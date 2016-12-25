До и После: 4 уникальных ремонта в ванной

Мы не перестаем удивляться мастерству специалистов homify в деле обустройства дома. Они раз за разом показывают нам, что любое пространство, будь то кухня или столовая, веранда или терраса, спальня или гостиная, холл или ванная комната, имеют шанс стать еще лучше – красивее, современнее, удобнее. Наметанный взгляд дизайнера и архитектора оценивает комнату, они выслушивают ваши пожелания и берутся за дело, превращая ваши мечты о любимом доме в реальность.
Сегодня мы предлагаем вам эффектные работы из портфолио студии Vivante из Мюнхена. Их специализация – переоборудование ванных комнат, которое полностью изменит ваше представление о ремонте. Дизайнерские и планировочные решения, реализованные в работах этой студии, хочется рассматривать в мельчайших деталях, пытаясь понять, как из вполне обычных ванных комнат получаются столь невероятные.
Стандартная ванная комната, уже с гарнитуром в виде тумбы для раковины и навесного шкафчика с подсветкой, радовала хозяев достаточно долго. Но вот нависающий потолок из темного дерева и вся остальная отделка существенно портили картинку.
Ванная комната очень маленькая, потому пришлось пойти на хитрость – увеличить видимые квадраты, облицовав гипсокартонную перегородку между душевой и зоной для умывания зеркалами. Кстати, одно из зеркал оказывается дверцей, за которой скрываются полочки. Но даже без столь эффектного дополнения эта ванная комната выглядит весьма впечатляюще.
Со стороны душевой в перегородке сделаны ниши для туалетных принадлежностей, потому каждый сантиметр, что она занимает, работает.
Обратите особое внимание на конструкцию ванной чаши. Потолок и стена напротив входа создают эффект звездного неба, а зеркало в ар-декошной раме кажется окном в другую реальность.
Многое было интересно в этой ванной комнате. Ее габариты позволяли встроить вместительный шкаф и установить полноразмерную ванную чашу, да и для туалетной зоны оставалось достаточно места.
Дизайнеры решили разделить пространство на зоны
перегородками разного формата, а общее настроение комнаты создать на основе ар-деко в мятных тонах, дополнив сероватым деревом и невероятно красивой плиткой на полу.
Ограничения, созданные расположением на мансарде, не помешали функционалу, а дизайн сделали даже более эффектным.
Специальные объективы, позволяющие вместить в один кадр больше, чем стандартные, искажают пространство, но все же дают общее представление о произошедших здесь изменениях. Браво!
При таком обилии деталей и элементов ванная комната превращается почти в обычную, размазывая свой функционал и нарушая эстетичность.
Гипсокартон позволяет легко и быстро сделать стену там, где определил дизайнер. Стильные формы мебели и карамельно-серые оттенки делают интерьер современным, а закрытые шкафы и ящики не лишают вас мест для хранения, но предлагают именно укромные уголки для всего необходимого.
Небольшой уклон в сторону стены дает возможность запроектировать незаметный слив в стыке стены и пола. Просто чудо!
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