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Идеи дизайна современной спальни 2017

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Residential house reconstruction with addition of a mansard floor, Denis Svirid Denis Svirid Спальня в стиле минимализм
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В этой Книге Идей мы покажем вам идеи, решения, варианты отделки и планировки для современной спальни. Каждая из них имеет особенную атмосферу, которую можно повторить, используя тот же стиль в дизайне интерьера и ту же цветовую гамму.

Бельгийская мелодия

Hamoir, ZR-architects ZR-architects Спальня в стиле модерн
ZR-architects

ZR-architects
ZR-architects
ZR-architects

Люксовый бельгийский интерьер этой спальни интересен не только нестандартной планировкой по отношению к ванной комнате, но и шикарной отделкой стены с изголовьем и декором. Здесь стоит кровать на каркасе, обтянутом искусственной кожей, на керамическом паркете лежит ковер с высоким ворсом, а над изголовьем с капитоне мы найдем зеркальную отделку и два симметричных светильника в стиле ар-деко!

Французская богема

Appaprtement, 2013, ANNA DUVAL ANNA DUVAL Спальня в стиле модерн Синий
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

50 оттенков серого в этой спальне отлично подойдут для дизайна комнаты площадью 8-9 кв. метров. Изголовье здесь модное текстильное, но миниатюрное, а прикроватные столики и часы предельно минималистичны.

Киевская эклектика

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Шикарный вариант для современной спальни – эклектика, основанная на модерне! Здесь каждая зона является компактной, но очень удобной, а цветовые акценты и декор вызывают настоящий восторг!

Провинция в провансе

Toscane, dmesure dmesure Спальня в средиземноморском стиле
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Эта потрясающая деревенская спальня с рустикальным шармом выглядит удивительно! Расположена она в отреставрированном деревенском домике, которому уже более 80 лет. Дверь-слайдер справа ведет в ванную комнату и гардеробную.

Шик бразильяно

Apto Cambuí - Campinas, Elisabete Primati Arquitetura Elisabete Primati Arquitetura Спальня в стиле модерн
Elisabete Primati Arquitetura

Elisabete Primati Arquitetura
Elisabete Primati Arquitetura
Elisabete Primati Arquitetura

Потрясающий стиль бразильяно сочетает в себе модерн, элементы гламура, инновационные варианты интегрированной подсветки и организации хранения, а также цветовую гамму, всегда основанную на светлых тонах. Для городского жилья такой дизайн спальни может быть самым комфортабельным.

Московская неоклассика

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Спальня в классическом стиле
Студия интерьера Дениса Серова

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

О том, что современная спальня в неоклассическом варианте может стать прекрасной идеей для городской квартиры, знают немногие. На самом деле, новая классика подходит даже для самых маленьких комнат, является компактным решением и при этом выглядит просто изумительно. Трансформируя простые панельные стены, она позволяет вдохнуть атмосферу роскоши, шика и чистой эстетики в вашу квартиру.

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Парижская эклектика

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani Спальня в скандинавском стиле
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

Особенная эклектика Монмартра заключается в гармоничном сочетании винтажного и просто старого, самодельного и очень дешевого с мебелью из 40-х и современной дорогостоящей брендовой. Здесь, как в студии художника, всегда легкий беспорядок и богемное настроение. В принципе, все французы более склонны к хаотичному творческому беспорядку, чем англичане или, скажем, американцы.

Винтажный шарм

Maison au Cap Ferret, Concept Home Setting Concept Home Setting Спальня в эклектичном стиле
Concept Home Setting

Concept Home Setting
Concept Home Setting
Concept Home Setting

Особенный винтажный шарм этой французской спальне придают турецкий ковер, металлические светильники у изголовья, хрустальная люстра в ванной и интересная цветовая гамма.

Средиземноморское обаяние

L'envers du décor, Pixcity Pixcity Спальня в эклектичном стиле
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

Еще один пример спальни в старом деревянном доме реализован в средиземноморском стиле. Акцентная стена выкрашена в сиреневый, а потолки – в бледно-оливковый.

Одесский люкс

Residential house reconstruction with addition of a mansard floor, Denis Svirid Denis Svirid Спальня в стиле минимализм
Denis Svirid

Residential house reconstruction with addition of a mansard floor

Denis Svirid
Denis Svirid
Denis Svirid

Шикарный вариант дизайна спальни на подиуме, прямо за стеклянным экраном от ванной – это современный украинский дизайн интерьера, расправляющий свои роскошные крылья.

Мастер-сьют по-краснодарски

Спальня "London" Студия дизайна Дарьи Одарюк Спальня в эклектичном стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Спальня London

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Спальня в квартире в спальном районе – это еще не повод отчаиваться. В этом краснодарском интерьере красиво сочетается английская атмосфера в стиле мастер-сьют с обычной планировкой.

Брюссельский модерн

MER79, phdvarvhitecture phdvarvhitecture Спальня в стиле модерн
phdvarvhitecture

phdvarvhitecture
phdvarvhitecture
phdvarvhitecture

Еще один вариант в нейтральных тонах типичен для Бельгии, Голландии, Дании и Германии. Здесь основой являются бледные, серые оттенки, а акцентами – коричневые и древесные.

Аристократичный шик в Петербурге

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Шикарный английский интерьер в загородном доме под Санкт-Петербургом тоже имеет винтажное влияние. Здесь кроме аристократичного шика мы найдем потрясающие панорамные окна в пол и цветовую гамму, основанную на палитре леса.

Скандинавская мансарда в Польше

SYPIALNIA , Toto Design Toto Design Спальня в стиле модерн Розовый
Toto Design

Toto Design
Toto Design
Toto Design

Красивый пример скандинавского стиля мы нашли в маленьком городке в Польше, на мансарде старого дома. Здесь все тренды соединены в одно – пепельные стены с геометричной акцентной стеной, разноцветный текстиль в бледной палитре, медные светильники, постеры и маленькие вазочки для выгонки луковичных!

Московский модерн

Имперский Минимализм Школа Ремонта Спальня в стиле минимализм
Школа Ремонта

Имперский Минимализм

Школа Ремонта
Школа Ремонта
Школа Ремонта

Очень современная и удобная спальня получилась в этом проекте у «Школы ремонта». Отдельные зоны для отдыха в нише (с кроватью и эффектом звездного неба) и с гардеробной и будуарным столиком (на переднем плане) смотрятся шикарно!

Минская неоклассика

«Аромат изыска» homify Спальня в классическом стиле
homify

«Аромат изыска»

homify
homify
homify

Еще один изысканный и аристократичный проект мы нашли в Минске. Здесь маленькая спальня имеет шикарную отделку стен – текстильным изголовьем и декоративным гипсом, а также распашные двери на лоджию с барной стойкой в стиле лаунж. Цветовая гамма основана на трюфельном оттенке, что выглядит безумно уютно!

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