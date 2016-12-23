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До и После: Новая терраса на пустом месте

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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Желание сделать свой дом максимально комфортабельным приводит нас последовательно к разным вещам. Статистика говорит, что первым шагом в сторону ремонта квартиры становится замена окон и входной двери, далее следует новая кухня и новая ванная комната, а потом уже спальня для ребенка и прочее. Если позволяют средства, балкон и лоджия ремонтируются вместе со смежной комнатой или даже перепланировкой или вообще оставляется на потом. Это, конечно, если все не делается одновременно с выносом всего старого и обустройства всего нового.

В частном доме последовательность примерно такая же, но иногда постройка террасы вклинивается где-то между стандартными этапами, потому что кончилась зима и наступило самое время для ее строительства.

А если строительный сезон пока не начался в вашей местности, посмотрите еще один вариант террасы от студии PHU BORTNOWSKI из Польши. Условия там схожи с нашими, потому идеи вполне подлежат переносу без существенной адаптации к региону.

Найти место

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Скорее всего вы уже знаете идеальное место для вашей террасы, но все же обратите внимание на то, чтобы площадка была достаточно ровная, а фасад прочный, если собираетесь крепить какие-либо части типа навеса для нее к стене.

Снять верхний слой грунта

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Вам придется это сделать, чтобы терраса села на более твердый слой грунта.

Свайный фундамент

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Легкая конструкция террасы с деревянным (или из ДПК) настилом не нуждается в особо прочном фундаменте. Можно настелить прямо на опорный каркас, тогда снизу будет необходимое для дерева проветривание.

Подготовка под бетонную подушку

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Но в этот раз строители выбрали иной вариант. На свайный фундамент положили бетонную подушку, предварительно укрыв землю пленкой и засыпав керамзитом.

Бетонный пол готов

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Когда будете разравнивать бетон, не забудьте про правильный уклон конструкции. Чрезвычайно важно, чтобы вода стекала в сторону от дома.

Сложная конструкция

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Чтобы терраса была вровень с полом в доме, ее пришлось расположить на некотором расстоянии от земли, поэтому понадобились ступени.

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Основание под деревянный настил

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

При выборе материалов для этого этапа работы нужно правильно рассчитать нагрузку и расстояние между элементами основания, исходя из того, какого размера и толщины будет настил.

Укладка дерева

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Обратите внимание, что доски накладываются перпендикулярно основанию и чуть шире окончательной террасы.

Идеальный размер

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

После того, как все половицы закреплены, нужно сделать разметку для подрезки. Для этого подойдет нейлоновая нить.

Подрезка под размер

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Когда вы уже отмерили 7 раз, настало время резать. У вас же есть специальные инструменты для этого?

Современные инструменты

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Заметьте, сколь безопасной и удобной является эта пила.

После подрезки

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

После аккуратной подрезки под настилом закреплена деревянная доска под оттенок основной древесины.

Покрытие

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Так как эта терраса делалась из уже подготовленного дерева (пропитанного для долговечности и отшлифованного) плюс в процессе обязательно обрабатывались все новые срезы, теперь осталось лишь покрыть террасу лаком нужного вам оттенка.

Вуаля!

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Терраса готова. Самое время заняться прилегающей территорией.

Потрясающий вид

Taras drewniany w Cigacicach wykonany z drewna Bangkirai., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Вместе с террасой делались и эффектные клумбы на некоторых углах. Для них тоже заливалась бетонная конструкция, которая затем обшивалась деревом.

Думаем, владельцы довольны их новой террасой.

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