Лучшее из современных интерьеров – 10 проектов

Современные интерьеры – лаконичные и просторные, светлые и неординарные. Взгляните сами на эту подборку проектов и выберите, какой стиль вам ближе.
Современные интерьеры стремятся к максимальному комфорту, здесь нет вычурности и лишних деталей, основной акцент делается на функциональности каждого предмета. Широкие раздвижные двери позволяют моделировать пространство квартиры под разные ситуации и задачи, не сковывая четкими рамками.
Прикосновение скандинавской стилистики к интерьеру комнат никогда не помешают. Геометрические принты, выбор сбалансированной цветовой гаммы и функциональная мебель наполняют дом легкость и уютом.
Черно-белая гамма при всей своей классической истории, пожалуй никогда не выйдет из моды. В основе современного использования этой контрастной пары – минимализм и монохром, которые делают любое пространство впечатляющим.
В интерьере этой квартиры не побоялись сделать микс винтажных предметов и современного стиля, что дало образу свою притягательную неповторимость. И что самое важное, ретро-предметы не служат музейными экспонатами, а выполняют свою функциональную задачу. Это не лишний декор интерьера, а полноценные участники обстановки комнаты, что так характерно для современной стилистики.
Композиция интерьера построена на интересном сочетании белого глянца и теплой древесины, что делает пространство элегантным и ярким.
Современные интерьеры органично сочетают в себе элементы hi-tech и натуральные материалы, функциональность и свежесть природы: деревянный паркет и бетонные стены, металл и ротанг. Связь индустриальной и экологичной стилистики делает жизненную среду более комфортной для человека и с точки зрения практичности, и как домашний оазис для спокойного отдыха.
Привычная нейтральная гамма и простота интерьера в современной стилистике преображается в нечто новое – динамичное, наполненное оригинальным декором и динамичностью. Современная классика более индивидуальна, на фоне сдержанных тонов интерьера разворачивается мизансцена вашей личной жизни и ваших собственных ценностей.
Главное качество современной стилистики в интерьере – индивидуальность. Если поставить во главу угла ваши собственные представления о комфорте, без оглядки на каноны классицизма, модернизма и любого другого направления в дизайне, каким вы хотели бы видеть свой собственный дом? Удобным, просторным, наполненным светом и умной техникой hi-tech? Это все и есть современный стиль интерьра.
Что может лучше подчеркнуть простор комнат, чем прозрачные стекла панорамных окон, стеклянная крыша и минимализм интерьера? Белый цвет дополняет эту идиллическую картину и делает пространство еще более легким и звеняще-чистым. И заметьте, здесь нет ощущения стерильной белизны, наоборот – чувствуется полная свобода.
Квартира с высокими потолками, оформленная оттенком индустриальной стилистики, дает ощущение драйва, стремительности бытия и уединенности отдыха. Это своеобразная
берлога современного человека, где он может свободно реализовывать свои проекты, жить и работать.