До и После: 4 уникальных ремонта в ванной

Мы не перестаем удивляться мастерству специалистов homify в деле обустройства дома. Они раз за разом показывают нам, что любое пространство, будь то кухня или столовая, веранда или терраса, спальня или гостиная, холл или ванная комната, имеют шанс стать еще лучше – красивее, современнее, удобнее. Наметанный взгляд дизайнера и архитектора оценивает комнату, они выслушивают ваши пожелания и берутся за дело, превращая ваши мечты о любимом доме в реальность.

Сегодня мы предлагаем вам эффектные работы из портфолио студии Vivante из Мюнхена. Их специализация – переоборудование ванных комнат, которое полностью изменит ваше представление о ремонте. Дизайнерские и планировочные решения, реализованные в работах этой студии, хочется рассматривать в мельчайших деталях, пытаясь понять, как из вполне обычных ванных комнат получаются столь невероятные.