Далее на homify:

Испанские интерьеры;

Статьи о строительстве и ремонте;

Красивая кухня от homify.

Бунгало немецкой мечты

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо