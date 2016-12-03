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Дом Мечты в голландском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Achternhus, Lübs und Brendel PartGmbB Lübs und Brendel PartGmbB Столовая комната в стиле модерн
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Сегодня с особенной гордостью мы представляем вам специальный  проект для необычного климата и современной семьи из четверых человек.

Студия DIE RAUMPLANER спроектировала этот интересный дом в стиле модерн, с явным влиянием традиций частной архитектуры в Нидерландах. Здесь каждое второе домовладение расположено на уровне, близком к уровню моря или даже ниже. В итоге атмосфера всех пригородов страны очень похожа – рядом здесь находятся реки, озера, моря, у домов часто есть пирсы, а в целом данную местность отчасти можно назвать болотистой. Потому подобные проекты домов по дизайну и конструкции отлично подойдут и для болотистой местности в РФ, Белоруссии.

Тем не менее, сам дом реализован для немецкой семьи в Германии! Стоит он в городе Ostseebad Prerow, на улице Langseer Weg, дом 27 с 2014 года. В дополнение к высококачественным материалам по строительству и отделке в доме мы найдем современную систему отопления (тепловой насос) и вентиляции, а также газовый камин

Планировка дома

Achternhus, Lübs und Brendel PartGmbB Lübs und Brendel PartGmbB Дома в стиле модерн
Lübs und Brendel PartGmbB

Lübs und Brendel PartGmbB
Lübs und Brendel PartGmbB
Lübs und Brendel PartGmbB

Этот прекрасный голландский проект имеет такие характерные признаки национального стиля, как камышовая крыша, выступы для окон на жилой мансарде, мульти-терраса с нескольких сторон дома, белая штукатурка фасадов и черный дымоход.

Дом является двухквартирным (или дюплексом), то есть он составлен из двух отдельных зданий. На первом этаже при террасе мы найдем гостиную, за ней – столовую и кухню. Также на первом этаже есть ванная комната с функцией прачечной и прихожая. На втором этаже – главный сьют для родителей с большой ванной комнатой (в ней есть даже встроенная сауна) и одна детская спальня с ванной комнатой. На третьем этаже – еще одна детская комната.

Дом имеет симметричную структуру, его очень легко разделить визуально (даже по фотографии) и представить, сколько примерно места будет занято одной семьей. В ландшафтном дизайне между двумя домами нет заборов, а общая стена позволяет экономить энергию на отопление.

На фотографии выше вы заметите горизонтальное окно необычного формата на мансарде – это и есть третий этаж и третья спальня (детская) для сына. Вариант трехэтажного дома с двумя мансардными этажами и в формате двухквартирного дома тоже является традиционной частью голландской культуры.

Гостиная

Achternhus, Lübs und Brendel PartGmbB Lübs und Brendel PartGmbB Гостиная в стиле модерн
Lübs und Brendel PartGmbB

Lübs und Brendel PartGmbB
Lübs und Brendel PartGmbB
Lübs und Brendel PartGmbB

Узкая и вытянутая гостиная-столовая позволяет красиво разместить все нужные зоны на маленькой площади. Так, справа от столовой вы найдете кухню, а на террасу есть выход с обеих сторон от столовой. Дизайн интерьера тоже выполнен в современном голландском стиле.

Кухня

Achternhus, Lübs und Brendel PartGmbB Lübs und Brendel PartGmbB Столовая комната в стиле модерн
Lübs und Brendel PartGmbB

Lübs und Brendel PartGmbB
Lübs und Brendel PartGmbB
Lübs und Brendel PartGmbB

Современная кухня расположена в нише, имеет выступ наподобие кухонного острова с плитой и вытяжкой и минималистичный, практически незаметный фартук.

Главная спальня

Achternhus, Lübs und Brendel PartGmbB Lübs und Brendel PartGmbB Спальня в стиле модерн
Lübs und Brendel PartGmbB

Lübs und Brendel PartGmbB
Lübs und Brendel PartGmbB
Lübs und Brendel PartGmbB

Главная спальня расположена на втором этаже и имеет собственную ванную комнату. Оформленная в нейтральной цветовой гамме, она смотрится очень современно и просторно.

Зона будуара и гардеробной

Achternhus, Lübs und Brendel PartGmbB Lübs und Brendel PartGmbB Гардеробная в стиле модерн
Lübs und Brendel PartGmbB

Lübs und Brendel PartGmbB
Lübs und Brendel PartGmbB
Lübs und Brendel PartGmbB

В главной спальне мы нашли стильную и компактную зону будуара с гардеробной в традиционном стиле.

Ванная комната

Achternhus, Lübs und Brendel PartGmbB Lübs und Brendel PartGmbB Ванная комната в стиле модерн
Lübs und Brendel PartGmbB

Lübs und Brendel PartGmbB
Lübs und Brendel PartGmbB
Lübs und Brendel PartGmbB

Главная ванная комната, расположенная в мансардной части дома, радует сразу двумя окнами с видом на окрестности.

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Сауна

Achternhus, Lübs und Brendel PartGmbB Lübs und Brendel PartGmbB Ванная комната в стиле модерн
Lübs und Brendel PartGmbB

Lübs und Brendel PartGmbB
Lübs und Brendel PartGmbB
Lübs und Brendel PartGmbB

Также в ванной комнате есть сауна, красиво интегрированная в один из уголков комнаты.

Прихожая

Achternhus, Lübs und Brendel PartGmbB Lübs und Brendel PartGmbB Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Lübs und Brendel PartGmbB

Lübs und Brendel PartGmbB
Lübs und Brendel PartGmbB
Lübs und Brendel PartGmbB

Простая современная прихожая выглядит стильно с мебелью от IKEA.

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