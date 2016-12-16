Проект коттеджа на маленький бюджет

Специалисты из ARCHITEKTURBÜRO SCHUMANN подготовили для нас очередной профессиональный сюрприз – ультра-энергоэффективный дом большой площади, позволяющий экономить очень много средств на отоплении в будущем.
Общая площадь этого дома – 314 кв. метров. В доме есть четыре просторные спальни (одна на первом этаже), три ванные комнаты (одна на первом этаже), кабинет, гостиная и отдельные друг от друга кухня и столовая. Также на первом этаже есть бойлерная, гардеробная при прихожей и автостоянка под навесом. Угловая терраса занимает около 40 кв. метров и находится возле столовой и гостиной.
В доме установлен тепловой насос воздух-вода, фото-электрическая система, «теплые полы» по всему дому, камин. Все окна – трехкамерные, энергосберегающие. Дом построен по стандарту KfW 70, что в принципе означает, что он является новым словом в энергоэффективности обычных зданий.
Примерная стоимость возведения в бюджетном формате – около 20 тысяч рублей за кв. метр без отделки. С отделкой, как на фотографиях, стоимость возрастает до 40 тысяч рублей за кв. метр. Дом энергоэффективен, поэтому цена на него выше, чем на обычный, но именно его энергоэффективность экономит несколько десятков тысяч рублей каждый год на отоплении. Так, стоимость этого дома от обычного отличается не намного (20%, 12,5 млн против 10 млн рублей для такого же дома с таким же остеклением и отделкой, но не энерго-эффективного). В итоге, экономия в год на отоплении составит порядка 50-100 тысяч рублей, т.е. около 1 млн рублей за 12 лет.
Шикарная и при этом лаконичная отделка из качественного паркета (3 тысяч рублей за кв. метр), панорамного остекления (трехкмерные стеклопакеты) и, в некоторых местах, отделки натуральным деревом (5 тысяч рублей за кв. метр) выглядит в больших комнатах очень стильно.
Площадь гостиной – примерно 45 кв. метров, столовой – 24 кв. метра, кухни – еще 20 кв. метров. На первом этаже также есть спальня, ванная комната, бойлерная и гардеробная.
Стильная гостиная имеет выход на террасу через двери-слайдеры. В Москве пластиковый 2-камерный вариант таких дверей стоит около 80 тысяч рублей с установкой (формат 3 метра шириной, 2,1 метра высотой). А 3-камерный стеклопакет будет стоить уже около 140 тысяч рублей.
Современная отделка ванной комнаты в каменно-шоколадной цветовой гамме идеально подходит для загородного дома в стиле модерн. Здесь есть красивая подвесная раковина, интегрированная в нишу ванная чаша, подвесной унитаз со встроенным в стену сливом и сразу три окна.
Вечером дом особенно красив для вида из сада – здесь есть терраса, столовая группа на ней, удобный уголок для чаепитий слева, под окном кухни. Этот дом отлично подходит для современной семьи, которая хочет получить комфорт пригородной жизни, имея достойную работу в крупном мегаполисе.
Проектировщики: Karg GmbH, Landsberg (архитектура) и SNOW, Halle (Peer Weißenborn, ландшафтная архитектура).
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