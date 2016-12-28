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Тренды в архитектуре 2017

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Dom w Gorzowie, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Дома в стиле модерн
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Пока футуристические проекты с инновационными технологиями поражают наше воображение, частная архитектура тоже не стоит на месте. По всему миру коттеджи становятся более удобными для жизни, а в Германии, Польше и некоторых других странах Западной Европы не уступают по комфортабельности городской квартире.

Тренды в архитектуре 2017 года – это то, что будет на нашем пороге уже завтра, и нам придется выбирать – остаться верным устаревшим и неудобным традициям или шагнуть в новую эру со своим новым домом.

Модульность и сборность

Dom w Sękocinie, Z3Z ARCHITEKCI Z3Z ARCHITEKCI Дома в стиле минимализм
Z3Z ARCHITEKCI

Z3Z ARCHITEKCI
Z3Z ARCHITEKCI
Z3Z ARCHITEKCI

В реальности такой дом может быть построен как по модульной сборной технологии, так и на основе монолитного каркаса, но все-равно с четким ощущением того, что дом был для архитектора своего рода конструктором типа лего.

Модульность позволяет минимальными затратами решить проблемы быта максимально современно, сборная технология – реализовать мечту за неделю-две, а не за целый сезон.

​Боковые террасы и внутренние дворики

homify
homify

homify
homify
homify

Современные проекты домов переживают изменения и на фронте террас и внутренних двориков. Становятся популярными варианты, где терраса располагается в нише (как на плане выше) или же выступает сбоку, прямо упираясь в забор/зеленую изгородь. Обычная терраса, выступающая в сад, тоже постепенно уходит в прошлое, заменяясь мульти-террасой, что опоясывает дом с двух, трех сторон.

​Энергоэффективность и панорамное остекление

villa on the Palm Jumeirah, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

villa on the Palm Jumeirah

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Утепление минеральной ватой, трехкамерные стеклопакеты, высокий уровень теплоизоляции, делающий дом, изнутри похожий на полностью изолированный от внешних влияний мир – это то, что позволяет нам ставить окна от пола до потолка по всей длине стены даже в спальне.

​Новые технологии отопления: тепловой насос, теплый пол

Projekt domu Simon G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Отопительные технологии переживают новую эру – в основном, из-за способа распределения тепла по дому. Разводка с обычными радиаторами устарела в тот миг, когда панорамные окна в пол стали доступны для всех, а их энергоэффективность перестала вызывать подозрения. Так, умная система «теплого пола» позволяет регулировать температуру в доме вплоть до долей градуса, а устроить в доме сауну можно в любой момент.

Кроме того, часто эта система бывает завязана на отопительную систему с центром из теплового насоса. Тем не менее, газовые котлы с системой «теплого пола» также используются в частных домах в Европе.

​Компактность и оптимальность

Dom w Gorzowie, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Дома в стиле модерн
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

Далеко уйдя от роскоши классической архитектуры, современные коттеджи претендуют на звание не только самых комфортабельных, но и самых умных. Здесь нет нерационально использованного пространства, а образ жизни, создаваемый на основе планировки и расстановки мебели, отличается особенной современностью.

Уже никто не считает просто квадратные метры в доме, а стремится выбрать лучший (и часто при этом универсальный) проект под свою семью, никто не боится воплощать свои мечты в современном формате, где кабинет – это не огромная темная библиотека, а место для работы за ноутбуком в лестничном холле второго этажа.

​Универсальность дизайна: модерн, минимализм

Projekt domu HomeKONCEPT 45, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Строгие, прямые, геометричные линии и узоры для фасадов и интерьера победили абсолютно все другие варианты дизайна. Иногда они дополняются параметрическим (фабричным) орнаментом, но чаще всего скомбинированы с легкой штукатуркой, декоративными панелями из дерева, плиткой (керамогранитом) или пластиком.

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​Расширение границ и объединение с садом

Projekt domu HomeKONCEPT 23, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

В современных проектах балконы, террасы, любое крыльцо и веранда становятся частью жилого пространства. Здесь современный дизайн и отсутствие каких-либо неудобств ценится гораздо больше, чем прежде. Потому даже в холодном климате любая терраса используется с конца апреля по октябрь или ноябрь, а также отдельно расчищается для празднования Нового Года, Рождества, семейных праздников зимой.

Именно дизайн позволяет создать плавный визуальный переход между гостиной, террасой, патио, дорожками, газонной площадкой и другими элементами ландшафта. Находиться в саду становится так же удобно и комфортно, как и дома.

Открытая планировка

homify
homify

homify
homify
homify

Границы между гостиной, столовой и кухне размываются, и они становятся единым целом. То же самое происходит во многих проекта с крыльцом и террасой на заднем дворике, с детской и игровой комнатой, с гостиной и кабинетом.

​Единый уровень

Dom w Gorzowie nr 2, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Дома в стиле минимализм
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

В современном проекте дома уровень террасы, крыльца, всех комнат первого этажа, а также второго этажа по отношению к его же балконам, является единым. Пороги исчезают даже между интерьером и террасой, но пока только в проектах с люксовым остеклением.

​Урбанистический формат

Dom w Gorzowie, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Дома в стиле модерн
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

Дома становятся все больше похожими на современные, индивидуальные и отдельно стоящие таунхаусы, чем на поместья, раскинутые по владениям. Они становятся компактными, почти городскими, с фасадами шириной в три комнаты, даже при огромном бюджете. Так, выбирая вытянутый вверх узкофасадный дом, вы получаете абсолютно точно современный проект и образ жизни 2020-х.

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