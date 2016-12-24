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25 шикарных гостиных с каминами

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Wren Cottage, Hart Design and Construction Hart Design and Construction Гостиная в стиле кантри
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В этой Книге Идей мы собрали для вас гостиные с каминами со всего света и рады поделиться профессиональными работами дизайнеров и архитекторов из сообщества homify. В современном загородном доме кирпичные камины все чаще бывают заменены биокаминами на этаноле или электрическими каминами. Правда, даже современные камины на твердом топливе выглядят теперь иначе – вместо брутальной огранки портала они имеют стеклянные стены и идеально вписываются в интерьер в стиле модерн.

Сегодня мы хотим показать вам и традиционные варианты дизайна гостиной с каминной, и современные. Здесь представлены разные стили – модерн, минимализм, английский, кантри, рустик, стиль прерий, шебби-шик, австралийский и другие.

В конце статьи вы также увидите примеры самых дешевых каминов ценой около 80-200 тысяч рублей. Существуют и еще более доступные модели фальш-каминов, которые можно купить и в РФ (от 40 тысяч рублей).

Кроме того, отдельного внимания заслуживают и сами интерьеры. Выполненные в различных стилях, эти гостиные дадут фору многим, даже самым люксовым и городским, ведь в них есть особенное очарование.

Шикарная гостиная в стиле Прерий

The Nook, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Гостиная в стиле модерн
Hall + Bednarczyk Architects

The Nook

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Подвесной овальный (круглый) камин

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Гостиная в стиле модерн
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Железная печь в портале старого камина

Rustic fireplace Hart Design and Construction Гостиная в стиле кантри
Hart Design and Construction

Rustic fireplace

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

Маленькая железная печь на мансарде

Living Room Hart Design and Construction Гостиная в стиле кантри
Hart Design and Construction

Living Room

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

Камин для дачи

Living Dining Space WT Architecture Гостиная в стиле модерн
WT Architecture

Living Dining Space

WT Architecture
WT Architecture
WT Architecture

Железная печь в старом камине

Cedar House, Designscape Architects Ltd Designscape Architects Ltd Гостиная в стиле модерн
Designscape Architects Ltd

Cedar House

Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd

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Отреставрированный портал под печь

The Elms, CCD Architects CCD Architects Гостиная в рустикальном стиле
CCD Architects

The Elms

CCD Architects
CCD Architects
CCD Architects

Люксовый камин

Sam's Creek homify Гостиная в стиле модерн
homify

Sam's Creek

homify
homify
homify

Камин в реконструированном деревянном доме

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects Гостиная в стиле модерн
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

Буржуйка на даче

Heath Cottage Living Room homify Гостиная в стиле модерн refurbishment,renovation,living room,cottage,scotland,aberdeen,timber,stove,scandinavian
homify

Heath Cottage Living Room

homify
homify
homify

Кирпичный камин

River Ranch Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Гостиная в стиле кантри
Hugh Jefferson Randolph Architects

River Ranch Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Гостиная в стиле Прерий

Denver Street Lot 7, Uptic Studios Uptic Studios Гостиная в стиле модерн
Uptic Studios

Denver Street Lot 7

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Гостиная в стиле шебби-шик с фальш-камином

Living room : Neutral tones In:Style Direct Гостиная в стиле минимализм
In:Style Direct

Living room : Neutral tones

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

Гостиная в стиле модерн с камином

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape, BTL Property LTD BTL Property LTD Гостиная в стиле модерн
BTL Property LTD

A Garden Located in Broadgates Road with a Great Landscape

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

Гостиная в стиле шале с камином

Menora Residence Moda Interiors Гостиная в стиле модерн
Moda Interiors

Menora Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

Гостиная в английском стиле с камином

Country House, Hampshire, Helen Green Design Helen Green Design Гостиная в стиле кантри
Helen Green Design

Country House, Hampshire

Helen Green Design
Helen Green Design
Helen Green Design

Камин для патио или террасы

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Камин, украшенный к Рождеству носками

Alpine Christmas Cushions, Stockings and Decoration, Jan Constantine Jan Constantine Гостиная в классическом стиле
Jan Constantine

Alpine Christmas Cushions, Stockings and Decoration

Jan Constantine
Jan Constantine
Jan Constantine

Камин в стиле кантри

Aviano, muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft ГостинаяКамины и аксессуары
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft

Aviano

muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft

Современный вертикальный камин

prism fire Opti-myst (heat), muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft ГостинаяКамины и аксессуары
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft

muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft

Современный компактный камин

Empire, muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft ГостинаяКамины и аксессуары
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft

Empire

muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft

Современный камин в стиле минимализм

Breeze, muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft ГостинаяКамины и аксессуары
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft

Breeze

muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft

Современный камин с отделкой деревом

Loft Line C-02, muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft ГостинаяКамины и аксессуары
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft

Loft Line C-02

muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft

Современный камин

Palazzo, muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft ГостинаяКамины и аксессуары
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft

Palazzo

muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft

Камин, встроенный в стену

Wall Fire, muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft ГостинаяКамины и аксессуары
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft

Wall Fire

muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design – Elektrokamine aus Großentaft
muenkel design - Elektrokamine aus Großentaft

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