Дом Мечты в голландском стиле

Сегодня с особенной гордостью мы представляем вам специальный проект для необычного климата и современной семьи из четверых человек.

Студия DIE RAUMPLANER спроектировала этот интересный дом в стиле модерн, с явным влиянием традиций частной архитектуры в Нидерландах. Здесь каждое второе домовладение расположено на уровне, близком к уровню моря или даже ниже. В итоге атмосфера всех пригородов страны очень похожа – рядом здесь находятся реки, озера, моря, у домов часто есть пирсы, а в целом данную местность отчасти можно назвать болотистой. Потому подобные проекты домов по дизайну и конструкции отлично подойдут и для болотистой местности в РФ, Белоруссии.

Тем не менее, сам дом реализован для немецкой семьи в Германии! Стоит он в городе Ostseebad Prerow, на улице Langseer Weg, дом 27 с 2014 года. В дополнение к высококачественным материалам по строительству и отделке в доме мы найдем современную систему отопления (тепловой насос) и вентиляции, а также газовый камин