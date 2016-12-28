Пока футуристические проекты с инновационными технологиями поражают наше воображение, частная архитектура тоже не стоит на месте. По всему миру коттеджи становятся более удобными для жизни, а в Германии, Польше и некоторых других странах Западной Европы не уступают по комфортабельности городской квартире.

Тренды в архитектуре 2017 года – это то, что будет на нашем пороге уже завтра, и нам придется выбирать – остаться верным устаревшим и неудобным традициям или шагнуть в новую эру со своим новым домом.