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Интересные перемены в интерьере квартиры!

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Cosy Home - Home Staging einer Mietwohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust Спальня в стиле модерн
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В этой книге идей мы увидим квартиру, которая была полностью отремонтирована за счет изменения или добавления мебели. Отделка и декор дома играют важную роль как и для комфортной жизни, так и для продажи, аренды. Давайте посмотрим, как было преобразовано это жилье.

Пустое пространство, но с большим потенциалом

Cosy Home - Home Staging einer Mietwohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust Спальня в стиле модерн
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

Первое мы видим пространство, имеющее потенциал, но безжизненное на данный момент. Белые стены здесь свежеокрашены, имеется хорошее деревянное покрытие. Все это хорошая основа для создания дизайна.

… Идеально подходит для современной спальни

Cosy Home - Home Staging einer Mietwohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust Спальня в стиле модерн
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

Двуспальная кровать красивая и удобная. Удивительно, как некоторые элементы смогли воссоздать романтичную атмосферу. Лампа подходит по цвету к паркету. Кровать имеет простую структуру, но многочисленные пастельные подушки делают ее приятной на вид.

Пустой коридор

Cosy Home - Home Staging einer Mietwohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

Коридор, ведущий в гостиную, совершенно пуст, он даже немного тусклый. Этот проход нужно сделать более оживленным и нетривиальным.

Новый коридор

Cosy Home - Home Staging einer Mietwohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

Конечно, декор был сделан с помощью простых и красивых элементов. Большое горизонтальное зеркало охватывает почти всю длину. Также уютным пространство сделал круглый коврик.

Кухня

Cosy Home - Home Staging einer Mietwohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust Столовая комната в стиле модерн
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

Кухня с видом на гостиную через своего рода окна. Идея хорошая и оригинальная, но декор еще немного холоден и бездушен. Интересно, что кухня сама находится как бы в комнате.

В гостиной

Cosy Home - Home Staging einer Mietwohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust Гостиная в стиле модерн
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

В этой замечательной комнате теплые тона смешиваются с прикосновениями света. Мы любим контраст между деревом и темными тонами, которые делают это пространство элегантным. Дизайн состоит из простых элементов.

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Детали

Cosy Home - Home Staging einer Mietwohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust Гостиная в стиле модерн
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

В гостиной, например, мы можем увидеть некоторые детали, которые по отдельности, кажется, не имеют большого значения, но вместе создают интерьер. Речь идет о разноцветных подушках, покрывале и декоре на стенах.

Ванная

Cosy Home - Home Staging einer Mietwohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust Ванная комната в стиле модерн
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

И, наконец, в ванной комнате все выглядит уже вполне структурировано. Все, что осталось, это добавить хорошее освещение и небольшие штрихи.

Небольшие перемены

Cosy Home - Home Staging einer Mietwohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust Ванная комната в стиле модерн
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

Изменение почти незаметно, но, конечно, есть разница. Вместо того, чтобы добавить к доминированию бежевого другие более яркие цвета, дизайнеры решили включить пастельные тона.

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