10 элегантных решений дизайна парадного входа

В проекте коттеджа дизайн парадного входа, крыльца или веранды на главном фасаде очень важен. Пристройкой можно легко разрушить симметрию или общий замысел архитектора, поэтому предусмотреть нужно все заранее.
Если же дом у вас уже построен, но ваше крыльцо вас не устраивает, осторожно присмотритесь к предлагаемым идеям и выберите ту, что реализована возле похожего на ваш дома.
Особо напоминаем, что в тренде сейчас – фасадные панели под дерево, декоративный камень и клинкерный кирпич.
Такой вариант идеально подходит как для проекта, где кровля у крыльца и дома единая (на фотографии выше), так и в формате пристройки. Крыльцо получается без ограждений, лишь с колонной, которая держит либо кровлю, либо мансардный этаж, либо отдельную кровлю для крыльца.
Это понравится тем, кто хочет реализовать нестандартный подход в дизайне парадного входа. Если ваша дверь черная, выкрасьте пространство над ней (вплоть до конца первого этажа или даже до кровли) в черный или серо-грифельный цвет.
Стильная арочная дверь с обрамлением бетонной (кирпичной) конструкцией будет идеально смотреться в классическом, колониальном или средиземноморском стиле. Почему именно в них? Все они имеют истоки в храмовых стилях Древней Греции и Древнего Рима.
Такой формат идеален, если на фасаде у вас несколько зон, выкрашенных в разный цвет.
Шикарный вариант для современного дома в стиле модерн – крыльцо без обрамления и кровли, стильная дверь с окном и подсветка сверху. Ступени имеют встроенную систему «теплого пола», потому снег тает на них сам.
Такой вариант интересен для экзотического азиатского стиля, эко-стиля или подобных.
А этот отлично подойдет для дома в стиле модерн, которому не хватает динамичной геометрии.
Еще один вариант для проекта дома в современном стиле отличается урбанистичностью и некоторой брутальностью.
Этот вариант универсален и может быть использован в любом стиле – модерне, минимализме, американском, голландском, даже кантри и шале.
Для современной архитектуры будет красива идентичность двери и окон, что позволяет размыть зону парадного входа на общем фоне панорамного остекления.
Далее на homify:
— Статьи о строительстве и ремонте;