Современный дом в стиле модерн

Этот интересный проект реконструкции обычного коттеджа в пригороде понравился нам своей амбициозностью и масштабом. В доме появились сразу две новые пристройки, огромные террасы и двери-слайдеры, а система отопления изменена для всего дома.

Авторство принадлежит студии DES EWING RESIDENTIAL ARCHITECTS. В целом проект является реконструкцией – на основе обычного дешевого коттеджа в два этажа получилась потрясающая резиденция в современном стиле.