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Лучшее из современных интерьеров – 10 проектов

Перла Вереника Перла Вереника
Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign Гостиная в стиле модерн
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Современные интерьеры – лаконичные и просторные, светлые и неординарные. Взгляните сами на эту подборку проектов и выберите, какой стиль вам ближе.

Простота и функциональность

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

Современные интерьеры стремятся к максимальному комфорту, здесь нет вычурности и лишних деталей, основной акцент делается на функциональности каждого предмета. Широкие раздвижные двери позволяют моделировать пространство квартиры под разные ситуации и задачи, не сковывая четкими рамками.

Нотки скандинавского стиля в интерьерах

Salón en Barcelona: Color y Funcionalidad, Dröm Living Dröm Living Гостиная в стиле модерн
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Прикосновение скандинавской стилистики к интерьеру комнат никогда не помешают. Геометрические принты, выбор сбалансированной цветовой гаммы и функциональная мебель наполняют дом легкость и уютом. 

Черно-белое кино

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Черно-белая гамма при всей своей классической истории, пожалуй никогда не выйдет из моды. В основе современного использования этой контрастной пары – минимализм и монохром, которые делают любое пространство впечатляющим. 

Встреча эпох в интерьере

Maison moderne, Jeux de Lumière Jeux de Lumière Гостиная в стиле модерн
Jeux de Lumière

Jeux de Lumière
Jeux de Lumière
Jeux de Lumière

В интерьере этой квартиры не побоялись сделать микс винтажных предметов и современного стиля, что дало образу свою притягательную неповторимость. И что самое важное, ретро-предметы не служат музейными экспонатами, а выполняют свою функциональную задачу. Это не лишний декор интерьера, а полноценные участники обстановки комнаты, что так характерно для современной стилистики.

Элегантное сочетание

Lapa | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Гостиная в стиле модерн
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Композиция интерьера построена на интересном сочетании белого глянца и теплой древесины, что делает пространство элегантным и ярким.

Тонкий намек на эко-стиль

Appartamento a Milano , Gaia Brunello | in-photo Gaia Brunello | in-photo Гостиная в стиле модерн
Gaia Brunello | in-photo

Gaia Brunello | in-photo
Gaia Brunello | in-photo
Gaia Brunello | in-photo

Современные интерьеры органично сочетают в себе элементы hi-tech и натуральные материалы, функциональность и свежесть природы: деревянный паркет и бетонные стены, металл и ротанг. Связь индустриальной и экологичной стилистики делает жизненную среду более комфортной для человека и с точки зрения практичности, и как домашний оазис для спокойного отдыха. 

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Современная эклектика

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani Столовая комната в стиле модерн
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

Привычная нейтральная гамма и простота интерьера в современной стилистике преображается в нечто новое – динамичное, наполненное оригинальным декором и динамичностью. Современная классика более индивидуальна, на фоне сдержанных тонов интерьера разворачивается мизансцена вашей личной жизни и ваших собственных ценностей.

Индивидуальность интерьра

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign Гостиная в стиле модерн
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

Главное качество современной стилистики в интерьере – индивидуальность. Если поставить во главу угла ваши собственные представления о комфорте, без оглядки на каноны классицизма, модернизма и любого другого направления в дизайне, каким вы хотели бы видеть свой  собственный дом? Удобным, просторным, наполненным светом и умной техникой hi-tech? Это все и есть современный стиль интерьра.

Минимализм и чистота форм

Haus M - Stutensee, lc[a] la croix [architekten] lc[a] la croix [architekten] Гостиная в стиле модерн
lc[a] la croix [architekten]

lc[a] la croix [architekten]
lc[a] la croix [architekten]
lc[a] la croix [architekten]

Что может лучше подчеркнуть простор комнат, чем прозрачные стекла панорамных окон, стеклянная крыша и минимализм интерьера? Белый цвет дополняет эту идиллическую картину и делает пространство еще более легким и звеняще-чистым. И заметьте, здесь нет ощущения стерильной белизны, наоборот – чувствуется полная свобода.

Двухуровневый интерьер

Shepherds Hill, Inglis Badrashi Loddo Inglis Badrashi Loddo Гостиная в стиле модерн
Inglis Badrashi Loddo

Shepherds Hill

Inglis Badrashi Loddo
Inglis Badrashi Loddo
Inglis Badrashi Loddo

Квартира с высокими потолками, оформленная  оттенком индустриальной стилистики, дает ощущение драйва, стремительности бытия и уединенности отдыха. Это своеобразная берлога современного человека, где он может свободно реализовывать свои проекты, жить и работать. 

Как украсить свой сад растениями

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