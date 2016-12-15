Интересные перемены в интерьере квартиры!

В этой книге идей мы увидим квартиру, которая была полностью отремонтирована за счет изменения или добавления мебели. Отделка и декор дома играют важную роль как и для комфортной жизни, так и для продажи, аренды. Давайте посмотрим, как было преобразовано это жилье.
Первое мы видим пространство, имеющее потенциал, но безжизненное на данный момент. Белые стены здесь свежеокрашены, имеется хорошее деревянное покрытие. Все это хорошая основа для создания дизайна.
Двуспальная кровать красивая и удобная. Удивительно, как некоторые элементы смогли воссоздать романтичную атмосферу. Лампа подходит по цвету к паркету. Кровать имеет простую структуру, но многочисленные пастельные подушки делают ее приятной на вид.
Коридор, ведущий в гостиную, совершенно пуст, он даже немного тусклый. Этот проход нужно сделать более оживленным и нетривиальным.
Конечно, декор был сделан с помощью простых и красивых элементов. Большое горизонтальное зеркало охватывает почти всю длину. Также уютным пространство сделал круглый коврик.
Кухня с видом на гостиную через своего рода окна. Идея хорошая и оригинальная, но декор еще немного холоден и бездушен. Интересно, что кухня сама находится как бы в комнате.
В этой замечательной комнате теплые тона смешиваются с прикосновениями света. Мы любим контраст между деревом и темными тонами, которые делают это пространство элегантным. Дизайн состоит из простых элементов.
В гостиной, например, мы можем увидеть некоторые детали, которые по отдельности, кажется, не имеют большого значения, но вместе создают интерьер. Речь идет о разноцветных подушках, покрывале и декоре на стенах.
И, наконец, в ванной комнате все выглядит уже вполне структурировано. Все, что осталось, это добавить хорошее освещение и небольшие штрихи.
Изменение почти незаметно, но, конечно, есть разница. Вместо того, чтобы добавить к доминированию бежевого другие более яркие цвета, дизайнеры решили включить пастельные тона.