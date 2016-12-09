Лучшее из современных интерьеров – 10 проектов

В интерьере этой квартиры не побоялись сделать микс винтажных предметов и современного стиля, что дало образу свою притягательную неповторимость. И что самое важное, ретро-предметы не служат музейными экспонатами, а выполняют свою функциональную задачу. Это не лишний декор интерьера, а полноценные участники обстановки комнаты, что так характерно для современной стилистики.