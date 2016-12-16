Проект коттеджа на маленький бюджет

Специалисты из ARCHITEKTURBÜRO SCHUMANN подготовили для нас очередной профессиональный сюрприз – ультра-энергоэффективный дом большой площади, позволяющий экономить очень много средств на отоплении в будущем.

Общая площадь этого дома – 314 кв. метров. В доме есть четыре просторные спальни (одна на первом этаже), три ванные комнаты (одна на первом этаже), кабинет, гостиная и отдельные друг от друга кухня и столовая. Также на первом этаже есть бойлерная, гардеробная при прихожей и автостоянка под навесом. Угловая терраса занимает около 40 кв. метров и находится возле столовой и гостиной.