10 элегантных решений дизайна парадного входа

В проекте коттеджа дизайн парадного входа, крыльца или веранды на главном фасаде очень важен. Пристройкой можно легко разрушить симметрию или общий замысел архитектора, поэтому предусмотреть нужно все заранее.

Если же дом у вас уже построен, но ваше крыльцо вас не устраивает, осторожно присмотритесь к предлагаемым идеям и выберите ту, что реализована возле похожего на ваш дома.

Особо напоминаем, что в тренде сейчас – фасадные панели под дерево, декоративный камень и клинкерный кирпич.