Каменный лофт

Последнее время лофты стали пользоваться большим успехом у заказчиков, особенно у молодых и творческих людей. Это легко объяснить: с этим понятием ассоциируется дух свободы и независимости, артистической среды Америки середины прошлого века. Да и достигнуть желаемого результата не так уж сложно: не нужны ни шелковые обои, ни английские шторы, ни итальянская мебель. Главное – оригинальность и находчивость! Дизайн этой трехкомнатной московской квартиры – хороший тому пример.
Все выбранные авторами материалы, будь то мебель или паркет, имеют одну общую черту: простую грубую фактуру, почти ощутимую без прикосновения
текстурность. Это крупный тяжелый бархат, как будто неошлифованое дерево стены, широкая нелакированная половая доска, черный металл гардеробной. Неоновая надпись над кроватью – дань современному поп-арту.
Простое и экономичное дизайнерское решение: отгородить гардеробную от спальни занавесками. Не нужны ни ниши в стенах, ни дорогостоящие купе-двери. При этом хозяева квартиры вольны переоборудовать ее на свое усмотрение: модульная система и количество свободного пространства ничем их не ограничивают.
Раздвижные деревянные двери на длинной рельсе – еще один
фабричный элемент, так же как и стильный металлический столик на колесах.
Обычно, если вы видите бетонные стены в интерьере – это не обычный строительный бетон, который забыли оштукатурить, а специальным образом изготовленный, а затем отшлифованный, так называемый,
лицевой бетон – exposed concrete. Вопреки распространенным предрассудкам, этот материал способен создать очень уютную атмосферу. На его фоне удачно смотрятся яркие предметы или картины, как например эти плакаты, торшер и кресло на визуализации наших специалистов.
Кухня устроена по тому же принципу: просто, индустриально и ярко. Голые бетонные стены, функциональная белая мебель с открытым фронтом, светильники на металлической направляющей, черная массивная вытяжка. При этом, стоит добавить в эту картину пару красок –голубой холодильник, зеленый светильник, зеленый куст в катке – и атмосфера становится радостной и непринужденной. Безусловно важно тщательно выбирать эти самые
фишки – предметы интерьера, которые делают его особенным. Ретро всегда в моде: холодильник, лампы, сервант, стулья и большой деревянный стол создают стилевую перекличку.
В детской та же самая кирпичная перегородка, что и в спальне, но, покрашенная в белый цвет, она смотрится уже не так фабрично. Что еще нужно в комнате ребенка, кроме как кроватка, большая поверхность пола и как можно больше полок для хранения?
В решении интерьера кабинеты мы видим беспроигрышное сочетание бетона, окрашенного кирпича, темного металла и дерева.
В интерьере использована та же деревянная доска, что и в спальне, плюс белая сантехника, стильное круглое зеркало и приглушенный свет.
Все помещение выдержано в белом. Здесь уже нет бетона, зато появляется почти зеркальная стенка ванной и металлические светильники, дающие направленный теплый свет.
Кладовка и постирочная – мечта любой домохозяйки. Полки организованы по тому же принципу, что и в гардеробной, только в белой версии, подобно ванной комнате.