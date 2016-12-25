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10 элегантных решений дизайна парадного входа

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Villa sul lago di Como, Studio Marco Piva Studio Marco Piva Дома в стиле модерн
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В проекте коттеджа дизайн парадного входа, крыльца или веранды на главном фасаде очень важен. Пристройкой можно легко разрушить симметрию или общий замысел архитектора, поэтому предусмотреть нужно все заранее.

Если же дом у вас уже построен, но ваше крыльцо вас не устраивает, осторожно присмотритесь к предлагаемым идеям и выберите ту, что реализована возле похожего на ваш дома.

Особо напоминаем, что в тренде сейчас – фасадные панели под дерево, декоративный камень и клинкерный кирпич.

Крыльцо с кирпичной (бетонной, монолитной) колонной

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Такой вариант идеально подходит как для проекта, где кровля у крыльца и дома единая (на фотографии выше), так и в формате пристройки. Крыльцо получается без ограждений, лишь с колонной, которая держит либо кровлю, либо мансардный этаж, либо отдельную кровлю для крыльца.

Отделка стены над дверью под цвет ее самой

CASA TRIZO / MARRAM ARQUITECTO, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Это понравится тем, кто хочет реализовать нестандартный подход в дизайне парадного входа. Если ваша дверь черная, выкрасьте пространство над ней (вплоть до конца первого этажа или даже до кровли) в черный или серо-грифельный цвет.

Арочная дверь с обрамлением и светильниками

EXTERIORES, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Стильная арочная дверь с обрамлением бетонной (кирпичной) конструкцией будет идеально смотреться в классическом, колониальном или средиземноморском стиле. Почему именно в них? Все они имеют истоки в храмовых стилях Древней Греции и Древнего Рима.

Отделка двери под цвет фасада

Chalet Ferrol, A-kotar A-kotar Дома в стиле модерн
A-kotar

A-kotar
A-kotar
A-kotar

Такой формат идеален, если на фасаде у вас несколько зон, выкрашенных в разный цвет.

Дверь со стеклом, крыльцом и верхней подсветкой

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Шикарный вариант для современного дома в стиле модерн – крыльцо без обрамления и кровли, стильная дверь с окном и подсветка сверху. Ступени имеют встроенную систему «теплого пола», потому снег тает на них сам.

Деревянные резные парадные двери

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos Окна и двери в тропическом стиле
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

Такой вариант интересен для экзотического азиатского стиля, эко-стиля или подобных.

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Парадный вход, обрамленный конструкцией из бетона

Willa w Kłodawie, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Дома в стиле модерн
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

А этот отлично подойдет для дома в стиле модерн, которому не хватает динамичной геометрии.

Железная дверь с боковым стеклом

ISTOTA FUNKCJONALNOŚCI, Pracownia projektowa artMOKO Pracownia projektowa artMOKO Гараж в стиле модерн
Pracownia projektowa artMOKO

Pracownia projektowa artMOKO
Pracownia projektowa artMOKO
Pracownia projektowa artMOKO

Еще один вариант для проекта дома в современном стиле отличается урбанистичностью и некоторой брутальностью.

Окно в пол возле двери

Casa Barrancas, Ezequiel Farca Ezequiel Farca Окна и двери в стиле модерн
Ezequiel Farca

Ezequiel Farca
Ezequiel Farca
Ezequiel Farca

Этот вариант универсален и может быть использован в любом стиле – модерне, минимализме, американском, голландском, даже кантри и шале.

Стеклянная дверь в стеклянном доме

External view of the Villa Studio Marco Piva Дома в стиле модерн
Studio Marco Piva

External view of the Villa

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

Для современной архитектуры будет красива идентичность двери и окон, что позволяет размыть зону парадного входа на общем фоне панорамного остекления.

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А вам какой вход понравился больше? 1-ый, последний?

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