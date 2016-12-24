Идеи дизайна современной спальни 2017

Люксовый бельгийский интерьер этой спальни интересен не только нестандартной планировкой по отношению к ванной комнате, но и шикарной отделкой стены с изголовьем и декором. Здесь стоит кровать на каркасе, обтянутом искусственной кожей, на керамическом паркете лежит ковер с высоким ворсом, а над изголовьем с капитоне мы найдем зеркальную отделку и два симметричных светильника в стиле ар-деко!