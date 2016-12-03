Дом Мечты в голландском стиле

Сегодня с особенной гордостью мы представляем вам специальный проект для необычного климата и современной семьи из четверых человек.
Студия DIE RAUMPLANER спроектировала этот интересный дом в стиле модерн, с явным влиянием традиций частной архитектуры в Нидерландах. Здесь каждое второе домовладение расположено на уровне, близком к уровню моря или даже ниже. В итоге атмосфера всех пригородов страны очень похожа – рядом здесь находятся реки, озера, моря, у домов часто есть пирсы, а в целом данную местность отчасти можно назвать болотистой. Потому подобные проекты домов по дизайну и конструкции отлично подойдут и для болотистой местности в РФ, Белоруссии.
Тем не менее, сам дом реализован для немецкой семьи в Германии! Стоит он в городе Ostseebad Prerow, на улице Langseer Weg, дом 27 с 2014 года. В дополнение к высококачественным материалам по строительству и отделке в доме мы найдем современную систему отопления (тепловой насос) и вентиляции, а также газовый камин
Этот прекрасный голландский проект имеет такие характерные признаки национального стиля, как камышовая крыша, выступы для окон на жилой мансарде, мульти-терраса с нескольких сторон дома, белая штукатурка фасадов и черный дымоход.
Дом является двухквартирным (или дюплексом), то есть он составлен из двух отдельных зданий. На первом этаже при террасе мы найдем гостиную, за ней – столовую и кухню. Также на первом этаже есть ванная комната с функцией прачечной и прихожая. На втором этаже – главный сьют для родителей с большой ванной комнатой (в ней есть даже встроенная сауна) и одна детская спальня с ванной комнатой. На третьем этаже – еще одна детская комната.
Дом имеет симметричную структуру, его очень легко разделить визуально (даже по фотографии) и представить, сколько примерно места будет занято одной семьей. В ландшафтном дизайне между двумя домами нет заборов, а общая стена позволяет экономить энергию на отопление.
На фотографии выше вы заметите горизонтальное окно необычного формата на мансарде – это и есть третий этаж и третья спальня (детская) для сына. Вариант трехэтажного дома с двумя мансардными этажами и в формате двухквартирного дома тоже является традиционной частью голландской культуры.
Узкая и вытянутая гостиная-столовая позволяет красиво разместить все нужные зоны на маленькой площади. Так, справа от столовой вы найдете кухню, а на террасу есть выход с обеих сторон от столовой. Дизайн интерьера тоже выполнен в современном голландском стиле.
Современная кухня расположена в нише, имеет выступ наподобие кухонного острова с плитой и вытяжкой и минималистичный, практически незаметный фартук.
Главная спальня расположена на втором этаже и имеет собственную ванную комнату. Оформленная в нейтральной цветовой гамме, она смотрится очень современно и просторно.
В главной спальне мы нашли стильную и компактную зону будуара с гардеробной в традиционном стиле.
Главная ванная комната, расположенная в мансардной части дома, радует сразу двумя окнами с видом на окрестности.
Также в ванной комнате есть сауна, красиво интегрированная в один из уголков комнаты.
Простая современная прихожая выглядит стильно с мебелью от IKEA.
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