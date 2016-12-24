Современный дом в стиле модерн

Этот интересный проект реконструкции обычного коттеджа в пригороде понравился нам своей амбициозностью и масштабом. В доме появились сразу две новые пристройки, огромные террасы и двери-слайдеры, а система отопления изменена для всего дома.
Авторство принадлежит студии DES EWING RESIDENTIAL ARCHITECTS. В целом проект является реконструкцией – на основе обычного дешевого коттеджа в два этажа получилась потрясающая резиденция в современном стиле.
На заднем плане на фотографии выше вы увидите синюю крышу с пологим склоном – это и есть оригинальное двухэтажное здание, в котором было 100 квадратов. На первом этаже была очень маленькая кухня, гостиная, прихожая, ванная и лестница, на втором – три спальни и всего одна ванная комната.
После пристройки двусветной гостиной площадью 40 кв. метров (на переднем плане), дом получил большую кухню-гостиную. После пристройки двухэтажного модуля (справа) – две дополнительные ванные комнаты и большой главный мастер-сьют на втором этаже, а также расширил вторую гостиную на первом. Также при обеих пристройках мы найдем по террасе.
Эта гостиная вместе с парадной столовой находится в зоне двухэтажной пристройки. Кухня (на заднем плане) разместилась на месте гостиной старого дома. Для дизайна интерьера выбран стиль модерн с теплыми кофейными оттенками. Трюфельного цвета ковер и шторы отлично сочетаются с каменной кладкой на экстерьере, добавляя современному интерьеру необходимой глубины.
Современная кухня с островом имеет уникальное положение комнаты в старом доме, построенном еще 60 лет назад. Отсюда видно пристройку справа (маленькую двусветную гостиную), которая разместилась на уровень ниже.
Шикарная столовая в эклектичном стиле привлекает более темной палитрой для мебели, что отлично подходит для званого ужина.
На втором этаже справа вы можете увидеть окно для главной спальни. Всего в новом доме теперь три спальни, три ванные комнаты и две гостиные, да и общая площадь каждого помещения тоже увеличилась. Например, для детских – с 10 до 15 кв. метров, для гостиной – с 20 до 35 кв. метров, каждая.
Шикарные террасы, идеальные для семьи с детьми, позволяют в будущем добавить к дому зону патио, столовую группу. Терраса при левой гостиной деревянная, при правой – оформлена плиткой, что соответствует разным настроениям гостиных. В каждой из гостиных поставлен современный камин, а ванные комнаты в доме все имеют встроенные сливы.
Для реализации на территории РФ общая сумма реконструкции составляет около 5-6 млн рублей с отделкой, не считая террас и почти всей мебели. Данная сумма учитывает и ремонт старого здания, новую систему отопления, новую кровлю, окна и двери для всего дома. Но обратите внимание, что в проекте использованы энергосберегающие трехкамерные стеклопакеты, люксовая отделка и создана потрясающая кухня, один гарнитур для которой будет стоить около 700-800 тысяч рублей.
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