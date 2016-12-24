25 шикарных гостиных с каминами

В этой Книге Идей мы собрали для вас гостиные с каминами со всего света и рады поделиться профессиональными работами дизайнеров и архитекторов из сообщества homify. В современном загородном доме кирпичные камины все чаще бывают заменены биокаминами на этаноле или электрическими каминами. Правда, даже современные камины на твердом топливе выглядят теперь иначе – вместо брутальной огранки портала они имеют стеклянные стены и идеально вписываются в интерьер в стиле модерн.

Сегодня мы хотим показать вам и традиционные варианты дизайна гостиной с каминной, и современные. Здесь представлены разные стили – модерн, минимализм, английский, кантри, рустик, стиль прерий, шебби-шик, австралийский и другие.

В конце статьи вы также увидите примеры самых дешевых каминов ценой около 80-200 тысяч рублей. Существуют и еще более доступные модели фальш-каминов, которые можно купить и в РФ (от 40 тысяч рублей).

Кроме того, отдельного внимания заслуживают и сами интерьеры. Выполненные в различных стилях, эти гостиные дадут фору многим, даже самым люксовым и городским, ведь в них есть особенное очарование.