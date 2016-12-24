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Современный дом в стиле модерн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Flow of movement within dwelling improved due to spacious modern extension, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Столовая комната в стиле модерн
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Этот интересный проект реконструкции обычного коттеджа в пригороде понравился нам своей амбициозностью и масштабом. В доме появились сразу две новые пристройки, огромные террасы и двери-слайдеры, а система отопления изменена для всего дома.

Авторство принадлежит студии DES EWING RESIDENTIAL ARCHITECTS. В целом проект является реконструкцией – на основе обычного дешевого коттеджа в два этажа получилась потрясающая резиденция в современном стиле.

​Из дома в 100 метров – в дом в 250 метров

Flow of movement within dwelling improved due to spacious modern extension, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Дома в стиле модерн
Des Ewing Residential Architects

Flow of movement within dwelling improved due to spacious modern extension

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

На заднем плане на фотографии выше вы увидите синюю крышу с пологим склоном – это и есть оригинальное двухэтажное здание, в котором было 100 квадратов. На первом этаже была очень маленькая кухня, гостиная, прихожая, ванная и лестница, на втором – три спальни и всего одна ванная комната.

После пристройки двусветной гостиной площадью 40 кв. метров (на переднем плане), дом получил большую кухню-гостиную. После пристройки двухэтажного модуля (справа) – две дополнительные ванные комнаты и большой главный мастер-сьют на втором этаже, а также расширил вторую гостиную на первом. Также при обеих пристройках мы найдем по террасе.

​Большая пристройка

Flow of movement within dwelling improved due to spacious modern extension, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Гостиная в стиле модерн
Des Ewing Residential Architects

Flow of movement within dwelling improved due to spacious modern extension

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Эта гостиная вместе с парадной столовой находится в зоне двухэтажной пристройки. Кухня (на заднем плане) разместилась на месте гостиной старого дома. Для дизайна интерьера выбран стиль модерн с теплыми кофейными оттенками. Трюфельного цвета ковер и шторы отлично сочетаются с каменной кладкой на экстерьере, добавляя современному интерьеру необходимой глубины.

​Кухня с островом

Flow of movement within dwelling improved due to spacious modern extension, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Кухня в стиле модерн
Des Ewing Residential Architects

Flow of movement within dwelling improved due to spacious modern extension

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Современная кухня с островом имеет уникальное положение комнаты в старом доме, построенном еще 60 лет назад. Отсюда видно пристройку справа (маленькую двусветную гостиную), которая разместилась на уровень ниже.

​Столовая

Flow of movement within dwelling improved due to spacious modern extension, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Столовая комната в стиле модерн
Des Ewing Residential Architects

Flow of movement within dwelling improved due to spacious modern extension

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Шикарная столовая в эклектичном стиле привлекает более темной палитрой для мебели, что отлично подходит для званого ужина.

Вечерний вид дома

Flow of movement within dwelling improved due to spacious modern extension, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Дома в стиле модерн
Des Ewing Residential Architects

Flow of movement within dwelling improved due to spacious modern extension

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

На втором этаже справа вы можете увидеть окно для главной спальни. Всего в новом доме теперь три спальни, три ванные комнаты и две гостиные, да и общая площадь каждого помещения тоже увеличилась. Например, для детских – с 10 до 15 кв. метров, для гостиной – с 20 до 35 кв. метров, каждая.

​Террасы с подсветкой

Flow of movement within dwelling improved due to spacious modern extension, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Дома в стиле модерн
Des Ewing Residential Architects

Flow of movement within dwelling improved due to spacious modern extension

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Шикарные террасы, идеальные для семьи с детьми, позволяют в будущем добавить к дому зону патио, столовую группу. Терраса при левой гостиной деревянная, при правой – оформлена плиткой, что соответствует разным настроениям гостиных. В каждой из гостиных поставлен современный камин, а ванные комнаты в доме все имеют встроенные сливы.

Для реализации на территории РФ общая сумма реконструкции составляет около 5-6 млн рублей с отделкой, не считая террас и почти всей мебели. Данная сумма учитывает и ремонт старого здания, новую систему отопления, новую кровлю, окна и двери для всего дома. Но обратите внимание, что в проекте использованы энергосберегающие трехкамерные стеклопакеты, люксовая отделка и создана потрясающая кухня, один гарнитур для которой будет стоить около 700-800 тысяч рублей.

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