До и После: Новая терраса на пустом месте

Желание сделать свой дом максимально комфортабельным приводит нас последовательно к разным вещам. Статистика говорит, что первым шагом в сторону ремонта квартиры становится замена окон и входной двери, далее следует новая кухня и новая ванная комната, а потом уже спальня для ребенка и прочее. Если позволяют средства, балкон и лоджия ремонтируются вместе со смежной комнатой или даже перепланировкой или вообще оставляется на потом. Это, конечно, если все не делается одновременно с выносом всего старого и обустройства всего нового.

В частном доме последовательность примерно такая же, но иногда постройка террасы вклинивается где-то между стандартными этапами, потому что кончилась зима и наступило самое время для ее строительства.

А если строительный сезон пока не начался в вашей местности, посмотрите еще один вариант террасы от студии PHU BORTNOWSKI из Польши. Условия там схожи с нашими, потому идеи вполне подлежат переносу без существенной адаптации к региону.