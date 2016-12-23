До и После: Новая терраса на пустом месте

Желание сделать свой дом максимально комфортабельным приводит нас последовательно к разным вещам. Статистика говорит, что первым шагом в сторону ремонта квартиры становится замена окон и входной двери, далее следует новая кухня и новая ванная комната, а потом уже спальня для ребенка и прочее. Если позволяют средства, балкон и лоджия ремонтируются вместе со смежной комнатой или даже перепланировкой или вообще оставляется на потом. Это, конечно, если все не делается одновременно с выносом всего старого и обустройства всего нового.
В частном доме последовательность примерно такая же, но иногда постройка террасы вклинивается где-то между стандартными этапами, потому что кончилась зима и наступило самое время для ее строительства.
А если строительный сезон пока не начался в вашей местности, посмотрите еще один вариант террасы от студии PHU BORTNOWSKI из Польши. Условия там схожи с нашими, потому идеи вполне подлежат переносу без существенной адаптации к региону.
Скорее всего вы уже знаете идеальное место для вашей террасы, но все же обратите внимание на то, чтобы площадка была достаточно ровная, а фасад прочный, если собираетесь крепить какие-либо части типа навеса для нее к стене.
Вам придется это сделать, чтобы терраса села на более твердый слой грунта.
Легкая конструкция террасы с деревянным (или из ДПК) настилом не нуждается в особо прочном фундаменте. Можно настелить прямо на опорный каркас, тогда снизу будет необходимое для дерева проветривание.
Но в этот раз строители выбрали иной вариант. На свайный фундамент положили бетонную подушку, предварительно укрыв землю пленкой и засыпав керамзитом.
Когда будете разравнивать бетон, не забудьте про правильный уклон конструкции. Чрезвычайно важно, чтобы вода стекала в сторону от дома.
Чтобы терраса была вровень с полом в доме, ее пришлось расположить на некотором расстоянии от земли, поэтому понадобились ступени.
При выборе материалов для этого этапа работы нужно правильно рассчитать нагрузку и расстояние между элементами основания, исходя из того, какого размера и толщины будет настил.
Обратите внимание, что доски накладываются перпендикулярно основанию и чуть шире окончательной террасы.
После того, как все половицы закреплены, нужно сделать разметку для подрезки. Для этого подойдет нейлоновая нить.
Когда вы уже отмерили 7 раз, настало время резать. У вас же есть специальные инструменты для этого?
Заметьте, сколь безопасной и удобной является эта пила.
После аккуратной подрезки под настилом закреплена деревянная доска под оттенок основной древесины.
Так как эта терраса делалась из уже подготовленного дерева (пропитанного для долговечности и отшлифованного) плюс в процессе обязательно обрабатывались все новые срезы, теперь осталось лишь покрыть террасу лаком нужного вам оттенка.
Терраса готова. Самое время заняться прилегающей территорией.
Вместе с террасой делались и эффектные клумбы на некоторых углах. Для них тоже заливалась бетонная конструкция, которая затем обшивалась деревом.
Думаем, владельцы довольны их новой террасой.
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