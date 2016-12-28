Пока футуристические проекты с инновационными технологиями поражают наше воображение, частная архитектура тоже не стоит на месте. По всему миру коттеджи становятся более удобными для жизни, а в Германии, Польше и некоторых других странах Западной Европы не уступают по комфортабельности городской квартире.
Тренды в архитектуре 2017 года – это то, что будет на нашем пороге уже завтра, и нам придется выбирать – остаться верным устаревшим и неудобным традициям или шагнуть в новую эру со своим новым домом.
В реальности такой дом может быть построен как по модульной сборной технологии, так и на основе монолитного каркаса, но все-равно с четким ощущением того, что дом был для архитектора своего рода конструктором типа лего.
Модульность позволяет минимальными затратами решить проблемы быта максимально современно, сборная технология – реализовать мечту за неделю-две, а не за целый сезон.
Современные проекты домов переживают изменения и на фронте террас и внутренних двориков. Становятся популярными варианты, где терраса располагается в нише (как на плане выше) или же выступает сбоку, прямо упираясь в забор/зеленую изгородь. Обычная терраса, выступающая в сад, тоже постепенно уходит в прошлое, заменяясь мульти-террасой, что опоясывает дом с двух, трех сторон.
Утепление минеральной ватой, трехкамерные стеклопакеты, высокий уровень теплоизоляции, делающий дом, изнутри похожий на полностью изолированный от внешних влияний мир – это то, что позволяет нам ставить окна от пола до потолка по всей длине стены даже в спальне.
Отопительные технологии переживают новую эру – в основном, из-за способа распределения тепла по дому. Разводка с обычными радиаторами устарела в тот миг, когда панорамные окна в пол стали доступны для всех, а их энергоэффективность перестала вызывать подозрения. Так, умная система «теплого пола» позволяет регулировать температуру в доме вплоть до долей градуса, а устроить в доме сауну можно в любой момент.
Кроме того, часто эта система бывает завязана на отопительную систему с центром из теплового насоса. Тем не менее, газовые котлы с системой «теплого пола» также используются в частных домах в Европе.
Далеко уйдя от роскоши классической архитектуры, современные коттеджи претендуют на звание не только самых комфортабельных, но и самых умных. Здесь нет нерационально использованного пространства, а образ жизни, создаваемый на основе планировки и расстановки мебели, отличается особенной современностью.
Уже никто не считает просто квадратные метры в доме, а стремится выбрать лучший (и часто при этом универсальный) проект под свою семью, никто не боится воплощать свои мечты в современном формате, где кабинет – это не огромная темная библиотека, а место для работы за ноутбуком в лестничном холле второго этажа.
Строгие, прямые, геометричные линии и узоры для фасадов и интерьера победили абсолютно все другие варианты дизайна. Иногда они дополняются параметрическим (фабричным) орнаментом, но чаще всего скомбинированы с легкой штукатуркой, декоративными панелями из дерева, плиткой (керамогранитом) или пластиком.
В современных проектах балконы, террасы, любое крыльцо и веранда становятся частью жилого пространства. Здесь современный дизайн и отсутствие каких-либо неудобств ценится гораздо больше, чем прежде. Потому даже в холодном климате любая терраса используется с конца апреля по октябрь или ноябрь, а также отдельно расчищается для празднования Нового Года, Рождества, семейных праздников зимой.
Именно дизайн позволяет создать плавный визуальный переход между гостиной, террасой, патио, дорожками, газонной площадкой и другими элементами ландшафта. Находиться в саду становится так же удобно и комфортно, как и дома.
Границы между гостиной, столовой и кухне размываются, и они становятся единым целом. То же самое происходит во многих проекта с крыльцом и террасой на заднем дворике, с детской и игровой комнатой, с гостиной и кабинетом.
В современном проекте дома уровень террасы, крыльца, всех комнат первого этажа, а также второго этажа по отношению к его же балконам, является единым. Пороги исчезают даже между интерьером и террасой, но пока только в проектах с люксовым остеклением.
Дома становятся все больше похожими на современные, индивидуальные и отдельно стоящие таунхаусы, чем на поместья, раскинутые по владениям. Они становятся компактными, почти городскими, с фасадами шириной в три комнаты, даже при огромном бюджете. Так, выбирая вытянутый вверх узкофасадный дом, вы получаете абсолютно точно современный проект и образ жизни 2020-х.
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